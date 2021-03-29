https://ria.ru/20210329/bloger-1603266261.html

В Ташкенте избили блогера, выступающего в поддержку ЛГБТ

В Ташкенте избили блогера, выступающего в поддержку ЛГБТ

Ташкентский блогер Миразиз Базаров, регулярно выступающий в поддержку нетрадиционных сексуальных отношений, был избит неизвестными, ведется розыск нападавших,... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T11:45

2021-03-29T11:45

2021-03-29T18:26

ташкент

узбекистан

в мире

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ТАШКЕНТ, 29 мар — РИА Новости. Ташкентский блогер Миразиз Базаров, регулярно выступающий в поддержку нетрадиционных сексуальных отношений, был избит неизвестными, ведется розыск нападавших, сообщает в понедельник пресс-служба ГУВД столицы Узбекистана.По данным пресс-службы, 28 марта ориентировочно в 22:45 (20:45 мск) трое неизвестных напали на Базарова на улице и избили, он был госпитализирован в одну из больниц Ташкента. По данным медицинского заключения, у пострадавшего, в частности, зафиксированы открытая и закрытая черепно-мозговые травмы, а также открытый перелом большой берцовой кости левой ноги.Для установления лиц, нанесших телесные повреждения Базарову, создана следственно-оперативная группа, ведутся следственные действия, добавили в пресс-службе.В воскресенье в соцсетях распространилось видео, где толпа молодых людей в центре Ташкента выкрикивала лозунги против сторонников нетрадиционных сексуальных отношений в Узбекистане, мешая движению транспорта. По данным ГУВД, были задержаны 12 человек, подозреваемых в попытках избить девушку и парня, которых они сочли активистами ЛГБТ-движения. Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Санкции данной статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы сроком до трех лет.Позднее пресс-служба МВД страны сообщила, что многие из участников акции поддались на провокацию Базарова, который призывал активистов ЛГБТ к участию в различных массовых выступлениях возле мечети Хаст Имам и в сквере имени Амира Темура. "Данные действия создали предпосылки к тому, что чрезмерно эмоциональные граждане и лица с низкой правовой грамотностью в обход законодательства самостоятельно захотели принять меры, тем самым нарушив общественный порядок", — отметили в МВД.Ряд депутатов парламента Узбекистана ранее в соцсетях заявили, что пропаганда идей ЛГБТ в Узбекистане может негативно сказаться на развитии общества, где в основном не одобряют нетрадиционные сексуальные отношения. В стране, в частности, предусмотрено уголовное наказание за гомосексуализм: ограничение свободы от одного года до трех лет либо лишение свободы до трех лет. Представители ряда зарубежных организаций и стран неоднократно призывали Ташкент отменить указанную статью в УК республики.

https://rsport.ria.ru/20210327/draka-1603102832.html

https://realty.ria.ru/20210326/blogery-1602933743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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