Главком украинской армии не исключил наступление в Донбассе
КИЕВ, 29 мар - РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Киев просчитывает любые варианты действий на востоке страны, в том числе наступление.
"Идти в наступление? Ну, конечно, возможно. Украинская армия должна быть готова, ее основная задача - защитить территориальную целостность и независимость нашего государства. Чтобы выполнить эту задачу, мы должны быть готовы и наступать, и обороняться, и вести маневренные действия. И днем, и ночью, и зимой, и летом - при любых условиях. Конечно, мы готовимся к наступлению... у нас есть опыт ведения войны на востоке Украины", - сказал Хомчак в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман.
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При этом он отметил, что украинские военные просчитывают любые варианты. Говоря о возможности наступления, Хомчак сказал, что сегодня его подчиненные "готовы в первую очередь морально". При этом он добавил, что в этом случае на донецком направлении "погибнет очень много местного гражданского населения".
Вопрос урегулирования ситуации в регионе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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