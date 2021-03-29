https://ria.ru/20210329/alpinist-1603234726.html

На Камчатке альпинист сорвался с вулкана

На Камчатке альпинист сорвался с вулкана

Альпинист, совершавший восхождение в составе группы, разбился на Корякском вулкане на Камчатке, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T02:57

2021-03-29T02:57

2021-03-29T02:57

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

петропавловск-камчатский

кострома

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 мар – РИА Новости. Альпинист, совершавший восхождение в составе группы, разбился на Корякском вулкане на Камчатке, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС."По предварительной информации, они пошли на вулкан, там начала портиться погода, и они потерялись. Двое мужчин спустились, а третий потерял "кошку" и не мог идти. На его поиски отправились спасатели ПСО, которые в ночь на 27 марта приехали к подножию, а с рассветом 28 марта стали совершать восхождение", - сообщили в МЧС региона.Спасатели дошли до места, откуда альпинист связывался с экстренными службами, но не нашли его, тело было обнаружено, когда спасатели спускались с вулкана, мужчина сорвался в ущелье, уточнили в МЧС. В ведомстве добавили, что выжившие альпинисты из Москвы и Костромы, погибший - житель Петропавловска-Камчатского.

https://ria.ru/20210323/delo-1602560744.html

россия

петропавловск-камчатский

кострома

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), петропавловск-камчатский, кострома, происшествия