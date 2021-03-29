https://ria.ru/20210329/bank-1603330328.html
Тинькофф Банк подал к МТС иск на 1,1 миллиарда рублей
Тинькофф Банк подал к МТС иск на 1,1 миллиарда рублей
Тинькофф Банк требует взыскать с МТС более 1,1 миллиарда рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-29T16:55
2021-03-29T16:55
2021-03-30T00:00
афк "система"
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
мтс
владимир евтушенков
москва
экономика
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Тинькофф Банк требует взыскать с МТС более 1,1 миллиарда рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.Иск банка к компании "Мобильные телесистемы" сегодня поступил в Арбитражный суд Москвы, к производству его пока не приняли. Третьим лицом в нем указана Федеральная антимонопольная служба. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Тинькофф", иск связан "с решением ФАС в отношении операторов, злоупотреблявших монопольно высокой ценой на услуги СМС-рассылки".В мае 2019 года антимонопольная служба признала, что МТС, Tele2, "Мегафон" и "Вымпелком" нарушили закон "О защите конкуренции", так как предоставили банкам с госучастием более выгодные условия.В свою очередь, в пресс-службе МТС РИА Новости заявили, что не согласны с иском и будут отстаивать свою позицию.Тинькофф Банк входит в TCS Group бизнесмена Олега Тинькова. Это первый российский банк, полностью отказавшийся от отделений. По данным РИА Рейтинг, на 1 февраля он занимал 17-е место по величине активов.МТС — крупнейший российский оператор мобильной связи. Основной акционер — АФК "Система" Владимира Евтушенкова. После того как сорвалась покупка Тинькофф Банка "Яндексом", МТС называли возможным покупателем, но позже TCS Group объявила, что переговоров ни с кем не ведет.
https://ria.ru/20210323/prilozhenie-1602491686.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афк "система", федеральная антимонопольная служба (фас россии), мтс, владимир евтушенков, москва, экономика
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Тинькофф Банк требует взыскать с МТС более 1,1 миллиарда рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск банка к компании "Мобильные телесистемы" сегодня поступил в Арбитражный суд Москвы
, к производству его пока не приняли. Третьим лицом в нем указана Федеральная антимонопольная служба
.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Тинькофф", иск связан "с решением ФАС в отношении операторов, злоупотреблявших монопольно высокой ценой на услуги СМС-рассылки".
В мае 2019 года антимонопольная служба признала, что МТС, Tele2, "Мегафон" и "Вымпелком" нарушили закон "О защите конкуренции", так как предоставили банкам с госучастием более выгодные условия.
В свою очередь, в пресс-службе МТС РИА Новости заявили, что не согласны с иском и будут отстаивать свою позицию.
Тинькофф Банк входит в TCS Group бизнесмена Олега Тинькова. Это первый российский банк, полностью отказавшийся от отделений. По данным РИА Рейтинг, на 1 февраля он занимал 17-е место по величине активов.
МТС
— крупнейший российский оператор мобильной связи. Основной акционер — АФК "Система" Владимира Евтушенкова
. После того как сорвалась покупка Тинькофф Банка "Яндексом", МТС называли возможным покупателем, но позже TCS Group объявила, что переговоров ни с кем не ведет.