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В Совфеде предложили направлять регионам 15% доходов от акцизов на табак
В Совфеде предложили направлять регионам 15% доходов от акцизов на табак
Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов считает, что направление в бюджеты регионов 15% доходов от акцизов на табачную продукцию позволит оказать... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T16:31
2021-03-29T16:31
2021-03-29T16:31
здоровье - общество
совет федерации рф
анатолий артамонов
экономика
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов считает, что направление в бюджеты регионов 15% доходов от акцизов на табачную продукцию позволит оказать субъектам РФ стабильную, существенную финансовую помощь.В ходе "Дней Челябинской области" в Совете Федерации бюджетный комитет обсудил вопросы финансового обеспечения региона.По его словам, "если бы мы договорились, что 15% от общего объема акцизов в адрес регионов могли бы развернуть, то это была бы стабильная, ежегодная существенная поддержка".При этом, по мнению парламентария, вопросы доходов от акцизов на табачную продукцию нужно увязать с общим финансовым обеспечением региона, чтобы перечисление этих средств не приводило к тому, что дотационные регионы, в целом улучшая свое финансовое положение, лишались мер господдержки.
https://ria.ru/20210128/tabak-1594889880.html
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здоровье - общество, совет федерации рф, анатолий артамонов, экономика
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости.
Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов
считает, что направление в бюджеты регионов 15% доходов от акцизов на табачную продукцию позволит оказать субъектам РФ стабильную, существенную финансовую помощь.
В ходе "Дней Челябинской области" в Совете Федерации
бюджетный комитет обсудил вопросы финансового обеспечения региона.
"Что касается вашего предложения по акцизам, принципиального согласия с правительством у нас пока нет на этот счет", - сказал Артамонов в ходе заседания комитета в понедельник.
По его словам, "если бы мы договорились, что 15% от общего объема акцизов в адрес регионов могли бы развернуть, то это была бы стабильная, ежегодная существенная поддержка".
При этом, по мнению парламентария, вопросы доходов от акцизов на табачную продукцию нужно увязать с общим финансовым обеспечением региона, чтобы перечисление этих средств не приводило к тому, что дотационные регионы, в целом улучшая свое финансовое положение, лишались мер господдержки.