Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210329/donbass-1603376630.html
Главком украинской армии не исключил наступление в Донбассе
Главком украинской армии не исключил наступление в Донбассе
Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Киев просчитывает любые варианты действий на востоке страны, в том числе наступление. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T22:51
2021-03-29T22:51
руслан хомчак
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600912868_0:101:1944:1195_1920x0_80_0_0_5bbc1da50af1de38249875621f1542a5.jpg
КИЕВ, 29 мар - РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Киев просчитывает любые варианты действий на востоке страны, в том числе наступление.При этом он отметил, что украинские военные просчитывают любые варианты. Говоря о возможности наступления, Хомчак сказал, что сегодня его подчиненные "готовы в первую очередь морально". При этом он добавил, что в этом случае на донецком направлении "погибнет очень много местного гражданского населения".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в регионе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600912868_108:0:1836:1296_1920x0_80_0_0_7206b693acfefc32e47614dc7a158ab6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
руслан хомчак, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире

Главком украинской армии не исключил наступление в Донбассе

22:51 29.03.2021
 
© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Фото : Министерство обороны Украины
Читать ria.ru в
КИЕВ, 29 мар - РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Киев просчитывает любые варианты действий на востоке страны, в том числе наступление.

"Идти в наступление? Ну, конечно, возможно. Украинская армия должна быть готова, ее основная задача - защитить территориальную целостность и независимость нашего государства. Чтобы выполнить эту задачу, мы должны быть готовы и наступать, и обороняться, и вести маневренные действия. И днем, и ночью, и зимой, и летом - при любых условиях. Конечно, мы готовимся к наступлению... у нас есть опыт ведения войны на востоке Украины", - сказал Хомчак в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман.

Жители на одной из улиц Углегорска Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
13 марта, 08:00
Украинские "ястребы" призывают сделать Донбасс безлюдным
При этом он отметил, что украинские военные просчитывают любые варианты. Говоря о возможности наступления, Хомчак сказал, что сегодня его подчиненные "готовы в первую очередь морально". При этом он добавил, что в этом случае на донецком направлении "погибнет очень много местного гражданского населения".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в регионе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Военнослужащие Украины во время активной фазы на совместных военных учениях Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 08:00
Киев готов воевать. Запад готов его поддержать
 
Руслан ХомчакЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14В промзоне на северо-востоке Москвы загорелись грузовики
04:10Вулканолог оценил шансы появления вулкана в Подмосковье
04:06Россиян призвали опасаться тумана и метели в ряде регионов страны
03:55"Забросать трупами границу с Россией": в Раде раскрыли намерения Киева
03:35Австралия объявила о новых антироссийских санкциях из-за Крымского моста
03:32Камчатских морпехов подняли по тревоге
03:14В Финляндии установлен мировой рекорд по дайвингу подо льдом
03:14Ученые предупредили о "чувстве обреченности" при межпланетных полетах
03:11В Генпрокуратуре оценили масштабы взяточничества в России в 2021 году
02:57В посольстве России назвали санкции Канады из-за Крыма бесперспективными
02:37В Зеленодольске ввели режим ЧС после обрушения шести квартир жилого дома
02:13Финансист назвала основания для срочной продажи ценных бумаг
02:11Врач дал рецепт от лени
01:54В Татарстане госпитализировали пять человек после взрыва газа в доме
01:32Источник: причиной взрыва в жилом доме в Татарстане мог быть суицид
01:17При обрушении квартир в жилом доме в Татарстане пострадали семь человек
01:11Специалист рассказал, как избавиться от телефонных мошенников
00:33В Татарстане завели дело после обрушения нескольких квартир в жилом доме
00:29Замглавы Минэнерго объяснил рост цен на бензин на фоне удешевления нефти
00:23В Москве открывается ближневосточная конференция клуба "Валдай"
Лента новостейМолния