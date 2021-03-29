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Пермский край первым в России продал на бирже вторичное сырье
Пермский край первым в России продал на бирже вторичное сырье
Пермский край стал первым в Российской Федерации регионом, где были проведены биржевые торги вторичным сырьем, сообщается на сайте губернатора и правительства... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T17:04
2021-03-29T17:04
дмитрий махонин
спбмтсб
пермский край
экономика
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ПЕРМЬ, 29 мар – РИА Новости. Пермский край стал первым в Российской Федерации регионом, где были проведены биржевые торги вторичным сырьем, сообщается на сайте губернатора и правительства региона."Пермский край стал первой в России площадкой для запуска электронных торгов вторичным сырьем. Первые торги состоялись 26 и 29 марта на федеральной электронной площадке "ТЭК-Торг", дочерней организации Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ)", – говорится в сообщении.По данным пресс-службы губернатора, электронные торги вторичным сырьем реализованы по поручению главы края Дмитрия Махонина. Как добавил вице-президент АО "СПбМТСБ" Антон Карпов, сегодня предприятия Пермского края торгуют "практически полной линейкой биржевых товаров". "Развитие в регионе экономики замкнутого цикла через электронную торговлю вторсырьем – важнейший этап на пути создания необходимых условий для российского бизнеса по закупке вторичного сырья для производства товаров. В ближайшее время мы планируем масштабировать этот опыт и на другие регионы России", – цитирует Карпова пресс-служба губернатора.По информации ведомства, на первых в РФ торгах вторсырьем продавцом на бирже выступила компания "Буматика", которая предложила два наименования продукции: макулатуру и вторичный полиэтилентерефталат брикетированный. "Оба лота нашли своих покупателей. Отметим, что преимуществом электронных торгов является то, что в них могут принять участие компании, занимающиеся обращением с отходами, со всей России. Онлайн-аукционы в свою очередь гарантируют покупателям приобретение качественного вторичного сырья", – уточнили в пресс-службе губернатора.
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дмитрий махонин, спбмтсб, пермский край, экономика

Пермский край первым в России продал на бирже вторичное сырье

17:04 29.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковская биржа
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕРМЬ, 29 мар – РИА Новости. Пермский край стал первым в Российской Федерации регионом, где были проведены биржевые торги вторичным сырьем, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
"Пермский край стал первой в России площадкой для запуска электронных торгов вторичным сырьем. Первые торги состоялись 26 и 29 марта на федеральной электронной площадке "ТЭК-Торг", дочерней организации Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ)", – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы губернатора, электронные торги вторичным сырьем реализованы по поручению главы края Дмитрия Махонина.
"Мы видим потенциал для биржевой торговли в сфере реализации вторичных материалов и в создании производственных площадок по переработке отходов. Реализация вторичной продукции через торги позволит выстроить эффективные цепочки переработки полезных фракций отходов и обеспечить рынками сбыта предприятия-переработчики. Это очередной шаг по созданию современной системы переработки отходов", – отметил Махонин.
Как добавил вице-президент АО "СПбМТСБ" Антон Карпов, сегодня предприятия Пермского края торгуют "практически полной линейкой биржевых товаров". "Развитие в регионе экономики замкнутого цикла через электронную торговлю вторсырьем – важнейший этап на пути создания необходимых условий для российского бизнеса по закупке вторичного сырья для производства товаров. В ближайшее время мы планируем масштабировать этот опыт и на другие регионы России", – цитирует Карпова пресс-служба губернатора.
По информации ведомства, на первых в РФ торгах вторсырьем продавцом на бирже выступила компания "Буматика", которая предложила два наименования продукции: макулатуру и вторичный полиэтилентерефталат брикетированный. "Оба лота нашли своих покупателей. Отметим, что преимуществом электронных торгов является то, что в них могут принять участие компании, занимающиеся обращением с отходами, со всей России. Онлайн-аукционы в свою очередь гарантируют покупателям приобретение качественного вторичного сырья", – уточнили в пресс-службе губернатора.
Финансы - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 20:02
Пермские власти направят на ремонт медучреждений 349 миллионов рублей
 
Дмитрий МахонинСПбМТСБПермский крайЭкономика
 
 
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