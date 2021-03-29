https://ria.ru/20210329/benzin-1603380313.html

Минэнерго оценило риски дефицита бензина в России

Минэнерго оценило риски дефицита бензина в России

Минэнерго России не видит возможности дефицита бензина в стране в ближайшее время, перебоев с топливообеспечением в весенний ремонтный период на НПЗ не будет,... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T23:57

2021-03-29T23:57

2021-03-29T23:57

россия

павел сорокин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

александр новак

экономика

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Минэнерго России не видит возможности дефицита бензина в стране в ближайшее время, перебоев с топливообеспечением в весенний ремонтный период на НПЗ не будет, об этом заявил замглавы министерства Павел Сорокин.Остатки бензина в России в конце января сократились до 1,2 миллиона тонн - минимального уровня за последние шесть лет. После этого у вице-премьера РФ Александра Новака прошло совещание, где топливным компаниям было рекомендовано увеличить запасы бензина до 1,6-1,7 миллиона тонн к 1 мая для снабжения рынка.При этом нефтяники досрочно выполнили рекомендацию Новака, и уже к середине марта запасы бензина в стране достигли 1,6 миллиона тонн, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, подведомственного Минэнерго).Нефтебазы и НПЗ хранят товарные остатки топлива на случай непредвиденных расходов или возникновения сложностей с обеспечением топливом - например, на время ремонта на нефтеперерабатывающих заводах или перед посевным периодом.

https://ria.ru/20210324/benzin-1602554171.html

россия

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россия, павел сорокин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, экономика