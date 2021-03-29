https://ria.ru/20210329/blagoustroystvo-1603274176.html

Воробьев поручил создать план по уборке подмосковных городов после зимы

Воробьев поручил создать план по уборке подмосковных городов после зимы

Глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил создать дорожную карту по благоустройству городов после зимнего периода, об этом он сообщил на заседании правительства РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T12:21

2021-03-29T12:21

2021-03-29T12:21

новости подмосковья

жкх

андрей воробьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591186375_0:156:3074:1885_1920x0_80_0_0_65eff1adbfcccc0aa6dd85b59bb4c4ee.jpg

КРАСНОГОРСК, 29 мар – РИА Новости. Глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил создать дорожную карту по благоустройству городов после зимнего периода, об этом он сообщил на заседании правительства региона в понедельник."Прошу на этой неделе подготовить четкий мобилизационный план по наведению порядка. Все города должны радовать глаз", - сказал Воробьев.Он также добавил, что необходимо подготовиться к общественному субботнику, который пройдет через месяц.

https://ria.ru/20210326/eskrou-1603018584.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, андрей воробьев