https://ria.ru/20210329/dolina-1603264078.html

Долина рассказала, как похудела на 21 килограмм

Долина рассказала, как похудела на 21 килограмм

Российская певица Лариса Долина в эфире НТВ рассказала, что с сентября прошлого года похудела на 21 килограмм в день после того, как набрала лишний вес во время РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T11:42

2021-03-29T11:42

2021-03-29T11:42

шоубиз

россия

похудение

лариса долина

нтв (телеканал)

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российская певица Лариса Долина в эфире НТВ рассказала, что с сентября прошлого года похудела на 21 килограмм в день после того, как набрала лишний вес во время летнего отдыха.Артистка пояснила, что обратилась за помощью в клинику по коррекции обмена веществ и сдала анализы. После ей выдали список запрещенных продуктов: например, Долиной нельзя было есть никакие фрукты и ягоды из-за содержащегося в них сахара.Позже певица попросила другой список — в нем указывались продукты, которые она могла есть: все виды мяса, кроме говядины и телятины, рыбу и мясо птицы. В то же время, ей пришлось отказаться от чая, но не от кофе.Долина ест дважды в день, последний прием пищи — в три часа дня. Затем наступает "длинное промежуточное голодание", которое длится 18,5 часа. Сначала артистке было некомфортно, но потом она привыкла не есть так долго.

https://ria.ru/20210226/ivlev-1599054319.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, похудение, лариса долина, нтв (телеканал)