https://ria.ru/20210329/aktsizy-1603323678.html

В Совфеде предложили направлять регионам 15% доходов от акцизов на табак

В Совфеде предложили направлять регионам 15% доходов от акцизов на табак

Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов считает, что направление в бюджеты регионов 15% доходов от акцизов на табачную продукцию позволит оказать... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T16:31

2021-03-29T16:31

2021-03-29T16:31

здоровье - общество

совет федерации рф

анатолий артамонов

экономика

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов считает, что направление в бюджеты регионов 15% доходов от акцизов на табачную продукцию позволит оказать субъектам РФ стабильную, существенную финансовую помощь.В ходе "Дней Челябинской области" в Совете Федерации бюджетный комитет обсудил вопросы финансового обеспечения региона.По его словам, "если бы мы договорились, что 15% от общего объема акцизов в адрес регионов могли бы развернуть, то это была бы стабильная, ежегодная существенная поддержка".При этом, по мнению парламентария, вопросы доходов от акцизов на табачную продукцию нужно увязать с общим финансовым обеспечением региона, чтобы перечисление этих средств не приводило к тому, что дотационные регионы, в целом улучшая свое финансовое положение, лишались мер господдержки.

https://ria.ru/20210128/tabak-1594889880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, совет федерации рф, анатолий артамонов, экономика