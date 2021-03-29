https://ria.ru/20210329/delo-1603278726.html

Директор ФБК* сообщил об аресте отца по делу о превышении полномочий

Директор ФБК* сообщил об аресте отца по делу о превышении полномочий

Советский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест на два месяца Юрия Жданова по делу о превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T12:46

2021-03-29T12:46

2021-03-29T14:45

юрий жданов

фонд борьбы с коррупцией

ростовская область

ростов-на-дону

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Советский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест на два месяца Юрия Жданова по делу о превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости представитель суда.По данным источника в правоохранительных органах региона, речь идет об отце директора ФБК Ивана Жданова. "Юрий Жданов был задержан в Ростове-на-Дону по подозрению в экономических, коррупционных преступлениях, совершенных на территории Архангельской области", - добавил он.По словам представителя СУСК России по Ростовской области, уголовного дела в отношении Жданова у них в производстве нет.Как сообщил РИА Новости адвокат Жданова Владимир Воронин, ранее его подзащитный работал в администрации поселка на Крайнем Севере. Также он был членом жилищной комиссии - совещательного органа, обладающего правом давать рекомендации о выдаче квартир по договорам социального найма.При этом, по его словам, окончательное решение о выдаче квартир принимал глава администрации. Были случаи, когда комиссия квартиру выдавать не рекомендовала, однако глава принимал противоположное решение, отметил Воронин.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20210224/zelenskiy-1598846061.html

https://ria.ru/20210211/obysk-1597128085.html

ростовская область

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий жданов, фонд борьбы с коррупцией, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия