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Минэнерго оценило риски дефицита бензина в России
Минэнерго оценило риски дефицита бензина в России
Минэнерго России не видит возможности дефицита бензина в стране в ближайшее время, перебоев с топливообеспечением в весенний ремонтный период на НПЗ не будет,... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T23:57
2021-03-29T23:57
россия
павел сорокин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
александр новак
экономика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Минэнерго России не видит возможности дефицита бензина в стране в ближайшее время, перебоев с топливообеспечением в весенний ремонтный период на НПЗ не будет, об этом заявил замглавы министерства Павел Сорокин.Остатки бензина в России в конце января сократились до 1,2 миллиона тонн - минимального уровня за последние шесть лет. После этого у вице-премьера РФ Александра Новака прошло совещание, где топливным компаниям было рекомендовано увеличить запасы бензина до 1,6-1,7 миллиона тонн к 1 мая для снабжения рынка.При этом нефтяники досрочно выполнили рекомендацию Новака, и уже к середине марта запасы бензина в стране достигли 1,6 миллиона тонн, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, подведомственного Минэнерго).Нефтебазы и НПЗ хранят товарные остатки топлива на случай непредвиденных расходов или возникновения сложностей с обеспечением топливом - например, на время ремонта на нефтеперерабатывающих заводах или перед посевным периодом.
https://ria.ru/20210324/benzin-1602554171.html
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россия, павел сорокин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, экономика

Минэнерго оценило риски дефицита бензина в России

23:57 29.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина заправляет свой автомобиль на одной из АЗС в Москве
Мужчина заправляет свой автомобиль на одной из АЗС в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Минэнерго России не видит возможности дефицита бензина в стране в ближайшее время, перебоев с топливообеспечением в весенний ремонтный период на НПЗ не будет, об этом заявил замглавы министерства Павел Сорокин.
Остатки бензина в России в конце января сократились до 1,2 миллиона тонн - минимального уровня за последние шесть лет. После этого у вице-премьера РФ Александра Новака прошло совещание, где топливным компаниям было рекомендовано увеличить запасы бензина до 1,6-1,7 миллиона тонн к 1 мая для снабжения рынка.

"Запасы уже выросли до 1,65 миллиона тонн. Поэтому рисков дефицита сейчас нет, период ремонтов и обслуживания нефтеперерабатывающих заводов пройдем без перебоев", - сказал Сорокин в интервью "Комсомольской правде".

При этом нефтяники досрочно выполнили рекомендацию Новака, и уже к середине марта запасы бензина в стране достигли 1,6 миллиона тонн, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, подведомственного Минэнерго).
Нефтебазы и НПЗ хранят товарные остатки топлива на случай непредвиденных расходов или возникновения сложностей с обеспечением топливом - например, на время ремонта на нефтеперерабатывающих заводах или перед посевным периодом.
Заправщик заправляет автомобиль - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 02:14
Эксперт научил правильной экономии бензина для авто
 
РоссияПавел СорокинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Александр НовакЭкономика
 
 
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