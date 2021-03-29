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В Совфеде предложили направлять регионам 15% доходов от акцизов на табак
В Совфеде предложили направлять регионам 15% доходов от акцизов на табак
Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов считает, что направление в бюджеты регионов 15% доходов от акцизов на табачную продукцию позволит оказать... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T16:31
2021-03-29T16:31
здоровье - общество
совет федерации рф
анатолий артамонов
экономика
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов считает, что направление в бюджеты регионов 15% доходов от акцизов на табачную продукцию позволит оказать субъектам РФ стабильную, существенную финансовую помощь.В ходе "Дней Челябинской области" в Совете Федерации бюджетный комитет обсудил вопросы финансового обеспечения региона.По его словам, "если бы мы договорились, что 15% от общего объема акцизов в адрес регионов могли бы развернуть, то это была бы стабильная, ежегодная существенная поддержка".При этом, по мнению парламентария, вопросы доходов от акцизов на табачную продукцию нужно увязать с общим финансовым обеспечением региона, чтобы перечисление этих средств не приводило к тому, что дотационные регионы, в целом улучшая свое финансовое положение, лишались мер господдержки.
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здоровье - общество, совет федерации рф, анатолий артамонов, экономика

В Совфеде предложили направлять регионам 15% доходов от акцизов на табак

16:31 29.03.2021
 
© РИА Новости / Константин ЧалабовПродажа сигарет
Продажа сигарет - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов считает, что направление в бюджеты регионов 15% доходов от акцизов на табачную продукцию позволит оказать субъектам РФ стабильную, существенную финансовую помощь.
В ходе "Дней Челябинской области" в Совете Федерации бюджетный комитет обсудил вопросы финансового обеспечения региона.
"Что касается вашего предложения по акцизам, принципиального согласия с правительством у нас пока нет на этот счет", - сказал Артамонов в ходе заседания комитета в понедельник.
По его словам, "если бы мы договорились, что 15% от общего объема акцизов в адрес регионов могли бы развернуть, то это была бы стабильная, ежегодная существенная поддержка".
При этом, по мнению парламентария, вопросы доходов от акцизов на табачную продукцию нужно увязать с общим финансовым обеспечением региона, чтобы перечисление этих средств не приводило к тому, что дотационные регионы, в целом улучшая свое финансовое положение, лишались мер господдержки.
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