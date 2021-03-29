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https://ria.ru/20210329/angara-1603235104.html
Название ракеты "Ангара" стало торговым знаком "Роскосмоса"
Название ракеты "Ангара" стало торговым знаком "Роскосмоса"
"Роскосмос" зарегистрировал слово "Ангара", которое носит семейство новых ракет-носителей, в качестве товарного знака, сообщается на сайте Роспатента. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T03:12
2021-03-29T03:12
робот федор (fedor - final experimental demonstration object research)
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
роскосмос
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. "Роскосмос" зарегистрировал слово "Ангара", которое носит семейство новых ракет-носителей, в качестве товарного знака, сообщается на сайте Роспатента.Слово зарегистрировано за госкорпорацией по разным категориям товаров, в том числе для ювелирных украшений, нижнего белья, батутов, игрушек, часов, транспортных средств и т.д.Ранее "Роскосмос" аналогичным образом зарегистрировал слово "Протон", которое носит тяжелая российская ракета.Из эксплуатируемых ракет России пока за госкорпорацией не зарегистрировано слово "Союз", которое носит ракета среднего класса.В последнее время госкорпорация инициировала регистрацию на свое имя в качестве товарных знаков логотипа "Роскосмоса", названия и изображения робота "Федора", эмблем пилотируемых экспедиций на МКС и фразы Юрия Гагарина "Поехали!"В госкорпорации отмечали, что это делается для защиты интересов "Роскосмоса" от недобросовестной конкуренции."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
https://ria.ru/20210327/kosmos-1603078590.html
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робот федор (fedor - final experimental demonstration object research), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), роскосмос, юрий гагарин (космонавт), москва

Название ракеты "Ангара" стало торговым знаком "Роскосмоса"

03:12 29.03.2021
 
© Фото : @Rogozin/TwitterРакета "Ангара-А5"
Ракета Ангара-А5 - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Фото : @Rogozin/Twitter
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. "Роскосмос" зарегистрировал слово "Ангара", которое носит семейство новых ракет-носителей, в качестве товарного знака, сообщается на сайте Роспатента.
Слово зарегистрировано за госкорпорацией по разным категориям товаров, в том числе для ювелирных украшений, нижнего белья, батутов, игрушек, часов, транспортных средств и т.д.
Ранее "Роскосмос" аналогичным образом зарегистрировал слово "Протон", которое носит тяжелая российская ракета.
Из эксплуатируемых ракет России пока за госкорпорацией не зарегистрировано слово "Союз", которое носит ракета среднего класса.
Космический корабль Орел - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
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Адаптацию корабля "Орел" к ракете "Ангара" отложили на пять месяцев
В последнее время госкорпорация инициировала регистрацию на свое имя в качестве товарных знаков логотипа "Роскосмоса", названия и изображения робота "Федора", эмблем пилотируемых экспедиций на МКС и фразы Юрия Гагарина "Поехали!"
В госкорпорации отмечали, что это делается для защиты интересов "Роскосмоса" от недобросовестной конкуренции.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
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