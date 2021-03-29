Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210329/avianosets-1602969370.html
"Больше не потянем": что США решили сделать со своими авианосцами
"Больше не потянем": что США решили сделать со своими авианосцами
Администрация Байдена вернулась к вопросу о досрочном списании авианосца USS Harry S. Truman. Корабль должен служить еще как минимум 25 лет, однако, скорее... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T08:00
2021-03-29T08:07
россия
военно-морские силы сша
гарри труман (авианосец)
министерство обороны сша
сша
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/148811/66/1488116612_0:10:3000:1698_1920x0_80_0_0_9e5a1a8fdf1dcf1b0afd710094c42ab3.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Николай Протопопов. Администрация Байдена вернулась к вопросу о досрочном списании авианосца USS Harry S. Truman. Корабль должен служить еще как минимум 25 лет, однако, скорее всего, на металл его разрежут гораздо раньше. Впрочем, ожесточенные дискуссии вокруг американского авианосного флота возникают не в первый раз. О том, как решают судьбу "символов демократии", — в материале РИА Новости.Покусились на святоеПри Дональде Трампе тоже предлагали вывести USS Harry S. Truman из состава флота для экономии бюджетных средств, однако он сразу отклонил это предложение. Действительно, корабль спустили на воду в 1998-м, ему еще служить и служить.Зато инициативу поддержали высокопоставленные чиновники министерства обороны и военно-морских сил. Если списать "Трумэна" на 25 лет раньше положенного срока, высвободятся миллиарды, выделенные на его обслуживание и заправку реактора ядерным топливом. Эти средства можно направить на разработку и закупку перспективных видов вооружения — подводных и надводных беспилотников, высокоточного ударного оружия, а также строительство авианосцев нового класса "Форд".Конгресс воспринял эту идею в штыки. Один из аргументов: если списать "Гарри Трумэна" в середине 2020-х, то к 2050-му у ВМС останется только девять кораблей этого класса, а флоту нужно 11. Большинство конгрессменов уверены: "плавучие аэродромы" — стратегическое преимущество США над потенциальными противниками, с их помощью можно контролировать весь Мировой океан.Еще раньше, в 2014-м, при Бараке Обаме, предлагали списать USS George Washington. Тогда тоже инициативу зарубили на корню.Тем не менее некоторые военные эксперты все же склоняются к мнению, что авианосцы стремительно теряют силу в условиях, когда вероятные противники США принимают на вооружение все больше высокоточных ракетных систем, в том числе гиперзвуковых. В частности, американцы озабочены появлением у Китая дальнобойных противокорабельных ракет с дальностью в тысячу морских миль. Давняя проблемаСпоры о судьбе авианосца "Гарри Трумэн" продолжились и после смены администрации. Многие по-прежнему против преждевременного списания. Слишком много вложили в этот корабль, чтобы выводить его из эксплуатации на середине жизненного цикла, заявляют в конгрессе.Также парламентарии указывают, что это противоречит программе развития ВМС США и увеличению численности кораблей на несколько сотен единиц. Дело в том, что бывший министр обороны Марк Эспер перед самой отставкой успел представить обновленный план до 2045 года, согласно которому в составе флота к тому времени должно быть не менее 500 кораблей."Любая попытка отложить закупку авианосцев класса Ford или сроки технического обслуживания авианосцев класса Nimitz стратегически и финансово безответственна и, несомненно, встретит такое же сопротивление, как и в 2014 году", — написал в статье член палаты представителей Роб Виттман.На самом деле стратегия Battle Force 2045 предполагает увеличение темпов строительства в первую очередь новых ударных подводных лодок класса Virginia. Ожидается, что их будет 80. Кроме того, акцент сделают на беспилотники разного типа, которые частично заменят ракетные эсминцы и разведывательные корабли.Головная боль ПентагонаКонгрессмены даже выступают за то, чтобы увеличить число авианосцев. И ссылаются на "китайскую угрозу". Так, сенатор Роджер Уикер (Roger Wicker) на слушаниях задался вопросом, хватит ли 11 авианосцев, чтобы сдерживать КНР в Тихом океане, одновременно действуя на Ближнем Востоке и в других районах Мирового океана. Военные успокаивают парламентариев. Командующий операциями США в Тихоокеанском регионе адмирал Джон Акилино (John Aquilino) заверил, что авианосцы справятся, если, конечно, не возникнет дополнительных сложностей.Флот авианосцев в 11 единиц утвердили в рамках военно-морской стратегии 2007-го. Предполагалось, что эти корабли потребуются лишь на двух основных театрах: в западной части Тихого океана и Персидском заливе. Теперь же США беспокоит резкое усиление ВМФ России в Средиземном море и Северной Атлантике.В то же время адмиралы все чаще сообщают о серьезных технических проблемах с авианосцами и росте затрат на их обслуживание. Например, в 2019-м на восточном побережье США боеспособным остался лишь USS Dwight D. Eisenhower. Остальные находились на разных этапах модернизации и капитального ремонта, а на "Гарри Трумэне" вышла из строя система электроснабжения. Не лучшим образом складываются дела и с вводом в строй новых "плавучих аэродромов". Первый авианосец следующего поколения USS Gerald R. Ford не могут довести до ума уже больше 15 лет. Корабль заложили в 2005-м, спустили на воду в 2013-м и планировали приступить к полноценной эксплуатации через год. Однако сразу выявили многочисленные конструктивные дефекты. Причем настолько серьезные, что не получается устранить до сих пор.
https://ria.ru/20210120/flot-1593670660.html
https://ria.ru/20210203/korabli-1595637234.html
https://ria.ru/20210118/flot-1593153477.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/148811/66/1488116612_362:0:2639:1708_1920x0_80_0_0_274869385f0d9e738cce2ebb214b9a0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, военно-морские силы сша, гарри труман (авианосец), министерство обороны сша, сша, безопасность

