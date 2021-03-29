Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210329/borba-1603252015.html
США признали потерю превосходства перед Россией в электромагнитной борьбе
США признали потерю превосходства перед Россией в электромагнитной борьбе
В Счетной палате США признали, что американские военные потеряли превосходство в проведении операций в электромагнитном спектре. Об этом сообщает RT со ссылкой... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T10:15
2021-03-29T12:16
россия
министерство обороны сша
сирия
сша
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148824/29/1488242916_0:57:3648:2109_1920x0_80_0_0_424efdb02df98f9a96efebccf6ddf6d1.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Счетной палате США признали, что американские военные потеряли превосходство в проведении операций в электромагнитном спектре. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий доклад.По его мнению, несмотря на прилагаемые усилия, американцы больше не могут быть уверены в своем превосходстве — как отмечается в докладе, российские силы электромагнитной борьбы показали эффективность "в реальном применении этих средств против США и других стран". Но о каких случаях идет речь, не уточняется."Российские электромагнитные комплексы отличаются высокой мобильностью, что затрудняет противодействие им", — подчеркнул Киршбаум.Кроме того, специалисты считают, что военная операция в Сирии позволила России накопить соответствующий опыт и развить потенциал борьбы с космическими средствами.В США полагают, что Москва и Пекин способны влиять на работу систем связи и навигации на судах, которые американцы используют для переброски оборудования и личного состава, тогда как этим устаревшим кораблям не хватает соответствующих оборонительных возможностей.Как следует из доклада, Пентагону не удалось в полной мере выполнить ни одну из предыдущих стратегий в области борьбы в электромагнитном спектре. Аналитики считают, что такая же судьба ждет и новую стратегию, принятую в прошлом году.
https://ria.ru/20210227/longshot-1598949869.html
https://ria.ru/20210317/torgovlya-1601679504.html
россия
сирия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/148824/29/1488242916_381:0:3268:2165_1920x0_80_0_0_01b4ac98e5e29dd368e17b5a8f5c820b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство обороны сша, сирия, сша, безопасность

США признали потерю превосходства перед Россией в электромагнитной борьбе

10:15 29.03.2021 (обновлено: 12:16 29.03.2021)
 
© Фото : AgnosticPreachersKidЗдание Счетной палаты США в Вашингтоне
Здание Счетной палаты США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Фото : AgnosticPreachersKid
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Счетной палате США признали, что американские военные потеряли превосходство в проведении операций в электромагнитном спектре. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий доклад.
"Мы не единственная глобальная держава, которая понимает важность превосходства в электромагнитном спектре. Потенциальные противники, в том числе Россия и Китай, существенно продвинулись в совершенствовании своих возможностей в этой сфере", — заявил директор по вопросам оборонного потенциала и управления в Счетной палате США Джозеф Киршбаум.
По его мнению, несмотря на прилагаемые усилия, американцы больше не могут быть уверены в своем превосходстве — как отмечается в докладе, российские силы электромагнитной борьбы показали эффективность "в реальном применении этих средств против США и других стран". Но о каких случаях идет речь, не уточняется.
"Российские электромагнитные комплексы отличаются высокой мобильностью, что затрудняет противодействие им", — подчеркнул Киршбаум.
Прототип беспилотного летательного аппарата LongShot в представлении художника - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
27 февраля, 08:00
"Сбросим Россию и Китай с неба": какое новое оружие разрабатывают в США
Кроме того, специалисты считают, что военная операция в Сирии позволила России накопить соответствующий опыт и развить потенциал борьбы с космическими средствами.
В США полагают, что Москва и Пекин способны влиять на работу систем связи и навигации на судах, которые американцы используют для переброски оборудования и личного состава, тогда как этим устаревшим кораблям не хватает соответствующих оборонительных возможностей.
Как следует из доклада, Пентагону не удалось в полной мере выполнить ни одну из предыдущих стратегий в области борьбы в электромагнитном спектре. Аналитики считают, что такая же судьба ждет и новую стратегию, принятую в прошлом году.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 16:41
США запретили торговлю оружием с Россией
 
РоссияМинистерство обороны СШАСирияСШАБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14В промзоне на северо-востоке Москвы загорелись грузовики
04:10Вулканолог оценил шансы появления вулкана в Подмосковье
04:06Россиян призвали опасаться тумана и метели в ряде регионов страны
03:55"Забросать трупами границу с Россией": в Раде раскрыли намерения Киева
03:35Австралия объявила о новых антироссийских санкциях из-за Крымского моста
03:32Камчатских морпехов подняли по тревоге
03:14В Финляндии установлен мировой рекорд по дайвингу подо льдом
03:14Ученые предупредили о "чувстве обреченности" при межпланетных полетах
03:11В Генпрокуратуре оценили масштабы взяточничества в России в 2021 году
02:57В посольстве России назвали санкции Канады из-за Крыма бесперспективными
02:37В Зеленодольске ввели режим ЧС после обрушения шести квартир жилого дома
02:13Финансист назвала основания для срочной продажи ценных бумаг
02:11Врач дал рецепт от лени
01:54В Татарстане госпитализировали пять человек после взрыва газа в доме
01:32Источник: причиной взрыва в жилом доме в Татарстане мог быть суицид
01:17При обрушении квартир в жилом доме в Татарстане пострадали семь человек
01:11Специалист рассказал, как избавиться от телефонных мошенников
00:33В Татарстане завели дело после обрушения нескольких квартир в жилом доме
00:29Замглавы Минэнерго объяснил рост цен на бензин на фоне удешевления нефти
00:23В Москве открывается ближневосточная конференция клуба "Валдай"
Лента новостейМолния