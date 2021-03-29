https://ria.ru/20210329/armiya-1603378421.html

Главком ВСУ оценил готовность армии к членству в НАТО

Главком ВСУ оценил готовность армии к членству в НАТО

Главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что украинские военные готовы к членству в НАТО на 8,5 - 9 баллов из 10. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T23:21

2021-03-29T23:21

2021-03-29T23:21

руслан хомчак

вооруженные силы украины

верховная рада украины

нато

андерс фог расмуссен

финляндия

иордания

грузия

украина

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КИЕВ, 29 мар - РИА Новости. Главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что украинские военные готовы к членству в НАТО на 8,5 - 9 баллов из 10.Он добавил, что "война показывает, что перемены нужны".Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Ранее такой статус получили Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Статус партнера "расширенных возможностей" в НАТО ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html

https://ria.ru/20210324/nato-1602646083.html

финляндия

иордания

грузия

украина

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