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В Кремле прокомментировали обострение ситуации в Донбассе
В Кремле прокомментировали обострение ситуации в Донбассе
В Кремле серьезно обеспокоены эскалацией на линии соприкосновения в Донбассе, провокационными действиями украинских силовиков, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T14:12
2021-03-29T14:12
верховная рада украины
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
москва
париж
украина
в мире
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В Кремле серьезно обеспокоены эскалацией на линии соприкосновения в Донбассе, провокационными действиями украинских силовиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается ситуации на линии соприкосновения, то мы и раньше говорили, что у нас вызывает серьезнейшую обеспокоенность эскалация напряженности. Мы и раньше высказывали свою обеспокоенность в связи с провокационными действиями со стороны украинских вооруженных сил, которые имели место. Это тенденция, наверное, последних месяца или нескольких месяцев", - сказал Песков журналистам.По его словам, речь об этом шла по линии помощников президентов, в контактной группе, также неоднократно делались публичные заявления. Песков подчеркнул, что эскалация напряженности и провокационные действия приводят к трагедиям.Ранее Песков заявлял, что в графике президента РФ Владимира Путина пока нет разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, но при необходимости такой разговор может состояться. В конце прошлой недели Зеленский заявил о планах в ближайшее время переговорить со всеми лидерами "нормандской четверки". Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Эта была первая и пока единственная встреча Путина и Зеленского.Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210327/vosstanovlenie-1603134381.html
https://ria.ru/20210328/donbass-1603203001.html
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верховная рада украины, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, москва, париж, украина, в мире

В Кремле прокомментировали обострение ситуации в Донбассе

14:12 29.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В Кремле серьезно обеспокоены эскалацией на линии соприкосновения в Донбассе, провокационными действиями украинских силовиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается ситуации на линии соприкосновения, то мы и раньше говорили, что у нас вызывает серьезнейшую обеспокоенность эскалация напряженности. Мы и раньше высказывали свою обеспокоенность в связи с провокационными действиями со стороны украинских вооруженных сил, которые имели место. Это тенденция, наверное, последних месяца или нескольких месяцев", - сказал Песков журналистам.
Киев - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
27 марта, 18:26
В Киеве признали, что самостоятельно не смогут восстановить Донбасс
По его словам, речь об этом шла по линии помощников президентов, в контактной группе, также неоднократно делались публичные заявления. Песков подчеркнул, что эскалация напряженности и провокационные действия приводят к трагедиям.
Ранее Песков заявлял, что в графике президента РФ Владимира Путина пока нет разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, но при необходимости такой разговор может состояться. В конце прошлой недели Зеленский заявил о планах в ближайшее время переговорить со всеми лидерами "нормандской четверки". Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Эта была первая и пока единственная встреча Путина и Зеленского.
Дом в поселке Веселое Донецкой области, получивший повреждения во время боевых действий - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
28 марта, 16:07
ЛНР обвинила Украину в использовании станции РЭБ в Донбассе
Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваПарижУкраинаВ мире
 
 
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