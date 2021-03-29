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Эксперт оценил время на устранение последствий блокировки Суэцкого канала
Эксперт оценил время на устранение последствий блокировки Суэцкого канала
Серьезных потерь из-за инцидента с контейнеровозом в Суэцком канале нет, кроме расходов топлива и средств на содержание моряков, устранение последствий займет... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T09:34
2021-03-29T09:34
инцидент с судном ever given в суэцком канале
суэцкий канал
экономика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Серьезных потерь из-за инцидента с контейнеровозом в Суэцком канале нет, кроме расходов топлива и средств на содержание моряков, устранение последствий займет один квартал, прокомментировал РИА Новости транспортный эксперт, управляющий партнер "Инфра Проекты" Алексей Безбородов.Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из КНР в Роттердам и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив канал и заблокировав движение по нему. В понедельник поставщик морских услуг, компания Inchcape Shipping заявила, что судно сняли с мели.При этом, по словам Безбородова, на российскую экономику этот инцидент не повлияет. "Избыточные расходы предприятий на экономику не перенести. Какие-то предприятия будут убыточны, но ничего никуда не денется и за пять дней и плюс-минус две недели ничего не изменится", - полагает эксперт.Как сообщил РИА Новости в понедельник источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company (GAC) возобновление навигации по Суэцкому каналу ожидается в ближайшие часы. По данным GAC, не менее 44 судов ожидают очереди в Большом горьком озере в середине канала, на входах в очереди не менее 300 судов.Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, имеет протяженность 163 километра и является самой крупной искусственной водной артерией мира. На его долю приходится 10-12% мирового морского грузооборота. Каналом ежедневно пользуются десятки судов, которые следуют из Европы в Азию и обратно, не совершая при этом длительного плавания вокруг Африки.
https://ria.ru/20210327/suets-1603043824.html
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инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, экономика

Эксперт оценил время на устранение последствий блокировки Суэцкого канала

09:34 29.03.2021
 
© РИА Новости / Махмуд Ахмед / Перейти в фотобанкКорабли, ждущие очереди на вход в Суэцкий канал
Корабли, ждущие очереди на вход в Суэцкий канал - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Махмуд Ахмед
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Серьезных потерь из-за инцидента с контейнеровозом в Суэцком канале нет, кроме расходов топлива и средств на содержание моряков, устранение последствий займет один квартал, прокомментировал РИА Новости транспортный эксперт, управляющий партнер "Инфра Проекты" Алексей Безбородов.
Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из КНР в Роттердам и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив канал и заблокировав движение по нему. В понедельник поставщик морских услуг, компания Inchcape Shipping заявила, что судно сняли с мели.

"Квартал по расписанию (понадобится для устранения последствий инцидента - Прим. ред.). Ущерб бумажный: нет потерь, кроме расходов топлива и содержания команд", - сообщил эксперт.

При этом, по словам Безбородова, на российскую экономику этот инцидент не повлияет. "Избыточные расходы предприятий на экономику не перенести. Какие-то предприятия будут убыточны, но ничего никуда не денется и за пять дней и плюс-минус две недели ничего не изменится", - полагает эксперт.
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель на 151-м километре Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
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Как сообщил РИА Новости в понедельник источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company (GAC) возобновление навигации по Суэцкому каналу ожидается в ближайшие часы. По данным GAC, не менее 44 судов ожидают очереди в Большом горьком озере в середине канала, на входах в очереди не менее 300 судов.
Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, имеет протяженность 163 километра и является самой крупной искусственной водной артерией мира. На его долю приходится 10-12% мирового морского грузооборота. Каналом ежедневно пользуются десятки судов, которые следуют из Европы в Азию и обратно, не совершая при этом длительного плавания вокруг Африки.
На дальнем плане – контейнеровоз Ever Given, севший на мель на 151-м километре Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
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Инцидент с судном Ever Given в Суэцком каналеСуэцкий каналЭкономика
 
 
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