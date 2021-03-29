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В ДНР обвинили Киев в искажении содержания мер по перемирию в Донбассе
В ДНР обвинили Киев в искажении содержания мер по перемирию в Донбассе
Киев опубликовал искаженный список дополнительных мер по обеспечению перемирия в Донбассе, что говорит о нежелании Киева выполнять достигнутые договоренности,... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T17:12
2021-03-29T17:12
наталья никонорова
мид днр
донецкая народная республика
министерство обороны украины
киев
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Киев опубликовал искаженный список дополнительных мер по обеспечению перемирия в Донбассе, что говорит о нежелании Киева выполнять достигнутые договоренности, заявила в понедельник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова."Украинская сторона продолжает саботировать взятые на себя обязательства согласно подписанным 22 июля 2020 года мерам по усилению режима прекращения огня. Этот саботаж заключается не только в усилившейся эскалации на линии соприкосновения, в обстрелах нашей территории", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.По ее словам, Киев до сих пор не смог опубликовать достоверный список мер по перемирию. Глава МИД ДНР пояснила, что изначально в опубликованном на сайте минобороны Украины документе "была изъята одна из мер, а две другие были поданы в неверной редакции". "Девятнадцатого марта перечень мер был и вовсе снят с сайта украинского министерства обороны. А 27 марта его вновь опубликовали, но на этот раз еще более перекрученный вариант: две меры были изъяты, а содержание одной из мер было опубликовано неверно", - заявила Никонорова.В частности, по ее словам, в опубликованном Киевом документе отсутствуют пункты о запрете наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также на использование летательных аппаратов."Можно сделать вывод, что Украина не собирается выполнять договоренности в существующем виде, хотя именно эти две меры являются одними из основополагающих… Настойчиво рекомендуем представителям Киева перестать тратить время на бессмысленные попытки извратить и переписать суть и содержание подписанных на минской площадке договоренностей, а вместо этого лучше уделить внимание их непосредственному выполнению", - добавила Никонорова.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210329/donbass-1603296703.html
https://ria.ru/20210327/vosstanovlenie-1603134381.html
донецкая народная республика
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наталья никонорова, мид днр, донецкая народная республика, министерство обороны украины, киев, украина, в мире

В ДНР обвинили Киев в искажении содержания мер по перемирию в Донбассе

17:12 29.03.2021
 
© Фото : МИД ДНР Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Фото : МИД ДНР
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Киев опубликовал искаженный список дополнительных мер по обеспечению перемирия в Донбассе, что говорит о нежелании Киева выполнять достигнутые договоренности, заявила в понедельник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
"Украинская сторона продолжает саботировать взятые на себя обязательства согласно подписанным 22 июля 2020 года мерам по усилению режима прекращения огня. Этот саботаж заключается не только в усилившейся эскалации на линии соприкосновения, в обстрелах нашей территории", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
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По ее словам, Киев до сих пор не смог опубликовать достоверный список мер по перемирию. Глава МИД ДНР пояснила, что изначально в опубликованном на сайте минобороны Украины документе "была изъята одна из мер, а две другие были поданы в неверной редакции". "Девятнадцатого марта перечень мер был и вовсе снят с сайта украинского министерства обороны. А 27 марта его вновь опубликовали, но на этот раз еще более перекрученный вариант: две меры были изъяты, а содержание одной из мер было опубликовано неверно", - заявила Никонорова.
В частности, по ее словам, в опубликованном Киевом документе отсутствуют пункты о запрете наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также на использование летательных аппаратов.
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"Можно сделать вывод, что Украина не собирается выполнять договоренности в существующем виде, хотя именно эти две меры являются одними из основополагающих… Настойчиво рекомендуем представителям Киева перестать тратить время на бессмысленные попытки извратить и переписать суть и содержание подписанных на минской площадке договоренностей, а вместо этого лучше уделить внимание их непосредственному выполнению", - добавила Никонорова.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
 
Наталья НиконороваМИД ДНРДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны УкраиныКиевУкраинаВ мире
 
 
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