Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210329/biznes-akselerator-1603277067.html
Корпорация МСП и "Иннопрактика" проведут бизнес-акселератор
Корпорация МСП и "Иннопрактика" проведут бизнес-акселератор
Более 200 компаний из 53 регионов России подали заявки на участие в бизнес-акселераторе, разработанном Корпорацией МСП и компанией "Иннопрактика", сообщили РИА... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T12:37
2021-03-29T12:37
корпорация мсп
иннопрактика
московская область (подмосковье)
республика татарстан (татарстан)
санкт-петербург
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599448620_0:36:1000:600_1920x0_80_0_0_b3469a6e14ddf670fbf74769ed664795.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Более 200 компаний из 53 регионов России подали заявки на участие в бизнес-акселераторе, разработанном Корпорацией МСП и компанией "Иннопрактика", сообщили РИА Новости в корпорации.Прием заявок на программу "МСП: Акселератор инноваций" для технологичных представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) шел с 1 по 23 марта. Уже 30 марта стартует этап преакселерации - вводных обучающих мероприятий и онлайн-отбора. Для этого этапа отберут 100 участников. А в основную программу акселерации попадут 50.Отмечается, что большинство заявок от бизнеса поступило из Москвы, Нижегородской и Московской областей, Санкт-Петербурга и Республики Татарстан. В основном получить новые знания планируют представители сферы научных исследований и разработок, а также IT-компании. Более половины компаний имеют результаты интеллектуальной деятельности - например, патенты и свидетельства о регистрации программ для ЭВМ. Две трети заявителей работают на рынке более 5 лет, 38% - более 10 лет."Если компания не внедряет инновации, то ее эффективность и конкурентоспособность быстро снижаются. Доступность финансовых мер поддержки важный, но не единственный фактор формирования экосистемы поддержки бизнеса. Сегодня даже у успешных компаний МСП есть серьезный запрос на обучающие программы, которые помогут оптимизировать бизнес-процессы, сформировать стратегические цели и найти пути их достижения", - рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Предполагается, что акселератор позволит участникам составить индивидуальную стратегию развития бизнеса и получить прямой доступ к уникальным мерам поддержки инновационных компаний. В основной программе участников ждут обучение, консультации и итоговая презентация своих идей и стратегий перед экспертами."Технологические МСП демонстрируют высокие темпы устойчивого роста, а значит именно эти компании способны дать значимый макроэкономический эффект и обеспечить создание новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. Однако высокая динамика развития требует от компаний умения оперативно перестраивать бизнес-процессы, что напрямую связано с приобретением новых компетенций и знаний", - прокомментировала первый заместитель генерального директора "Иннопрактики", общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова.
https://ria.ru/20210325/proekt-1602789845.html
https://ria.ru/20210326/finpodderzhka-1602972599.html
московская область (подмосковье)
республика татарстан (татарстан)
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599448620_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_6d90344f948a83ab2c8f44cb99c924db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
корпорация мсп, иннопрактика, московская область (подмосковье), республика татарстан (татарстан), санкт-петербург, технологии, экономика

Корпорация МСП и "Иннопрактика" проведут бизнес-акселератор

12:37 29.03.2021
 
© Корпорация МСПБизнес сможет участвовать в акселераторе Корпорации МСП и "Иннопрактики"
Бизнес сможет участвовать в акселераторе Корпорации МСП и Иннопрактики - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Корпорация МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Более 200 компаний из 53 регионов России подали заявки на участие в бизнес-акселераторе, разработанном Корпорацией МСП и компанией "Иннопрактика", сообщили РИА Новости в корпорации.
Прием заявок на программу "МСП: Акселератор инноваций" для технологичных представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) шел с 1 по 23 марта. Уже 30 марта стартует этап преакселерации - вводных обучающих мероприятий и онлайн-отбора. Для этого этапа отберут 100 участников. А в основную программу акселерации попадут 50.
Баннеры МСП банка - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 12:44
Корпорация МСП профинансирует проект визуализации строящихся объектов
Отмечается, что большинство заявок от бизнеса поступило из Москвы, Нижегородской и Московской областей, Санкт-Петербурга и Республики Татарстан. В основном получить новые знания планируют представители сферы научных исследований и разработок, а также IT-компании. Более половины компаний имеют результаты интеллектуальной деятельности - например, патенты и свидетельства о регистрации программ для ЭВМ. Две трети заявителей работают на рынке более 5 лет, 38% - более 10 лет.
"Если компания не внедряет инновации, то ее эффективность и конкурентоспособность быстро снижаются. Доступность финансовых мер поддержки важный, но не единственный фактор формирования экосистемы поддержки бизнеса. Сегодня даже у успешных компаний МСП есть серьезный запрос на обучающие программы, которые помогут оптимизировать бизнес-процессы, сформировать стратегические цели и найти пути их достижения", - рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Стенд АО МСП Банк - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 13:51
МСП Банк определил приоритеты для финансовой поддержки в 36 регионах
Предполагается, что акселератор позволит участникам составить индивидуальную стратегию развития бизнеса и получить прямой доступ к уникальным мерам поддержки инновационных компаний. В основной программе участников ждут обучение, консультации и итоговая презентация своих идей и стратегий перед экспертами.
"Технологические МСП демонстрируют высокие темпы устойчивого роста, а значит именно эти компании способны дать значимый макроэкономический эффект и обеспечить создание новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. Однако высокая динамика развития требует от компаний умения оперативно перестраивать бизнес-процессы, что напрямую связано с приобретением новых компетенций и знаний", - прокомментировала первый заместитель генерального директора "Иннопрактики", общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова.
 
Корпорация МСПИннопрактикаМосковская область (Подмосковье)Республика Татарстан (Татарстан)Санкт-ПетербургТехнологииЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14В промзоне на северо-востоке Москвы загорелись грузовики
04:10Вулканолог оценил шансы появления вулкана в Подмосковье
04:06Россиян призвали опасаться тумана и метели в ряде регионов страны
03:55"Забросать трупами границу с Россией": в Раде раскрыли намерения Киева
03:35Австралия объявила о новых антироссийских санкциях из-за Крымского моста
03:32Камчатских морпехов подняли по тревоге
03:14В Финляндии установлен мировой рекорд по дайвингу подо льдом
03:14Ученые предупредили о "чувстве обреченности" при межпланетных полетах
03:11В Генпрокуратуре оценили масштабы взяточничества в России в 2021 году
02:57В посольстве России назвали санкции Канады из-за Крыма бесперспективными
02:37В Зеленодольске ввели режим ЧС после обрушения шести квартир жилого дома
02:13Финансист назвала основания для срочной продажи ценных бумаг
02:11Врач дал рецепт от лени
01:54В Татарстане госпитализировали пять человек после взрыва газа в доме
01:32Источник: причиной взрыва в жилом доме в Татарстане мог быть суицид
01:17При обрушении квартир в жилом доме в Татарстане пострадали семь человек
01:11Специалист рассказал, как избавиться от телефонных мошенников
00:33В Татарстане завели дело после обрушения нескольких квартир в жилом доме
00:29Замглавы Минэнерго объяснил рост цен на бензин на фоне удешевления нефти
00:23В Москве открывается ближневосточная конференция клуба "Валдай"
Лента новостейМолния