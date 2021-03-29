https://ria.ru/20210329/biznes-akselerator-1603277067.html
Корпорация МСП и "Иннопрактика" проведут бизнес-акселератор
Корпорация МСП и "Иннопрактика" проведут бизнес-акселератор
Более 200 компаний из 53 регионов России подали заявки на участие в бизнес-акселераторе, разработанном Корпорацией МСП и компанией "Иннопрактика", сообщили РИА... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T12:37
2021-03-29T12:37
2021-03-29T12:37
корпорация мсп
иннопрактика
московская область (подмосковье)
республика татарстан (татарстан)
санкт-петербург
технологии
экономика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Более 200 компаний из 53 регионов России подали заявки на участие в бизнес-акселераторе, разработанном Корпорацией МСП и компанией "Иннопрактика", сообщили РИА Новости в корпорации.Прием заявок на программу "МСП: Акселератор инноваций" для технологичных представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) шел с 1 по 23 марта. Уже 30 марта стартует этап преакселерации - вводных обучающих мероприятий и онлайн-отбора. Для этого этапа отберут 100 участников. А в основную программу акселерации попадут 50.Отмечается, что большинство заявок от бизнеса поступило из Москвы, Нижегородской и Московской областей, Санкт-Петербурга и Республики Татарстан. В основном получить новые знания планируют представители сферы научных исследований и разработок, а также IT-компании. Более половины компаний имеют результаты интеллектуальной деятельности - например, патенты и свидетельства о регистрации программ для ЭВМ. Две трети заявителей работают на рынке более 5 лет, 38% - более 10 лет."Если компания не внедряет инновации, то ее эффективность и конкурентоспособность быстро снижаются. Доступность финансовых мер поддержки важный, но не единственный фактор формирования экосистемы поддержки бизнеса. Сегодня даже у успешных компаний МСП есть серьезный запрос на обучающие программы, которые помогут оптимизировать бизнес-процессы, сформировать стратегические цели и найти пути их достижения", - рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Предполагается, что акселератор позволит участникам составить индивидуальную стратегию развития бизнеса и получить прямой доступ к уникальным мерам поддержки инновационных компаний. В основной программе участников ждут обучение, консультации и итоговая презентация своих идей и стратегий перед экспертами."Технологические МСП демонстрируют высокие темпы устойчивого роста, а значит именно эти компании способны дать значимый макроэкономический эффект и обеспечить создание новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. Однако высокая динамика развития требует от компаний умения оперативно перестраивать бизнес-процессы, что напрямую связано с приобретением новых компетенций и знаний", - прокомментировала первый заместитель генерального директора "Иннопрактики", общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова.
https://ria.ru/20210325/proekt-1602789845.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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корпорация мсп, иннопрактика, московская область (подмосковье), республика татарстан (татарстан), санкт-петербург, технологии, экономика
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости.
Более 200 компаний из 53 регионов России подали заявки на участие в бизнес-акселераторе, разработанном Корпорацией МСП
и компанией "Иннопрактика
", сообщили РИА Новости в корпорации.
Прием заявок на программу "МСП: Акселератор инноваций" для технологичных представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) шел с 1 по 23 марта. Уже 30 марта стартует этап преакселерации - вводных обучающих мероприятий и онлайн-отбора. Для этого этапа отберут 100 участников. А в основную программу акселерации попадут 50.
Отмечается, что большинство заявок от бизнеса поступило из Москвы, Нижегородской и Московской областей
, Санкт-Петербурга
и Республики Татарстан
. В основном получить новые знания планируют представители сферы научных исследований и разработок, а также IT-компании. Более половины компаний имеют результаты интеллектуальной деятельности - например, патенты и свидетельства о регистрации программ для ЭВМ. Две трети заявителей работают на рынке более 5 лет, 38% - более 10 лет.
"Если компания не внедряет инновации, то ее эффективность и конкурентоспособность быстро снижаются. Доступность финансовых мер поддержки важный, но не единственный фактор формирования экосистемы поддержки бизнеса. Сегодня даже у успешных компаний МСП есть серьезный запрос на обучающие программы, которые помогут оптимизировать бизнес-процессы, сформировать стратегические цели и найти пути их достижения", - рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Предполагается, что акселератор позволит участникам составить индивидуальную стратегию развития бизнеса и получить прямой доступ к уникальным мерам поддержки инновационных компаний. В основной программе участников ждут обучение, консультации и итоговая презентация своих идей и стратегий перед экспертами.
"Технологические МСП демонстрируют высокие темпы устойчивого роста, а значит именно эти компании способны дать значимый макроэкономический эффект и обеспечить создание новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. Однако высокая динамика развития требует от компаний умения оперативно перестраивать бизнес-процессы, что напрямую связано с приобретением новых компетенций и знаний", - прокомментировала первый заместитель генерального директора "Иннопрактики", общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова.