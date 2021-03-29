https://ria.ru/20210329/blagoustroystvo-1603274176.html
Воробьев поручил создать план по уборке подмосковных городов после зимы
Воробьев поручил создать план по уборке подмосковных городов после зимы
Глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил создать дорожную карту по благоустройству городов после зимнего периода, об этом он сообщил на заседании правительства РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T12:21
2021-03-29T12:21
2021-03-29T12:21
новости подмосковья
жкх
андрей воробьев
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КРАСНОГОРСК, 29 мар – РИА Новости. Глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил создать дорожную карту по благоустройству городов после зимнего периода, об этом он сообщил на заседании правительства региона в понедельник."Прошу на этой неделе подготовить четкий мобилизационный план по наведению порядка. Все города должны радовать глаз", - сказал Воробьев.Он также добавил, что необходимо подготовиться к общественному субботнику, который пройдет через месяц.
https://ria.ru/20210326/eskrou-1603018584.html
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жкх, андрей воробьев