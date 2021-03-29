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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210329/eko-1603346678.html
Священники сравнили ЭКО с популярным у фашистов псевдонаучным методом
Священники сравнили ЭКО с популярным у фашистов псевдонаучным методом
Легализация Русской православной церковью методик экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) являются прямым путем к евгенике (псевдонаучной концепции селекции... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T18:12
2021-03-29T18:13
религия и мировоззрение
русская православная церковь
московская патриархия
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Легализация Русской православной церковью методик экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) являются прямым путем к евгенике (псевдонаучной концепции селекции человека), которую практиковали в фашистской Германии, заявили члены Церковно-общественного Совета по биомедицинской этике.Ранее сайт РПЦ и еще ряд православных порталов опубликовали с целью дискуссии проект документа "Этические проблемы, связанные с методом экстракорпорального оплодотворения". Текст также был направлен в епархии Русской православной церкви для получения отзывов. Комментарии собираются до 29 марта. Документ, в частности, указывает на допустимость некоторых методов ЭКО, которые исключают получение "избыточных" эмбрионов и "намеренное убийство детей в зародыше"."В нашей Церкви организовалась группа священства и мирян, которые нацелены на изменение позиции Церкви, изложенной в "Основах социальной концепции Русской православной церкви" по отношению к ЭКО и согласны пойти на компромисс с желаниями женщин и мужчин иметь детей с опорой на достижения научно-технического прогресса", - говорится в заявлении совета, опубликованном в понедельник. По мнению членов совета, ЭКО "не является лечением бесплодия". Оно, отмечается в заявлении, "фактически представляет собой новую форму размножения человечества"."Формальная поддержка якобы "гуманного" ЭКО будет способствовать легализации в глазах православного сообщества других методик экстракорпорального оплодотворения. А это - прямой путь к евгенике, практиковавшейся в фашистской Германии и осужденной на Нюрнбергском процессе", - заявили в совете. Церковно-общественный совет по биомедицинской этике создан в 1998 году. В его состав входят представители православных медицинских организаций, священники русской православной церкви, эксперты по отдельным областям медицины. Его решения носят консультативный характер и не являются официальными документами РПЦ. В "Основах социальной концепции", принятых Архиерейским собором РПЦ в 2000 году, отмечается, что "нравственно недопустимыми с православной точки зрения являются &lt;…&gt; все разновидности экстракорпорального (внетелесного) оплодотворения, предполагающие заготовление, консервацию и намеренное разрушение "избыточных" эмбрионов".Как ранее пояснил замуправделами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов), в то время, когда была утверждена церковная позиция по ЭКО, фактически все без исключения процедуры экстракорпорального оплодотворения предполагали для повышения шансов на успех "заготовление" и уничтожение "избыточных" эмбрионов. Поэтому упомянутое утверждение из "Основ социальной концепции", по словам епископа, "де факто воспринималось как полный запрет на ЭКО". Со временем, добавил он, развитие науки сделало возможным проведение ЭКО "с высокой вероятностью успеха" без получения при этом "избыточных" эмбрионов.Противники процедуры ЭКО в среде православных верующих в свою очередь обращают внимание на то, что ЭКО без заготовления "избыточных" эмбрионов на самом деле не практикуется. Также они отмечают, что такая форма зарождения жизни не является естественной, происходит вне естественного хода брачного союза. Согласно позиции оппонентов, "допустимое ЭКО" - искусственно надуманное понятие, поскольку ЭКО невозможно выделить из развивающейся системы вспомогательных репродуктивных технологий, выводящей зачатие ребенка за рамки супружеских отношений.
https://ria.ru/20210208/biotekhnologii-1596546367.html
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русская православная церковь, московская патриархия

Священники сравнили ЭКО с популярным у фашистов псевдонаучным методом

18:12 29.03.2021 (обновлено: 18:13 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкПрепарат с эмбрионом. Архивное фото
Препарат с эмбрионом. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Александр Поляков
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Легализация Русской православной церковью методик экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) являются прямым путем к евгенике (псевдонаучной концепции селекции человека), которую практиковали в фашистской Германии, заявили члены Церковно-общественного Совета по биомедицинской этике.
Ранее сайт РПЦ и еще ряд православных порталов опубликовали с целью дискуссии проект документа "Этические проблемы, связанные с методом экстракорпорального оплодотворения". Текст также был направлен в епархии Русской православной церкви для получения отзывов. Комментарии собираются до 29 марта. Документ, в частности, указывает на допустимость некоторых методов ЭКО, которые исключают получение "избыточных" эмбрионов и "намеренное убийство детей в зародыше".
"В нашей Церкви организовалась группа священства и мирян, которые нацелены на изменение позиции Церкви, изложенной в "Основах социальной концепции Русской православной церкви" по отношению к ЭКО и согласны пойти на компромисс с желаниями женщин и мужчин иметь детей с опорой на достижения научно-технического прогресса", - говорится в заявлении совета, опубликованном в понедельник.
По мнению членов совета, ЭКО "не является лечением бесплодия". Оно, отмечается в заявлении, "фактически представляет собой новую форму размножения человечества".
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"Формальная поддержка якобы "гуманного" ЭКО будет способствовать легализации в глазах православного сообщества других методик экстракорпорального оплодотворения. А это - прямой путь к евгенике, практиковавшейся в фашистской Германии и осужденной на Нюрнбергском процессе", - заявили в совете.
Церковно-общественный совет по биомедицинской этике создан в 1998 году. В его состав входят представители православных медицинских организаций, священники русской православной церкви, эксперты по отдельным областям медицины. Его решения носят консультативный характер и не являются официальными документами РПЦ.
В "Основах социальной концепции", принятых Архиерейским собором РПЦ в 2000 году, отмечается, что "нравственно недопустимыми с православной точки зрения являются <…> все разновидности экстракорпорального (внетелесного) оплодотворения, предполагающие заготовление, консервацию и намеренное разрушение "избыточных" эмбрионов".
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Как ранее пояснил замуправделами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов), в то время, когда была утверждена церковная позиция по ЭКО, фактически все без исключения процедуры экстракорпорального оплодотворения предполагали для повышения шансов на успех "заготовление" и уничтожение "избыточных" эмбрионов. Поэтому упомянутое утверждение из "Основ социальной концепции", по словам епископа, "де факто воспринималось как полный запрет на ЭКО". Со временем, добавил он, развитие науки сделало возможным проведение ЭКО "с высокой вероятностью успеха" без получения при этом "избыточных" эмбрионов.
Противники процедуры ЭКО в среде православных верующих в свою очередь обращают внимание на то, что ЭКО без заготовления "избыточных" эмбрионов на самом деле не практикуется. Также они отмечают, что такая форма зарождения жизни не является естественной, происходит вне естественного хода брачного союза. Согласно позиции оппонентов, "допустимое ЭКО" - искусственно надуманное понятие, поскольку ЭКО невозможно выделить из развивающейся системы вспомогательных репродуктивных технологий, выводящей зачатие ребенка за рамки супружеских отношений.
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