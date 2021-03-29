https://ria.ru/20210329/birzha-1603332925.html

Пермский край первым в России продал на бирже вторичное сырье

Пермский край первым в России продал на бирже вторичное сырье

Пермский край стал первым в Российской Федерации регионом, где были проведены биржевые торги вторичным сырьем, сообщается на сайте губернатора и правительства... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T17:04

2021-03-29T17:04

2021-03-29T17:04

дмитрий махонин

спбмтсб

пермский край

экономика

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ПЕРМЬ, 29 мар – РИА Новости. Пермский край стал первым в Российской Федерации регионом, где были проведены биржевые торги вторичным сырьем, сообщается на сайте губернатора и правительства региона."Пермский край стал первой в России площадкой для запуска электронных торгов вторичным сырьем. Первые торги состоялись 26 и 29 марта на федеральной электронной площадке "ТЭК-Торг", дочерней организации Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ)", – говорится в сообщении.По данным пресс-службы губернатора, электронные торги вторичным сырьем реализованы по поручению главы края Дмитрия Махонина. Как добавил вице-президент АО "СПбМТСБ" Антон Карпов, сегодня предприятия Пермского края торгуют "практически полной линейкой биржевых товаров". "Развитие в регионе экономики замкнутого цикла через электронную торговлю вторсырьем – важнейший этап на пути создания необходимых условий для российского бизнеса по закупке вторичного сырья для производства товаров. В ближайшее время мы планируем масштабировать этот опыт и на другие регионы России", – цитирует Карпова пресс-служба губернатора.По информации ведомства, на первых в РФ торгах вторсырьем продавцом на бирже выступила компания "Буматика", которая предложила два наименования продукции: макулатуру и вторичный полиэтилентерефталат брикетированный. "Оба лота нашли своих покупателей. Отметим, что преимуществом электронных торгов является то, что в них могут принять участие компании, занимающиеся обращением с отходами, со всей России. Онлайн-аукционы в свою очередь гарантируют покупателям приобретение качественного вторичного сырья", – уточнили в пресс-службе губернатора.

https://ria.ru/20210323/remont-1602546426.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий махонин, спбмтсб, пермский край, экономика