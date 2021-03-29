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Директор ФБК* сообщил об аресте отца по делу о превышении полномочий
Директор ФБК* сообщил об аресте отца по делу о превышении полномочий
Советский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест на два месяца Юрия Жданова по делу о превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T12:46
2021-03-29T14:45
юрий жданов
фонд борьбы с коррупцией
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Советский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест на два месяца Юрия Жданова по делу о превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости представитель суда.По данным источника в правоохранительных органах региона, речь идет об отце директора ФБК Ивана Жданова. "Юрий Жданов был задержан в Ростове-на-Дону по подозрению в экономических, коррупционных преступлениях, совершенных на территории Архангельской области", - добавил он.По словам представителя СУСК России по Ростовской области, уголовного дела в отношении Жданова у них в производстве нет.Как сообщил РИА Новости адвокат Жданова Владимир Воронин, ранее его подзащитный работал в администрации поселка на Крайнем Севере. Также он был членом жилищной комиссии - совещательного органа, обладающего правом давать рекомендации о выдаче квартир по договорам социального найма.При этом, по его словам, окончательное решение о выдаче квартир принимал глава администрации. Были случаи, когда комиссия квартиру выдавать не рекомендовала, однако глава принимал противоположное решение, отметил Воронин.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20210224/zelenskiy-1598846061.html
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юрий жданов, фонд борьбы с коррупцией, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия

Директор ФБК* сообщил об аресте отца по делу о превышении полномочий

12:46 29.03.2021 (обновлено: 14:45 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Советский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест на два месяца Юрия Жданова по делу о превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости представитель суда.
"В субботу был рассмотрен материал об избрании меры пресечения Юрию Жданову по статье 286 УК РФ. Суд принял решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сказал собеседник агентства.
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По данным источника в правоохранительных органах региона, речь идет об отце директора ФБК Ивана Жданова. "Юрий Жданов был задержан в Ростове-на-Дону по подозрению в экономических, коррупционных преступлениях, совершенных на территории Архангельской области", - добавил он.
По словам представителя СУСК России по Ростовской области, уголовного дела в отношении Жданова у них в производстве нет.
Как сообщил РИА Новости адвокат Жданова Владимир Воронин, ранее его подзащитный работал в администрации поселка на Крайнем Севере. Также он был членом жилищной комиссии - совещательного органа, обладающего правом давать рекомендации о выдаче квартир по договорам социального найма.
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Адвокат прокомментировал сообщения об обыске в московском штабе ФБК*
"За эту рекомендацию, совет (о выдаче квартиры - ред.) его и привлекают к уголовной ответственности", - сказал адвокат.
При этом, по его словам, окончательное решение о выдаче квартир принимал глава администрации. Были случаи, когда комиссия квартиру выдавать не рекомендовала, однако глава принимал противоположное решение, отметил Воронин.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
 
Юрий ЖдановФонд борьбы с коррупциейРостовская областьРостов-на-ДонуПроисшествия
 
 
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