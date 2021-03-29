https://ria.ru/20210329/biznes-akselerator-1603277067.html

Корпорация МСП и "Иннопрактика" проведут бизнес-акселератор

Корпорация МСП и "Иннопрактика" проведут бизнес-акселератор

Более 200 компаний из 53 регионов России подали заявки на участие в бизнес-акселераторе, разработанном Корпорацией МСП и компанией "Иннопрактика", сообщили РИА... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T12:37

2021-03-29T12:37

2021-03-29T12:37

корпорация мсп

иннопрактика

московская область (подмосковье)

республика татарстан (татарстан)

санкт-петербург

технологии

экономика

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Более 200 компаний из 53 регионов России подали заявки на участие в бизнес-акселераторе, разработанном Корпорацией МСП и компанией "Иннопрактика", сообщили РИА Новости в корпорации.Прием заявок на программу "МСП: Акселератор инноваций" для технологичных представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) шел с 1 по 23 марта. Уже 30 марта стартует этап преакселерации - вводных обучающих мероприятий и онлайн-отбора. Для этого этапа отберут 100 участников. А в основную программу акселерации попадут 50.Отмечается, что большинство заявок от бизнеса поступило из Москвы, Нижегородской и Московской областей, Санкт-Петербурга и Республики Татарстан. В основном получить новые знания планируют представители сферы научных исследований и разработок, а также IT-компании. Более половины компаний имеют результаты интеллектуальной деятельности - например, патенты и свидетельства о регистрации программ для ЭВМ. Две трети заявителей работают на рынке более 5 лет, 38% - более 10 лет."Если компания не внедряет инновации, то ее эффективность и конкурентоспособность быстро снижаются. Доступность финансовых мер поддержки важный, но не единственный фактор формирования экосистемы поддержки бизнеса. Сегодня даже у успешных компаний МСП есть серьезный запрос на обучающие программы, которые помогут оптимизировать бизнес-процессы, сформировать стратегические цели и найти пути их достижения", - рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Предполагается, что акселератор позволит участникам составить индивидуальную стратегию развития бизнеса и получить прямой доступ к уникальным мерам поддержки инновационных компаний. В основной программе участников ждут обучение, консультации и итоговая презентация своих идей и стратегий перед экспертами."Технологические МСП демонстрируют высокие темпы устойчивого роста, а значит именно эти компании способны дать значимый макроэкономический эффект и обеспечить создание новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. Однако высокая динамика развития требует от компаний умения оперативно перестраивать бизнес-процессы, что напрямую связано с приобретением новых компетенций и знаний", - прокомментировала первый заместитель генерального директора "Иннопрактики", общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова.

https://ria.ru/20210325/proekt-1602789845.html

https://ria.ru/20210326/finpodderzhka-1602972599.html

московская область (подмосковье)

республика татарстан (татарстан)

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, иннопрактика, московская область (подмосковье), республика татарстан (татарстан), санкт-петербург, технологии, экономика