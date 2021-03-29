https://ria.ru/20210329/druzhba-1603272184.html

Почему люди становятся друзьями. Выгода? Любовь? Скрытые причины

Почему люди становятся друзьями. Выгода? Любовь? Скрытые причины

У каждого из нас есть друзья, но могут ли дружить, например, животные? Могут. Есть немало подобных примеров, а значит, иметь друзей – настоящая биологическая потребность. Как дружить правильно и поддерживать отношения? Есть ли правила дружбы и как не потерять близкого человека? И возможно ли завязать крепкие дружеские отношения в зрелом возрасте?

2021-03-29T12:13

2021-03-29T12:13

2021-03-29T12:13

страхи/ошибки

дружба

подкаст

психология

общество

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Почему люди становятся друзьями. Выгода? Любовь? Скрытые причины У каждого из нас есть друзья, но могут ли дружить, например, животные? Могут. Есть немало подобных примеров, а значит, иметь друзей – настоящая биологическая потребность. Как дружить правильно и поддерживать отношения? Есть ли правила дружбы и как не потерять близкого человека? И возможно ли завязать крепкие дружеские отношения в зрелом возрасте? audio/mpeg

Почему люди становятся друзьями. Выгода? Любовь? Скрытые причины У каждого из нас есть друзья, но могут ли дружить, например, животные? Могут. Есть немало подобных примеров, а значит, иметь друзей – настоящая биологическая потребность. Как дружить правильно и поддерживать отношения? Есть ли правила дружбы и как не потерять близкого человека? И возможно ли завязать крепкие дружеские отношения в зрелом возрасте? audio/mpeg

Что такое дружба, как ее создавать и поддерживать – обсуждаем с заведующим центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа Иваном Хватовым и детским и семейным психологом, педагогом Катериной Деминой.1:25 Есть ли дружба у животных?5:40 Почему мы дружим? 8:25 Какие правила нельзя нарушать?10.35 Как поддерживать отношения? 13.35 Неравная дружба17:30 Дружба на работе20:35 Ревность и выстраивание личных границ22.30 Может ли возникнуть дружба в зрелом возрасте?24.20 О дружбе в социальных сетяхЭпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Светланы ВиноградовойСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, дружба, подкаст, психология, общество