Главком ВСУ оценил готовность армии к членству в НАТО
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие отрабатывают действия против захвата кораблей в Черном море
КИЕВ, 29 мар - РИА Новости. Главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что украинские военные готовы к членству в НАТО на 8,5 - 9 баллов из 10.
"Я уверен, что мы будем членами НАТО полноценными… Я думаю, среди военных, что нам дают домашнее задание, по десятибалльной шкале я бы поставил 8,5 - 9 баллов. И это я скромно занижаю", - сказал Хомчак в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман.
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Он добавил, что "война показывает, что перемены нужны".
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Ранее такой статус получили Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Статус партнера "расширенных возможностей" в НАТО ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.