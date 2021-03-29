Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210329/alpinist-1603234726.html
На Камчатке альпинист сорвался с вулкана
На Камчатке альпинист сорвался с вулкана
Альпинист, совершавший восхождение в составе группы, разбился на Корякском вулкане на Камчатке, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T02:57
2021-03-29T02:57
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
петропавловск-камчатский
кострома
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575597363_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef713a61e367d4a6b1bc83a851972893.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 мар – РИА Новости. Альпинист, совершавший восхождение в составе группы, разбился на Корякском вулкане на Камчатке, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС."По предварительной информации, они пошли на вулкан, там начала портиться погода, и они потерялись. Двое мужчин спустились, а третий потерял "кошку" и не мог идти. На его поиски отправились спасатели ПСО, которые в ночь на 27 марта приехали к подножию, а с рассветом 28 марта стали совершать восхождение", - сообщили в МЧС региона.Спасатели дошли до места, откуда альпинист связывался с экстренными службами, но не нашли его, тело было обнаружено, когда спасатели спускались с вулкана, мужчина сорвался в ущелье, уточнили в МЧС. В ведомстве добавили, что выжившие альпинисты из Москвы и Костромы, погибший - житель Петропавловска-Камчатского.
https://ria.ru/20210323/delo-1602560744.html
россия
петропавловск-камчатский
кострома
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575597363_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5fd170daeef7d716f3e025a97d2e06d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), петропавловск-камчатский, кострома, происшествия

На Камчатке альпинист сорвался с вулкана

02:57 29.03.2021
 
© РИА Новости / Александр ПирагисВид на Корякский вулкан в Камчатском крае
Вид на Корякский вулкан в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 мар – РИА Новости. Альпинист, совершавший восхождение в составе группы, разбился на Корякском вулкане на Камчатке, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
"По предварительной информации, они пошли на вулкан, там начала портиться погода, и они потерялись. Двое мужчин спустились, а третий потерял "кошку" и не мог идти. На его поиски отправились спасатели ПСО, которые в ночь на 27 марта приехали к подножию, а с рассветом 28 марта стали совершать восхождение", - сообщили в МЧС региона.
Спасатели дошли до места, откуда альпинист связывался с экстренными службами, но не нашли его, тело было обнаружено, когда спасатели спускались с вулкана, мужчина сорвался в ущелье, уточнили в МЧС. В ведомстве добавили, что выжившие альпинисты из Москвы и Костромы, погибший - житель Петропавловска-Камчатского.
Автомобили Следственного комитета РФ и оперативного штаба по координации действий по спасению детей, попавших под снежную лавину в Хибинах - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 22:39
В Петербурге возбудили дело после гибели девочки в турпоходе в Хибинах
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Петропавловск-КамчатскийКостромаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:11Названы самые востребованные работники в России
03:57При пожаре на НПЗ в Индонезии пострадали двадцать человек
03:43В России изменятся правила сдачи экзамена на права и выдачи удостоверений
03:22Из-за пожара на НПЗ в Индонезии эвакуировали около тысячи человек
03:12Название ракеты "Ангара" стало торговым знаком "Роскосмоса"
03:07Гинцбург предупредил об опасности распространения COVID-19 среди животных
02:57На Камчатке альпинист сорвался с вулкана
02:49При взрыве на НПЗ в Индонезии пострадали четыре человека
02:43РБК: ФНС предложила ужесточить контроль за продавцами на рынках
02:42В Праге прошел протест против ограничительных мер по COVID-19
02:31Турагенты рассказали, как россияне планируют поездки в период пандемии
02:29В чешской лаборатории обнаружили неизвестную ранее мутацию COVID-19
02:14Аналитик объяснил, как заработать тысячи процентов на биржевых активах
02:11Ведущий метеоролог Gismeteo дал прогноз на апрель
02:04Названа возможная причина пожара на НПЗ в Индонезии
01:58Климкин заявил о "фундаментальной ошибке" в стратегии Украины по Крыму
01:52Евгений Григорьев победил на выборах главы Якутска
01:29В Египте назвали возможную дату начала разгрузки судна в Суэцком канале
01:11Финансист назвал ситуации, когда инвестор может потерять все
00:42Источник спрогнозировал режим работы Суэцкого канала после разблокировки
Лента новостейМолния