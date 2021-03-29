https://ria.ru/20210329/dolina-1603264078.html
Долина рассказала, как похудела на 21 килограмм
Долина рассказала, как похудела на 21 килограмм
Российская певица Лариса Долина в эфире НТВ рассказала, что с сентября прошлого года похудела на 21 килограмм в день после того, как набрала лишний вес во время РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T11:42
2021-03-29T11:42
2021-03-29T11:42
шоубиз
россия
похудение
лариса долина
нтв (телеканал)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576122230_0:0:2935:1651_1920x0_80_0_0_2707bb946e25e651e574897fb8e5b2cd.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российская певица Лариса Долина в эфире НТВ рассказала, что с сентября прошлого года похудела на 21 килограмм в день после того, как набрала лишний вес во время летнего отдыха.Артистка пояснила, что обратилась за помощью в клинику по коррекции обмена веществ и сдала анализы. После ей выдали список запрещенных продуктов: например, Долиной нельзя было есть никакие фрукты и ягоды из-за содержащегося в них сахара.Позже певица попросила другой список — в нем указывались продукты, которые она могла есть: все виды мяса, кроме говядины и телятины, рыбу и мясо птицы. В то же время, ей пришлось отказаться от чая, но не от кофе.Долина ест дважды в день, последний прием пищи — в три часа дня. Затем наступает "длинное промежуточное голодание", которое длится 18,5 часа. Сначала артистке было некомфортно, но потом она привыкла не есть так долго.
https://ria.ru/20210226/ivlev-1599054319.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576122230_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_7d1a9735dfa2d72921a190dffdcb190e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, похудение, лариса долина, нтв (телеканал)
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости.
Российская певица Лариса Долина
в эфире НТВ
рассказала, что с сентября прошлого года похудела
на 21 килограмм в день после того, как набрала лишний вес во время летнего отдыха.
Артистка пояснила, что обратилась за помощью в клинику по коррекции обмена веществ и сдала анализы. После ей выдали список запрещенных продуктов: например, Долиной нельзя было есть никакие фрукты и ягоды из-за содержащегося в них сахара.
"Во-вторых, наверное, другие вещества, которые мне вредны были", — добавила она.
Позже певица попросила другой список — в нем указывались продукты, которые она могла есть: все виды мяса, кроме говядины и телятины, рыбу и мясо птицы. В то же время, ей пришлось отказаться от чая, но не от кофе.
Долина ест дважды в день, последний прием пищи — в три часа дня. Затем наступает "длинное промежуточное голодание", которое длится 18,5 часа. Сначала артистке было некомфортно, но потом она привыкла не есть так долго.