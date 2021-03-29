https://ria.ru/20210329/bulaev-1603287635.html
Николая Булаева переизбрали зампредом ЦИК
Николая Булаева переизбрали зампредом ЦИК
Заместителем председателя ЦИК РФ на ближайшие пять лет избран Николай Булаев, занимавший этот пост в предыдущем составе комиссии, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T13:26
2021-03-29T13:26
2021-03-29T13:46
россия
николай булаев
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политика
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Заместителем председателя ЦИК РФ на ближайшие пять лет избран Николай Булаев, занимавший этот пост в предыдущем составе комиссии, передает корреспондент РИА Новости из зала, где проходит первое заседание нового состава ЦИК.Кандидатуру Булаева на пост заместителя председателя предложил член ЦИК Евгений Шевченко. Его кандидатуру поддержала переизбранная председателем ЦИК Элла Памфилова.Член ЦИК Николай Левичев также выдвигал на этот пост Александра Курдюмова.В ходе тайного голосования членов ЦИК за Булаева отдали 13 голосов, за Курдюмова - один, еще один бюллетень признан недействительным, так как в нем стояли галочки за обоих кандидатов.Булаев поблагодарил коллег за избрание на пост зампредседателя комиссии."Хотел поблагодарить за поддержку и двух коллег, которые не проголосовали за меня, за заботу о моем здоровье", - сказал Булаев.В понедельник проходит первое заседание Центризбиркома в новом составе, на котором избирается новое руководство комиссии – председатель, заместитель председателя и секретарь.Булаев вошел в состав ЦИК по квоте Совета Федерации.
https://ria.ru/20210329/budarina-1603287963.html
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости.
Заместителем председателя ЦИК РФ
на ближайшие пять лет избран Николай Булаев
, занимавший этот пост в предыдущем составе комиссии, передает корреспондент РИА Новости из зала, где проходит первое заседание нового состава ЦИК.
Кандидатуру Булаева на пост заместителя председателя предложил член ЦИК Евгений Шевченко. Его кандидатуру поддержала переизбранная председателем ЦИК Элла Памфилова
.
Член ЦИК Николай Левичев также выдвигал на этот пост Александра Курдюмова
.
В ходе тайного голосования членов ЦИК за Булаева отдали 13 голосов, за Курдюмова - один, еще один бюллетень признан недействительным, так как в нем стояли галочки за обоих кандидатов.
Булаев поблагодарил коллег за избрание на пост зампредседателя комиссии.
"Хотел поблагодарить за поддержку и двух коллег, которые не проголосовали за меня, за заботу о моем здоровье", - сказал Булаев.
В понедельник проходит первое заседание Центризбиркома в новом составе, на котором избирается новое руководство комиссии – председатель, заместитель председателя и секретарь.
Булаев вошел в состав ЦИК по квоте Совета Федерации.