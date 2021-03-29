В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в растлении мальчика в 1996 году
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Суд арестовал мужчину, который обвиняется в растлении мальчика в электричке 25 лет назад и распространении детской порнографии, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская
По ее словам, дело по статье 120 УК РСФСР по факту совершения развратных действий в отношении мальчика в вагоне электропоезда сообщением "Москва-Крюково" было возбуждено в марте 1996 года, однако тогда мужчине 1964 года рождения удалось скрыться, при этом за это время он совершил еще ряд аналогичных преступлений.
Спустя 25 лет, в марте 2021 года, стало известно, что предполагаемый преступник скрывается в жилом доме в подмосковной Сходне. Мужчина был задержан у себя в квартире, в одной из комнат которой было множество детских игрушек. При этом соседи рассказали, что к мужчине приходили несовершеннолетние. Также на компьютере арестованного нашли детскую порнографию, несмотря на то, что мужчина регулярно удалял файлы.
"Криминалистам удалось восстановить информацию на изъятых устройствах... что позволило также установить причастность мужчины к совершению преступления... "изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних", - пояснила Марковская.
Она отметила, что по ходатайству следствия обвиняемый заключен под стражу.