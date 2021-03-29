https://ria.ru/20210329/arest-1603348316.html

В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в растлении мальчика в 1996 году

В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в растлении мальчика в 1996 году

Суд арестовал мужчину, который обвиняется в растлении мальчика в электричке 25 лет назад и распространении детской порнографии, сообщила старший помощник... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T18:20

2021-03-29T18:20

2021-03-29T18:20

сходня

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Суд арестовал мужчину, который обвиняется в растлении мальчика в электричке 25 лет назад и распространении детской порнографии, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена МарковскаяПо ее словам, дело по статье 120 УК РСФСР по факту совершения развратных действий в отношении мальчика в вагоне электропоезда сообщением "Москва-Крюково" было возбуждено в марте 1996 года, однако тогда мужчине 1964 года рождения удалось скрыться, при этом за это время он совершил еще ряд аналогичных преступлений.Спустя 25 лет, в марте 2021 года, стало известно, что предполагаемый преступник скрывается в жилом доме в подмосковной Сходне. Мужчина был задержан у себя в квартире, в одной из комнат которой было множество детских игрушек. При этом соседи рассказали, что к мужчине приходили несовершеннолетние. Также на компьютере арестованного нашли детскую порнографию, несмотря на то, что мужчина регулярно удалял файлы.Она отметила, что по ходатайству следствия обвиняемый заключен под стражу.

https://ria.ru/20210324/rastlenie-1602628378.html

сходня

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сходня, следственный комитет россии (ск рф), происшествия