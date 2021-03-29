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В Ташкенте избили блогера, выступающего в поддержку ЛГБТ
В Ташкенте избили блогера, выступающего в поддержку ЛГБТ
Ташкентский блогер Миразиз Базаров, регулярно выступающий в поддержку нетрадиционных сексуальных отношений, был избит неизвестными, ведется розыск нападавших,... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T11:45
2021-03-29T18:26
ташкент
узбекистан
в мире
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ТАШКЕНТ, 29 мар — РИА Новости. Ташкентский блогер Миразиз Базаров, регулярно выступающий в поддержку нетрадиционных сексуальных отношений, был избит неизвестными, ведется розыск нападавших, сообщает в понедельник пресс-служба ГУВД столицы Узбекистана.По данным пресс-службы, 28 марта ориентировочно в 22:45 (20:45 мск) трое неизвестных напали на Базарова на улице и избили, он был госпитализирован в одну из больниц Ташкента. По данным медицинского заключения, у пострадавшего, в частности, зафиксированы открытая и закрытая черепно-мозговые травмы, а также открытый перелом большой берцовой кости левой ноги.Для установления лиц, нанесших телесные повреждения Базарову, создана следственно-оперативная группа, ведутся следственные действия, добавили в пресс-службе.В воскресенье в соцсетях распространилось видео, где толпа молодых людей в центре Ташкента выкрикивала лозунги против сторонников нетрадиционных сексуальных отношений в Узбекистане, мешая движению транспорта. По данным ГУВД, были задержаны 12 человек, подозреваемых в попытках избить девушку и парня, которых они сочли активистами ЛГБТ-движения. Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Санкции данной статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы сроком до трех лет.Позднее пресс-служба МВД страны сообщила, что многие из участников акции поддались на провокацию Базарова, который призывал активистов ЛГБТ к участию в различных массовых выступлениях возле мечети Хаст Имам и в сквере имени Амира Темура. "Данные действия создали предпосылки к тому, что чрезмерно эмоциональные граждане и лица с низкой правовой грамотностью в обход законодательства самостоятельно захотели принять меры, тем самым нарушив общественный порядок", — отметили в МВД.Ряд депутатов парламента Узбекистана ранее в соцсетях заявили, что пропаганда идей ЛГБТ в Узбекистане может негативно сказаться на развитии общества, где в основном не одобряют нетрадиционные сексуальные отношения. В стране, в частности, предусмотрено уголовное наказание за гомосексуализм: ограничение свободы от одного года до трех лет либо лишение свободы до трех лет. Представители ряда зарубежных организаций и стран неоднократно призывали Ташкент отменить указанную статью в УК республики.
https://rsport.ria.ru/20210327/draka-1603102832.html
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ташкент, узбекистан, в мире

В Ташкенте избили блогера, выступающего в поддержку ЛГБТ

11:45 29.03.2021 (обновлено: 18:26 29.03.2021)
 
© Depositphotos / zazdravnaya@gmail.comВид на Ташкент, Узбекистан
Вид на Ташкент, Узбекистан - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Depositphotos / zazdravnaya@gmail.com
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 29 мар — РИА Новости. Ташкентский блогер Миразиз Базаров, регулярно выступающий в поддержку нетрадиционных сексуальных отношений, был избит неизвестными, ведется розыск нападавших, сообщает в понедельник пресс-служба ГУВД столицы Узбекистана.
По данным пресс-службы, 28 марта ориентировочно в 22:45 (20:45 мск) трое неизвестных напали на Базарова на улице и избили, он был госпитализирован в одну из больниц Ташкента. По данным медицинского заключения, у пострадавшего, в частности, зафиксированы открытая и закрытая черепно-мозговые травмы, а также открытый перелом большой берцовой кости левой ноги.
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"По данному факту следственным отделом УКД ОВД Мирабадского района Ташкента возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное средней тяжести телесное повреждение, совершенное группой лиц" Уголовного кодекса республики", — говорится в сообщении в Telegram-канале ГУВД. Санкции данной статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на пять лет.

Для установления лиц, нанесших телесные повреждения Базарову, создана следственно-оперативная группа, ведутся следственные действия, добавили в пресс-службе.
В воскресенье в соцсетях распространилось видео, где толпа молодых людей в центре Ташкента выкрикивала лозунги против сторонников нетрадиционных сексуальных отношений в Узбекистане, мешая движению транспорта. По данным ГУВД, были задержаны 12 человек, подозреваемых в попытках избить девушку и парня, которых они сочли активистами ЛГБТ-движения. Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Санкции данной статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы сроком до трех лет.
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Позднее пресс-служба МВД страны сообщила, что многие из участников акции поддались на провокацию Базарова, который призывал активистов ЛГБТ к участию в различных массовых выступлениях возле мечети Хаст Имам и в сквере имени Амира Темура. "Данные действия создали предпосылки к тому, что чрезмерно эмоциональные граждане и лица с низкой правовой грамотностью в обход законодательства самостоятельно захотели принять меры, тем самым нарушив общественный порядок", — отметили в МВД.
Ряд депутатов парламента Узбекистана ранее в соцсетях заявили, что пропаганда идей ЛГБТ в Узбекистане может негативно сказаться на развитии общества, где в основном не одобряют нетрадиционные сексуальные отношения. В стране, в частности, предусмотрено уголовное наказание за гомосексуализм: ограничение свободы от одного года до трех лет либо лишение свободы до трех лет. Представители ряда зарубежных организаций и стран неоднократно призывали Ташкент отменить указанную статью в УК республики.
 
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