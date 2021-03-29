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Наука
https://ria.ru/20210329/astrofizika-1603339774.html
Обнаружена первая черная дыра промежуточной массы
Обнаружена первая черная дыра промежуточной массы
Австралийские астрономы представили доказательства существования черных дыр промежуточной массы. Первый объект, который можно уверенно отнести к этому классу,... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T18:00
2021-03-29T18:00
наука
астрофизика
черная дыра
физика
космос - риа наука
австралия
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Австралийские астрономы представили доказательства существования черных дыр промежуточной массы. Первый объект, который можно уверенно отнести к этому классу, зафиксирован ими в результате анализа гравитационного линзирования гамма-всплесков. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.Астрономы давно пытались найти черную дыру промежуточной массы — долгожданное "недостающее звено" между сверхмассивными черными дырами, которые во много миллионов раз тяжелее Солнца, лежащими в ядрах галактик, и черными дырами звездной массы, которые образуются после коллапса одиночной массивной звезды или слиянии двух звезд. Само существование таких черных дыр до последнего времени ставили под сомнение и горячо обсуждали в научной среде.Исследователи из Мельбурнского университета и Университета Монаша сообщили о том, что они обнаружили первую легендарную "промежуточную" черную дыру с массой, примерно в 55 тысяч раз превышающей массу Солнца. Выявить ее помог эффект искажения света от взрыва, произошедшего в ранней Вселенной.Авторы проанализировали тысячи всплесков гамма-излучения, образовавшихся при коллапсе или слиянии звезд, чтобы найти признаки гравитационного линзирования, которое происходит, когда на пути движения гамма-волн находится объект, действующий как линза. В данном случае, это — черная дыра. Это единственный способ определить наличие на пути гамма-волн темных объектов, которые в противном случае остались бы невидимыми. Когда волны огибают такой объект, излучение далеких взрывов искажается, и по времени задержки волн — своего рода "эхо" — можно вычислить массу объекта-препятствия. Мощное программное обеспечение, специально разработанное для обнаружения черных дыр с помощью гравитационных волн, подтвердило, что две гамма-вспышки, зафиксированные с определенным запаздыванием — свидетельство черной дырой промежуточной массы.По мнению исследователей, это открытие имеет важнейшее значение для понимания того, как черные дыры формируются и растут со временем, и как черные дыры с малой массой становятся сверхмассивными "монстрами", находящимися в центрах галактик."Хотя мы знаем, что сверхмассивные черные дыры скрываются в ядрах большинства, если не всех галактик, мы пока не понимаем, как эти чудовища выросли настолько большими", — приводятся в пресс-релизе Мельбурнского университета слова первого автора статьи аспиранта Джеймса Пейнтера (James Paynter)."Эта недавно обнаруженная черная дыра может быть древней реликвией, изначальной черной дырой, сформировавшейся в ранней Вселенной еще до образования первых звезд и галактик, — продолжает руководитель исследования профессор Эрик Трейн из Физико-астрономической школы Университета Монаша, главный исследователь Центра передового опыта по открытию гравитационных волн (OzGrav) Австралийского исследовательского совета. — Такие ранние черные дыры промежуточной массы могут быть семенами сверхмассивных черных дыр, которые сегодня живут в сердцах галактик".Авторы считают, что теперь им будет проще найти другие аналогичные объекты и оценить их общее количество во Вселенной. По оценкам исследователей, только в окрестностях нашей Галактики должно быть около 46 тысяч черных дыр промежуточной массы.
https://ria.ru/20210218/dyra-1598077010.html
https://ria.ru/20210311/galaktika-1600787922.html
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астрофизика, черная дыра, физика, космос - риа наука, австралия

Обнаружена первая черная дыра промежуточной массы

18:00 29.03.2021
 
© Carl Knox, OzGravПервая черная дыра промежуточной массы обнаружена благодаря эффекту гравитационного линзирования гамма-всплеска
Первая черная дыра промежуточной массы обнаружена благодаря эффекту гравитационного линзирования гамма-всплеска - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Carl Knox, OzGrav
Первая черная дыра промежуточной массы обнаружена благодаря эффекту гравитационного линзирования гамма-всплеска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Австралийские астрономы представили доказательства существования черных дыр промежуточной массы. Первый объект, который можно уверенно отнести к этому классу, зафиксирован ими в результате анализа гравитационного линзирования гамма-всплесков. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.
Астрономы давно пытались найти черную дыру промежуточной массы — долгожданное "недостающее звено" между сверхмассивными черными дырами, которые во много миллионов раз тяжелее Солнца, лежащими в ядрах галактик, и черными дырами звездной массы, которые образуются после коллапса одиночной массивной звезды или слиянии двух звезд. Само существование таких черных дыр до последнего времени ставили под сомнение и горячо обсуждали в научной среде.
Исследователи из Мельбурнского университета и Университета Монаша сообщили о том, что они обнаружили первую легендарную "промежуточную" черную дыру с массой, примерно в 55 тысяч раз превышающей массу Солнца. Выявить ее помог эффект искажения света от взрыва, произошедшего в ранней Вселенной.
Авторы проанализировали тысячи всплесков гамма-излучения, образовавшихся при коллапсе или слиянии звезд, чтобы найти признаки гравитационного линзирования, которое происходит, когда на пути движения гамма-волн находится объект, действующий как линза. В данном случае, это — черная дыра.
Это единственный способ определить наличие на пути гамма-волн темных объектов, которые в противном случае остались бы невидимыми. Когда волны огибают такой объект, излучение далеких взрывов искажается, и по времени задержки волн — своего рода "эхо" — можно вычислить массу объекта-препятствия.
Художественное представление системы Лебедь X-1: черная дыра звездной массы вращается вокруг звезды-компаньона - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 22:00Наука
Опубликованы сенсационные данные наблюдений за знаменитой черной дырой
Мощное программное обеспечение, специально разработанное для обнаружения черных дыр с помощью гравитационных волн, подтвердило, что две гамма-вспышки, зафиксированные с определенным запаздыванием — свидетельство черной дырой промежуточной массы.
По мнению исследователей, это открытие имеет важнейшее значение для понимания того, как черные дыры формируются и растут со временем, и как черные дыры с малой массой становятся сверхмассивными "монстрами", находящимися в центрах галактик.
"Хотя мы знаем, что сверхмассивные черные дыры скрываются в ядрах большинства, если не всех галактик, мы пока не понимаем, как эти чудовища выросли настолько большими", — приводятся в пресс-релизе Мельбурнского университета слова первого автора статьи аспиранта Джеймса Пейнтера (James Paynter).
"Эта недавно обнаруженная черная дыра может быть древней реликвией, изначальной черной дырой, сформировавшейся в ранней Вселенной еще до образования первых звезд и галактик, — продолжает руководитель исследования профессор Эрик Трейн из Физико-астрономической школы Университета Монаша, главный исследователь Центра передового опыта по открытию гравитационных волн (OzGrav) Австралийского исследовательского совета. — Такие ранние черные дыры промежуточной массы могут быть семенами сверхмассивных черных дыр, которые сегодня живут в сердцах галактик".
Авторы считают, что теперь им будет проще найти другие аналогичные объекты и оценить их общее количество во Вселенной. По оценкам исследователей, только в окрестностях нашей Галактики должно быть около 46 тысяч черных дыр промежуточной массы.
Изображение свермассивной черной дыры, разрушающей звезду - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
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