"Больше не потянем": что США решили сделать со своими авианосцами

08:00 29.03.2021 (обновлено: 08:07 29.03.2021)
 
© Фото : Ministry of defenceАвианосец ВМС США Harry Truman
Авианосец ВМС США Harry Truman - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Фото : Ministry of defence
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Николай Протопопов. Администрация Байдена вернулась к вопросу о досрочном списании авианосца USS Harry S. Truman. Корабль должен служить еще как минимум 25 лет, однако, скорее всего, на металл его разрежут гораздо раньше. Впрочем, ожесточенные дискуссии вокруг американского авианосного флота возникают не в первый раз. О том, как решают судьбу "символов демократии", — в материале РИА Новости.

Покусились на святое

При Дональде Трампе тоже предлагали вывести USS Harry S. Truman из состава флота для экономии бюджетных средств, однако он сразу отклонил это предложение. Действительно, корабль спустили на воду в 1998-м, ему еще служить и служить.
Зато инициативу поддержали высокопоставленные чиновники министерства обороны и военно-морских сил. Если списать "Трумэна" на 25 лет раньше положенного срока, высвободятся миллиарды, выделенные на его обслуживание и заправку реактора ядерным топливом. Эти средства можно направить на разработку и закупку перспективных видов вооружения — подводных и надводных беспилотников, высокоточного ударного оружия, а также строительство авианосцев нового класса "Форд".
Эсминец ВМС США Портер, корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020 - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 08:00
"Заходят с козырей": как США хотят вернуть себе господство на море
Конгресс воспринял эту идею в штыки. Один из аргументов: если списать "Гарри Трумэна" в середине 2020-х, то к 2050-му у ВМС останется только девять кораблей этого класса, а флоту нужно 11. Большинство конгрессменов уверены: "плавучие аэродромы" — стратегическое преимущество США над потенциальными противниками, с их помощью можно контролировать весь Мировой океан.
Еще раньше, в 2014-м, при Бараке Обаме, предлагали списать USS George Washington. Тогда тоже инициативу зарубили на корню.
Тем не менее некоторые военные эксперты все же склоняются к мнению, что авианосцы стремительно теряют силу в условиях, когда вероятные противники США принимают на вооружение все больше высокоточных ракетных систем, в том числе гиперзвуковых. В частности, американцы озабочены появлением у Китая дальнобойных противокорабельных ракет с дальностью в тысячу морских миль.
© Фото : U.S. Navy / MC3 Jamie CosbyАвианосцы ВМС США USS Harry S. Truman и USS George H. W. Bush
Авианосцы ВМС США USS Harry S. Truman и USS George H. W. Bush - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© Фото : U.S. Navy / MC3 Jamie Cosby
Авианосцы ВМС США USS Harry S. Truman и USS George H. W. Bush

