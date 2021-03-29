https://ria.ru/20210329/aprel-1603203457.html
Ведущий метеоролог Gismeteo дал прогноз на апрель
Ведущий метеоролог Gismeteo дал прогноз на апрель
Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков спрогнозировал в интервью радио Sputnik, какой будет погода в европейской части России в апреле. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T02:11
2021-03-29T02:11
2021-03-29T02:11
gismeteo
леонид старков
россия
погода
весна
общество
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Спрогнозирована погода в апреле
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков спрогнозировал в интервью радио Sputnik, какой будет погода в европейской части России в апреле.По его словам, можно рассчитывать, что в следующем месяце погода порадует жителей средней полосы теплом.Температура, продолжил метеоролог, к концу месяца достигнет почти майских величин."В начале апреля по ночам ожидается близко к нулю с небольшими заморозками до минус 2‒4 градусов в отдельные ночи. Днем воздух может прогреваться до плюс 6‒8 градусов. Во второй декаде месяца температурный фон еще подрастет, ночные значения повысятся до нуля, плюс 2 градусов, а днем можно рассчитывать на плюс 11‒13 градусов", – отметил Старков.Самой теплой, по его прогнозу, будет третья декада: ожидаются дневные температуры до плюс 15‒17 градусов. Снежный покров сойдет почти полностью еще до этого, в первой половине апреля, добавил синоптик.Ожидается, продолжил Старков, что в апреле над Центральной Россией будут властвовать в основном антициклоны, что и предопределит малое количество осадков. Но осадки все же будут, не исключен даже снег. "В отдельные дни неизбежны кратковременные осадки, в том числе в твердой фазе в виде снега", – заключил метеоролог.
https://ria.ru/20210327/katastrofa-1603147056.html
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gismeteo, леонид старков, россия, погода, весна, общество
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости.
Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков спрогнозировал в интервью радио Sputnik
, какой будет погода
в европейской части России в апреле.
По его словам, можно рассчитывать, что в следующем месяце погода порадует жителей средней полосы теплом.
"В апреле ожидается преимущественно малооблачная погода, с небольшим количеством осадков и редкой их повторяемостью. С умеренным суточным ходом температуры и с температурным фоном 2‒4 градуса выше климатической нормы", – сказал Старков.
Температура, продолжил метеоролог, к концу месяца достигнет почти майских величин.
"В начале апреля по ночам ожидается близко к нулю с небольшими заморозками до минус 2‒4 градусов в отдельные ночи. Днем воздух может прогреваться до плюс 6‒8 градусов. Во второй декаде месяца температурный фон еще подрастет, ночные значения повысятся до нуля, плюс 2 градусов, а днем можно рассчитывать на плюс 11‒13 градусов", – отметил Старков.
Самой теплой, по его прогнозу, будет третья декада: ожидаются дневные температуры до плюс 15‒17 градусов. Снежный покров сойдет почти полностью еще до этого, в первой половине апреля, добавил синоптик.
Ожидается, продолжил Старков, что в апреле над Центральной Россией будут властвовать в основном антициклоны, что и предопределит малое количество осадков. Но осадки все же будут, не исключен даже снег.
"В отдельные дни неизбежны кратковременные осадки, в том числе в твердой фазе в виде снега", – заключил метеоролог.