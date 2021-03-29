https://ria.ru/20210329/borba-1603252015.html

США признали потерю превосходства перед Россией в электромагнитной борьбе

США признали потерю превосходства перед Россией в электромагнитной борьбе

В Счетной палате США признали, что американские военные потеряли превосходство в проведении операций в электромагнитном спектре. Об этом сообщает RT со ссылкой... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T10:15

2021-03-29T10:15

2021-03-29T12:16

россия

министерство обороны сша

сирия

сша

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/148824/29/1488242916_0:57:3648:2109_1920x0_80_0_0_424efdb02df98f9a96efebccf6ddf6d1.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Счетной палате США признали, что американские военные потеряли превосходство в проведении операций в электромагнитном спектре. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий доклад.По его мнению, несмотря на прилагаемые усилия, американцы больше не могут быть уверены в своем превосходстве — как отмечается в докладе, российские силы электромагнитной борьбы показали эффективность "в реальном применении этих средств против США и других стран". Но о каких случаях идет речь, не уточняется."Российские электромагнитные комплексы отличаются высокой мобильностью, что затрудняет противодействие им", — подчеркнул Киршбаум.Кроме того, специалисты считают, что военная операция в Сирии позволила России накопить соответствующий опыт и развить потенциал борьбы с космическими средствами.В США полагают, что Москва и Пекин способны влиять на работу систем связи и навигации на судах, которые американцы используют для переброски оборудования и личного состава, тогда как этим устаревшим кораблям не хватает соответствующих оборонительных возможностей.Как следует из доклада, Пентагону не удалось в полной мере выполнить ни одну из предыдущих стратегий в области борьбы в электромагнитном спектре. Аналитики считают, что такая же судьба ждет и новую стратегию, принятую в прошлом году.

https://ria.ru/20210227/longshot-1598949869.html

https://ria.ru/20210317/torgovlya-1601679504.html

россия

сирия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство обороны сша, сирия, сша, безопасность