Давняя проблема

Споры о судьбе авианосца "Гарри Трумэн" продолжились и после смены администрации. Многие по-прежнему против преждевременного списания. Слишком много вложили в этот корабль, чтобы выводить его из эксплуатации на середине жизненного цикла, заявляют в конгрессе.
Также парламентарии указывают, что это противоречит программе развития ВМС США и увеличению численности кораблей на несколько сотен единиц. Дело в том, что бывший министр обороны Марк Эспер перед самой отставкой успел представить обновленный план до 2045 года, согласно которому в составе флота к тому времени должно быть не менее 500 кораблей.
Корабль ВМС США LCS Coronado во время учений стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Тихом океане. Июль 2016 - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 08:00
"Режут на металлолом": что происходит с военным флотом США
"Любая попытка отложить закупку авианосцев класса Ford или сроки технического обслуживания авианосцев класса Nimitz стратегически и финансово безответственна и, несомненно, встретит такое же сопротивление, как и в 2014 году", — написал в статье член палаты представителей Роб Виттман.
На самом деле стратегия Battle Force 2045 предполагает увеличение темпов строительства в первую очередь новых ударных подводных лодок класса Virginia. Ожидается, что их будет 80. Кроме того, акцент сделают на беспилотники разного типа, которые частично заменят ракетные эсминцы и разведывательные корабли.
© AP Photo / Hasan JamaliИстребители США F/A-18 вылетают с летной палубы авианосца США USS George H. W. Bush в Персидском заливе
Истребители США F / A-18 вылетают с летной палубы авианосца США USS George H.W. Bush в Персидском заливе - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© AP Photo / Hasan Jamali
Истребители США F/A-18 вылетают с летной палубы авианосца США USS George H. W. Bush в Персидском заливе

Головная боль Пентагона

Конгрессмены даже выступают за то, чтобы увеличить число авианосцев. И ссылаются на "китайскую угрозу". Так, сенатор Роджер Уикер (Roger Wicker) на слушаниях задался вопросом, хватит ли 11 авианосцев, чтобы сдерживать КНР в Тихом океане, одновременно действуя на Ближнем Востоке и в других районах Мирового океана.
Военные успокаивают парламентариев. Командующий операциями США в Тихоокеанском регионе адмирал Джон Акилино (John Aquilino) заверил, что авианосцы справятся, если, конечно, не возникнет дополнительных сложностей.
Ударная авианосная группировка ВМС США во главе с авианосцем Карл Винсон. 31 марта 2017 - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 08:00
"Раскрыли районы": куда нацелил оружие военный флот США
Флот авианосцев в 11 единиц утвердили в рамках военно-морской стратегии 2007-го. Предполагалось, что эти корабли потребуются лишь на двух основных театрах: в западной части Тихого океана и Персидском заливе. Теперь же США беспокоит резкое усиление ВМФ России в Средиземном море и Северной Атлантике.
В то же время адмиралы все чаще сообщают о серьезных технических проблемах с авианосцами и росте затрат на их обслуживание. Например, в 2019-м на восточном побережье США боеспособным остался лишь USS Dwight D. Eisenhower. Остальные находились на разных этапах модернизации и капитального ремонта, а на "Гарри Трумэне" вышла из строя система электроснабжения.
Не лучшим образом складываются дела и с вводом в строй новых "плавучих аэродромов". Первый авианосец следующего поколения USS Gerald R. Ford не могут довести до ума уже больше 15 лет. Корабль заложили в 2005-м, спустили на воду в 2013-м и планировали приступить к полноценной эксплуатации через год. Однако сразу выявили многочисленные конструктивные дефекты. Причем настолько серьезные, что не получается устранить до сих пор.
© Фото : официальный сайт авианосца "Джеральд Форд"Авианосец "Джеральд Форд"
Авианосец Джеральд Форд - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© Фото : официальный сайт авианосца "Джеральд Форд"
Авианосец "Джеральд Форд"
 
РоссияВоенно-морские силы СШАГарри Труман (авианосец)Министерство обороны СШАСШАБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14В промзоне на северо-востоке Москвы загорелись грузовики
04:10Вулканолог оценил шансы появления вулкана в Подмосковье
04:06Россиян призвали опасаться тумана и метели в ряде регионов страны
03:55"Забросать трупами границу с Россией": в Раде раскрыли намерения Киева
03:35Австралия объявила о новых антироссийских санкциях из-за Крымского моста
03:32Камчатских морпехов подняли по тревоге
03:14В Финляндии установлен мировой рекорд по дайвингу подо льдом
03:14Ученые предупредили о "чувстве обреченности" при межпланетных полетах
03:11В Генпрокуратуре оценили масштабы взяточничества в России в 2021 году
02:57В посольстве России назвали санкции Канады из-за Крыма бесперспективными
02:37В Зеленодольске ввели режим ЧС после обрушения шести квартир жилого дома
02:13Финансист назвала основания для срочной продажи ценных бумаг
02:11Врач дал рецепт от лени
01:54В Татарстане госпитализировали пять человек после взрыва газа в доме
01:32Источник: причиной взрыва в жилом доме в Татарстане мог быть суицид
01:17При обрушении квартир в жилом доме в Татарстане пострадали семь человек
01:11Специалист рассказал, как избавиться от телефонных мошенников
00:33В Татарстане завели дело после обрушения нескольких квартир в жилом доме
00:29Замглавы Минэнерго объяснил рост цен на бензин на фоне удешевления нефти
00:23В Москве открывается ближневосточная конференция клуба "Валдай"
Лента новостейМолния