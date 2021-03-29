https://ria.ru/20210329/druzhba-1603272184.html
Почему люди становятся друзьями. Выгода? Любовь? Скрытые причины
Почему люди становятся друзьями. Выгода? Любовь? Скрытые причины
У каждого из нас есть друзья, но могут ли дружить, например, животные? Могут. Есть немало подобных примеров, а значит, иметь друзей – настоящая биологическая потребность. Как дружить правильно и поддерживать отношения? Есть ли правила дружбы и как не потерять близкого человека? И возможно ли завязать крепкие дружеские отношения в зрелом возрасте?
2021-03-29T12:13
2021-03-29T12:13
2021-03-29T12:13
страхи/ошибки
дружба
подкаст
психология
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603271318_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_65d0d630cf3dc8bf1ac7673740ee7085.jpg
Почему люди становятся друзьями. Выгода? Любовь? Скрытые причины
У каждого из нас есть друзья, но могут ли дружить, например, животные? Могут. Есть немало подобных примеров, а значит, иметь друзей – настоящая биологическая потребность. Как дружить правильно и поддерживать отношения? Есть ли правила дружбы и как не потерять близкого человека? И возможно ли завязать крепкие дружеские отношения в зрелом возрасте?
audio/mpeg
Почему люди становятся друзьями. Выгода? Любовь? Скрытые причины
У каждого из нас есть друзья, но могут ли дружить, например, животные? Могут. Есть немало подобных примеров, а значит, иметь друзей – настоящая биологическая потребность. Как дружить правильно и поддерживать отношения? Есть ли правила дружбы и как не потерять близкого человека? И возможно ли завязать крепкие дружеские отношения в зрелом возрасте?
audio/mpeg
Что такое дружба, как ее создавать и поддерживать – обсуждаем с заведующим центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа Иваном Хватовым и детским и семейным психологом, педагогом Катериной Деминой.1:25 Есть ли дружба у животных?5:40 Почему мы дружим? 8:25 Какие правила нельзя нарушать?10.35 Как поддерживать отношения? 13.35 Неравная дружба17:30 Дружба на работе20:35 Ревность и выстраивание личных границ22.30 Может ли возникнуть дружба в зрелом возрасте?24.20 О дружбе в социальных сетяхЭпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Светланы ВиноградовойСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603271318_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_8b2c1b5ad96125327e7fb0aeca2e7034.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, дружба, подкаст, психология, общество
Почему люди становятся друзьями. Выгода? Любовь? Скрытые причины
У каждого из нас есть друзья, но могут ли дружить, например, животные? Могут. Есть немало подобных примеров, а значит, иметь друзей – настоящая биологическая потребность. Как дружить правильно и поддерживать отношения? Есть ли правила дружбы и как не потерять близкого человека? И возможно ли завязать крепкие дружеские отношения в зрелом возрасте?
Что такое дружба, как ее создавать и поддерживать – обсуждаем с заведующим центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа Иваном Хватовым и детским и семейным психологом, педагогом Катериной Деминой.
1:25 Есть ли дружба у животных?
8:25 Какие правила нельзя нарушать?
10.35 Как поддерживать отношения?
20:35 Ревность и выстраивание личных границ
22.30 Может ли возникнуть дружба в зрелом возрасте?
24.20 О дружбе в социальных сетях
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
Приглашаем
вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Монтаж Светланы Виноградовой
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене