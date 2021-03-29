https://ria.ru/20210329/angara-1603235104.html

Название ракеты "Ангара" стало торговым знаком "Роскосмоса"

Название ракеты "Ангара" стало торговым знаком "Роскосмоса"

"Роскосмос" зарегистрировал слово "Ангара", которое носит семейство новых ракет-носителей, в качестве товарного знака, сообщается на сайте Роспатента. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T03:12

2021-03-29T03:12

2021-03-29T03:12

робот федор (fedor - final experimental demonstration object research)

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

роскосмос

юрий гагарин (космонавт)

москва

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. "Роскосмос" зарегистрировал слово "Ангара", которое носит семейство новых ракет-носителей, в качестве товарного знака, сообщается на сайте Роспатента.Слово зарегистрировано за госкорпорацией по разным категориям товаров, в том числе для ювелирных украшений, нижнего белья, батутов, игрушек, часов, транспортных средств и т.д.Ранее "Роскосмос" аналогичным образом зарегистрировал слово "Протон", которое носит тяжелая российская ракета.Из эксплуатируемых ракет России пока за госкорпорацией не зарегистрировано слово "Союз", которое носит ракета среднего класса.В последнее время госкорпорация инициировала регистрацию на свое имя в качестве товарных знаков логотипа "Роскосмоса", названия и изображения робота "Федора", эмблем пилотируемых экспедиций на МКС и фразы Юрия Гагарина "Поехали!"В госкорпорации отмечали, что это делается для защиты интересов "Роскосмоса" от недобросовестной конкуренции."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".

https://ria.ru/20210327/kosmos-1603078590.html

https://ria.ru/20210309/kosmoproekty-1600526446.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

робот федор (fedor - final experimental demonstration object research), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), роскосмос, юрий гагарин (космонавт), москва