https://ria.ru/20210329/bankomaty-1603236945.html
Россияне стали больше доверять бесконтактным банкоматам
Россияне стали больше доверять бесконтактным банкоматам
Востребованность бесконтактных банкоматов выросла в России на фоне пандемии коронавируса: за прошлый год увеличилась не только доля операций, совершаемых в... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T06:04
2021-03-29T06:04
2021-03-29T06:05
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экономика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Востребованность бесконтактных банкоматов выросла в России на фоне пандемии коронавируса: за прошлый год увеличилась не только доля операций, совершаемых в таких устройствах, но и средняя сумма – до 12%, составив почти 13 тысяч рублей, подсчитал для РИА Новости банк "Русский стандарт", один из крупнейших российских розничных банков и эквайеров.В рамках исследования аналитики изучили обезличенные статистические данные по всем операциям, которые клиенты совершали в банкоматной сети банка, включая банкоматы, оборудованные модулем NFC, за 2020 и 2019 годы. Были проанализированы "средние чеки", количество, объем и сумма операций, популярные сервисы и услуги у клиентов разных возрастных групп.Аналитики пояснили, что благодаря простоте и удобству подобных устройств все больше людей отдают им предпочтение, ведь не надо вставлять карту, рискуя, что она может случайно застрять. К тому же на волне всеобщей цифровизации россияне все чаще отказываются от пластиковых карт в пользу платежных сервисов на смартфонах. А с помощью них в бесконтактном банкомате легко провести любую операцию по карте, привязанной к платежному сервису."Взрослеет" и среднестатистический пользователь банкомата с модулем NFC – новую технологию осваивает все больше клиентов из разных поколений. В исследовании говорится, что по итогам прошлого года медианный возраст пользователя бесконтактным АТМ вырос на три года и составил 48 лет. Иными словами – 50% от общего числа операций совершали клиенты до 48 лет, а 50% – старше.
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банкоматы, россия, русский стандарт (банк), москва, общество, экономика
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости.
Востребованность бесконтактных банкоматов выросла в России на фоне пандемии коронавируса
: за прошлый год увеличилась не только доля операций, совершаемых в таких устройствах, но и средняя сумма – до 12%, составив почти 13 тысяч рублей, подсчитал для РИА Новости банк "Русский стандарт
", один из крупнейших российских розничных банков и эквайеров.
В рамках исследования аналитики изучили обезличенные статистические данные по всем операциям, которые клиенты совершали в банкоматной сети банка, включая банкоматы, оборудованные модулем NFC, за 2020 и 2019 годы. Были проанализированы "средние чеки", количество, объем и сумма операций, популярные сервисы и услуги у клиентов разных возрастных групп.
"В 2020 году доля "бесконтакта" от общего количества операций во всех банкоматах выросла до 43% против 40% в 2019 году. А доля от общего оборота сети АТМ увеличилась до 45% против 42% в 2019 году. Вырос на 12% и общий средний чек одной операции по карте в бесконтактных банкоматах относительно 2019 года – он составил 12 825 рублей", - подсчитали авторы исследования.
Аналитики пояснили, что благодаря простоте и удобству подобных устройств все больше людей отдают им предпочтение, ведь не надо вставлять карту, рискуя, что она может случайно застрять. К тому же на волне всеобщей цифровизации россияне все чаще отказываются от пластиковых карт в пользу платежных сервисов на смартфонах. А с помощью них в бесконтактном банкомате легко провести любую операцию по карте, привязанной к платежному сервису.
"Взрослеет" и среднестатистический пользователь банкомата с модулем NFC – новую технологию осваивает все больше клиентов из разных поколений. В исследовании говорится, что по итогам прошлого года медианный возраст пользователя бесконтактным АТМ вырос на три года и составил 48 лет. Иными словами – 50% от общего числа операций совершали клиенты до 48 лет, а 50% – старше.