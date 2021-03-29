https://ria.ru/20210329/bloger-1603266261.html
В Ташкенте избили блогера, выступающего в поддержку ЛГБТ
В Ташкенте избили блогера, выступающего в поддержку ЛГБТ
Ташкентский блогер Миразиз Базаров, регулярно выступающий в поддержку нетрадиционных сексуальных отношений, был избит неизвестными, ведется розыск нападавших,... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T11:45
2021-03-29T11:45
2021-03-29T18:26
ташкент
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в мире
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ТАШКЕНТ, 29 мар — РИА Новости. Ташкентский блогер Миразиз Базаров, регулярно выступающий в поддержку нетрадиционных сексуальных отношений, был избит неизвестными, ведется розыск нападавших, сообщает в понедельник пресс-служба ГУВД столицы Узбекистана.По данным пресс-службы, 28 марта ориентировочно в 22:45 (20:45 мск) трое неизвестных напали на Базарова на улице и избили, он был госпитализирован в одну из больниц Ташкента. По данным медицинского заключения, у пострадавшего, в частности, зафиксированы открытая и закрытая черепно-мозговые травмы, а также открытый перелом большой берцовой кости левой ноги.Для установления лиц, нанесших телесные повреждения Базарову, создана следственно-оперативная группа, ведутся следственные действия, добавили в пресс-службе.В воскресенье в соцсетях распространилось видео, где толпа молодых людей в центре Ташкента выкрикивала лозунги против сторонников нетрадиционных сексуальных отношений в Узбекистане, мешая движению транспорта. По данным ГУВД, были задержаны 12 человек, подозреваемых в попытках избить девушку и парня, которых они сочли активистами ЛГБТ-движения. Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Санкции данной статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы сроком до трех лет.Позднее пресс-служба МВД страны сообщила, что многие из участников акции поддались на провокацию Базарова, который призывал активистов ЛГБТ к участию в различных массовых выступлениях возле мечети Хаст Имам и в сквере имени Амира Темура. "Данные действия создали предпосылки к тому, что чрезмерно эмоциональные граждане и лица с низкой правовой грамотностью в обход законодательства самостоятельно захотели принять меры, тем самым нарушив общественный порядок", — отметили в МВД.Ряд депутатов парламента Узбекистана ранее в соцсетях заявили, что пропаганда идей ЛГБТ в Узбекистане может негативно сказаться на развитии общества, где в основном не одобряют нетрадиционные сексуальные отношения. В стране, в частности, предусмотрено уголовное наказание за гомосексуализм: ограничение свободы от одного года до трех лет либо лишение свободы до трех лет. Представители ряда зарубежных организаций и стран неоднократно призывали Ташкент отменить указанную статью в УК республики.
https://rsport.ria.ru/20210327/draka-1603102832.html
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ташкент, узбекистан, в мире
ТАШКЕНТ, 29 мар — РИА Новости.
Ташкентский блогер Миразиз Базаров, регулярно выступающий в поддержку нетрадиционных сексуальных отношений, был избит неизвестными, ведется розыск нападавших, сообщает в понедельник пресс-служба ГУВД столицы Узбекистана
.
По данным пресс-службы, 28 марта ориентировочно в 22:45 (20:45 мск) трое неизвестных напали на Базарова на улице и избили, он был госпитализирован в одну из больниц Ташкента
. По данным медицинского заключения, у пострадавшего, в частности, зафиксированы открытая и закрытая черепно-мозговые травмы, а также открытый перелом большой берцовой кости левой ноги.
"По данному факту следственным отделом УКД ОВД Мирабадского района Ташкента возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное средней тяжести телесное повреждение, совершенное группой лиц" Уголовного кодекса республики", — говорится в сообщении в Telegram-канале ГУВД. Санкции данной статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на пять лет.
Для установления лиц, нанесших телесные повреждения Базарову, создана следственно-оперативная группа, ведутся следственные действия, добавили в пресс-службе.
В воскресенье в соцсетях распространилось видео, где толпа молодых людей в центре Ташкента выкрикивала лозунги против сторонников нетрадиционных сексуальных отношений в Узбекистане, мешая движению транспорта. По данным ГУВД, были задержаны 12 человек, подозреваемых в попытках избить девушку и парня, которых они сочли активистами ЛГБТ-движения. Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Санкции данной статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы сроком до трех лет.
Позднее пресс-служба МВД страны сообщила, что многие из участников акции поддались на провокацию Базарова, который призывал активистов ЛГБТ к участию в различных массовых выступлениях возле мечети Хаст Имам и в сквере имени Амира Темура. "Данные действия создали предпосылки к тому, что чрезмерно эмоциональные граждане и лица с низкой правовой грамотностью в обход законодательства самостоятельно захотели принять меры, тем самым нарушив общественный порядок", — отметили в МВД.
Ряд депутатов парламента Узбекистана ранее в соцсетях заявили, что пропаганда идей ЛГБТ в Узбекистане может негативно сказаться на развитии общества, где в основном не одобряют нетрадиционные сексуальные отношения. В стране, в частности, предусмотрено уголовное наказание за гомосексуализм: ограничение свободы от одного года до трех лет либо лишение свободы до трех лет. Представители ряда зарубежных организаций и стран неоднократно призывали Ташкент отменить указанную статью в УК республики.