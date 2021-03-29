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Долина рассказала, как похудела на 21 килограмм
Долина рассказала, как похудела на 21 килограмм
Российская певица Лариса Долина в эфире НТВ рассказала, что с сентября прошлого года похудела на 21 килограмм в день после того, как набрала лишний вес во время РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T11:42
2021-03-29T11:42
шоубиз
россия
похудение
лариса долина
нтв (телеканал)
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российская певица Лариса Долина в эфире НТВ рассказала, что с сентября прошлого года похудела на 21 килограмм в день после того, как набрала лишний вес во время летнего отдыха.Артистка пояснила, что обратилась за помощью в клинику по коррекции обмена веществ и сдала анализы. После ей выдали список запрещенных продуктов: например, Долиной нельзя было есть никакие фрукты и ягоды из-за содержащегося в них сахара.Позже певица попросила другой список — в нем указывались продукты, которые она могла есть: все виды мяса, кроме говядины и телятины, рыбу и мясо птицы. В то же время, ей пришлось отказаться от чая, но не от кофе.Долина ест дважды в день, последний прием пищи — в три часа дня. Затем наступает "длинное промежуточное голодание", которое длится 18,5 часа. Сначала артистке было некомфортно, но потом она привыкла не есть так долго.
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россия, похудение, лариса долина, нтв (телеканал)

Долина рассказала, как похудела на 21 килограмм

11:42 29.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений БиятовПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российская певица Лариса Долина в эфире НТВ рассказала, что с сентября прошлого года похудела на 21 килограмм в день после того, как набрала лишний вес во время летнего отдыха.
Артистка пояснила, что обратилась за помощью в клинику по коррекции обмена веществ и сдала анализы. После ей выдали список запрещенных продуктов: например, Долиной нельзя было есть никакие фрукты и ягоды из-за содержащегося в них сахара.
"Во-вторых, наверное, другие вещества, которые мне вредны были", — добавила она.
Позже певица попросила другой список — в нем указывались продукты, которые она могла есть: все виды мяса, кроме говядины и телятины, рыбу и мясо птицы. В то же время, ей пришлось отказаться от чая, но не от кофе.
Долина ест дважды в день, последний прием пищи — в три часа дня. Затем наступает "длинное промежуточное голодание", которое длится 18,5 часа. Сначала артистке было некомфортно, но потом она привыкла не есть так долго.
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ШоубизРоссияпохудениеЛариса ДолинаНТВ (телеканал)
 
 
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