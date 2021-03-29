https://ria.ru/20210329/donbass-1603376630.html

Главком украинской армии не исключил наступление в Донбассе

Главком украинской армии не исключил наступление в Донбассе

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Киев просчитывает любые варианты действий на востоке страны, в том числе наступление. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T22:51

2021-03-29T22:51

2021-03-29T22:51

руслан хомчак

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КИЕВ, 29 мар - РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Киев просчитывает любые варианты действий на востоке страны, в том числе наступление.При этом он отметил, что украинские военные просчитывают любые варианты. Говоря о возможности наступления, Хомчак сказал, что сегодня его подчиненные "готовы в первую очередь морально". При этом он добавил, что в этом случае на донецком направлении "погибнет очень много местного гражданского населения".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в регионе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

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руслан хомчак, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире