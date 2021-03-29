https://ria.ru/20210329/avianosets-1602969370.html

"Больше не потянем": что США решили сделать со своими авианосцами

"Больше не потянем": что США решили сделать со своими авианосцами

Администрация Байдена вернулась к вопросу о досрочном списании авианосца USS Harry S. Truman. Корабль должен служить еще как минимум 25 лет, однако, скорее... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T08:00

2021-03-29T08:00

2021-03-29T08:07

россия

военно-морские силы сша

гарри труман (авианосец)

министерство обороны сша

сша

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/148811/66/1488116612_0:10:3000:1698_1920x0_80_0_0_9e5a1a8fdf1dcf1b0afd710094c42ab3.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Николай Протопопов. Администрация Байдена вернулась к вопросу о досрочном списании авианосца USS Harry S. Truman. Корабль должен служить еще как минимум 25 лет, однако, скорее всего, на металл его разрежут гораздо раньше. Впрочем, ожесточенные дискуссии вокруг американского авианосного флота возникают не в первый раз. О том, как решают судьбу "символов демократии", — в материале РИА Новости.Покусились на святоеПри Дональде Трампе тоже предлагали вывести USS Harry S. Truman из состава флота для экономии бюджетных средств, однако он сразу отклонил это предложение. Действительно, корабль спустили на воду в 1998-м, ему еще служить и служить.Зато инициативу поддержали высокопоставленные чиновники министерства обороны и военно-морских сил. Если списать "Трумэна" на 25 лет раньше положенного срока, высвободятся миллиарды, выделенные на его обслуживание и заправку реактора ядерным топливом. Эти средства можно направить на разработку и закупку перспективных видов вооружения — подводных и надводных беспилотников, высокоточного ударного оружия, а также строительство авианосцев нового класса "Форд".Конгресс воспринял эту идею в штыки. Один из аргументов: если списать "Гарри Трумэна" в середине 2020-х, то к 2050-му у ВМС останется только девять кораблей этого класса, а флоту нужно 11. Большинство конгрессменов уверены: "плавучие аэродромы" — стратегическое преимущество США над потенциальными противниками, с их помощью можно контролировать весь Мировой океан.Еще раньше, в 2014-м, при Бараке Обаме, предлагали списать USS George Washington. Тогда тоже инициативу зарубили на корню.Тем не менее некоторые военные эксперты все же склоняются к мнению, что авианосцы стремительно теряют силу в условиях, когда вероятные противники США принимают на вооружение все больше высокоточных ракетных систем, в том числе гиперзвуковых. В частности, американцы озабочены появлением у Китая дальнобойных противокорабельных ракет с дальностью в тысячу морских миль. Давняя проблемаСпоры о судьбе авианосца "Гарри Трумэн" продолжились и после смены администрации. Многие по-прежнему против преждевременного списания. Слишком много вложили в этот корабль, чтобы выводить его из эксплуатации на середине жизненного цикла, заявляют в конгрессе.Также парламентарии указывают, что это противоречит программе развития ВМС США и увеличению численности кораблей на несколько сотен единиц. Дело в том, что бывший министр обороны Марк Эспер перед самой отставкой успел представить обновленный план до 2045 года, согласно которому в составе флота к тому времени должно быть не менее 500 кораблей."Любая попытка отложить закупку авианосцев класса Ford или сроки технического обслуживания авианосцев класса Nimitz стратегически и финансово безответственна и, несомненно, встретит такое же сопротивление, как и в 2014 году", — написал в статье член палаты представителей Роб Виттман.На самом деле стратегия Battle Force 2045 предполагает увеличение темпов строительства в первую очередь новых ударных подводных лодок класса Virginia. Ожидается, что их будет 80. Кроме того, акцент сделают на беспилотники разного типа, которые частично заменят ракетные эсминцы и разведывательные корабли.Головная боль ПентагонаКонгрессмены даже выступают за то, чтобы увеличить число авианосцев. И ссылаются на "китайскую угрозу". Так, сенатор Роджер Уикер (Roger Wicker) на слушаниях задался вопросом, хватит ли 11 авианосцев, чтобы сдерживать КНР в Тихом океане, одновременно действуя на Ближнем Востоке и в других районах Мирового океана. Военные успокаивают парламентариев. Командующий операциями США в Тихоокеанском регионе адмирал Джон Акилино (John Aquilino) заверил, что авианосцы справятся, если, конечно, не возникнет дополнительных сложностей.Флот авианосцев в 11 единиц утвердили в рамках военно-морской стратегии 2007-го. Предполагалось, что эти корабли потребуются лишь на двух основных театрах: в западной части Тихого океана и Персидском заливе. Теперь же США беспокоит резкое усиление ВМФ России в Средиземном море и Северной Атлантике.В то же время адмиралы все чаще сообщают о серьезных технических проблемах с авианосцами и росте затрат на их обслуживание. Например, в 2019-м на восточном побережье США боеспособным остался лишь USS Dwight D. Eisenhower. Остальные находились на разных этапах модернизации и капитального ремонта, а на "Гарри Трумэне" вышла из строя система электроснабжения. Не лучшим образом складываются дела и с вводом в строй новых "плавучих аэродромов". Первый авианосец следующего поколения USS Gerald R. Ford не могут довести до ума уже больше 15 лет. Корабль заложили в 2005-м, спустили на воду в 2013-м и планировали приступить к полноценной эксплуатации через год. Однако сразу выявили многочисленные конструктивные дефекты. Причем настолько серьезные, что не получается устранить до сих пор.

https://ria.ru/20210120/flot-1593670660.html

https://ria.ru/20210203/korabli-1595637234.html

https://ria.ru/20210118/flot-1593153477.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, военно-морские силы сша, гарри труман (авианосец), министерство обороны сша, сша, безопасность