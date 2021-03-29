https://ria.ru/20210329/bankomaty-1603236945.html

Россияне стали больше доверять бесконтактным банкоматам

Россияне стали больше доверять бесконтактным банкоматам

Востребованность бесконтактных банкоматов выросла в России на фоне пандемии коронавируса: за прошлый год увеличилась не только доля операций, совершаемых в... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T06:04

2021-03-29T06:04

2021-03-29T06:05

банкоматы

россия

русский стандарт (банк)

москва

общество

экономика

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Востребованность бесконтактных банкоматов выросла в России на фоне пандемии коронавируса: за прошлый год увеличилась не только доля операций, совершаемых в таких устройствах, но и средняя сумма – до 12%, составив почти 13 тысяч рублей, подсчитал для РИА Новости банк "Русский стандарт", один из крупнейших российских розничных банков и эквайеров.В рамках исследования аналитики изучили обезличенные статистические данные по всем операциям, которые клиенты совершали в банкоматной сети банка, включая банкоматы, оборудованные модулем NFC, за 2020 и 2019 годы. Были проанализированы "средние чеки", количество, объем и сумма операций, популярные сервисы и услуги у клиентов разных возрастных групп.Аналитики пояснили, что благодаря простоте и удобству подобных устройств все больше людей отдают им предпочтение, ведь не надо вставлять карту, рискуя, что она может случайно застрять. К тому же на волне всеобщей цифровизации россияне все чаще отказываются от пластиковых карт в пользу платежных сервисов на смартфонах. А с помощью них в бесконтактном банкомате легко провести любую операцию по карте, привязанной к платежному сервису."Взрослеет" и среднестатистический пользователь банкомата с модулем NFC – новую технологию осваивает все больше клиентов из разных поколений. В исследовании говорится, что по итогам прошлого года медианный возраст пользователя бесконтактным АТМ вырос на три года и составил 48 лет. Иными словами – 50% от общего числа операций совершали клиенты до 48 лет, а 50% – старше.

https://ria.ru/20210322/obnalichivanie-1602280371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банкоматы, россия, русский стандарт (банк), москва, общество, экономика