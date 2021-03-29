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https://ria.ru/20210329/akter-1603268766.html
Тело актера из "Глухаря" Хабарова нашли спустя месяц после смерти
Тело актера из "Глухаря" Хабарова нашли спустя месяц после смерти
Актер театра и кино, профессиональный каскадер Всеволод Хабаров умер в своей квартире при невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщила актриса Лариса... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T12:00
2021-03-29T19:51
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Актер театра и кино, профессиональный каскадер Всеволод Хабаров умер в своей квартире при невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщила актриса Лариса Бравицкая в фейсбуке.Она рассказала, что в последний раз видела Хабарова на встрече однокурсников несколько лет назад и обратила внимание на его подавленное состояние.Всеволод Хабаров родился 16 сентября 1953 года. После окончания школы поступил в ВТУ имени Щепкина при Малом театре. Хабаров совмещал актерскую работу с преподаванием. В 1980-х он начал сниматься в кино. Наиболее известен ролями в сериалах "Глухарь", "Кулагин и партнеры", а также в исторической драме "Первая конная" и в фильме "Зверобой".
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кино и сериалы, новости культуры, происшествия

Тело актера из "Глухаря" Хабарова нашли спустя месяц после смерти

12:00 29.03.2021 (обновлено: 19:51 29.03.2021)
 
© DixiMedia, 2010Актер Всеволод Хабаров в сериале "Глухарь-3"
Актер Всеволод Хабаров в сериале Глухарь-3 - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© DixiMedia, 2010
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Актер театра и кино, профессиональный каскадер Всеволод Хабаров умер в своей квартире при невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщила актриса Лариса Бравицкая в фейсбуке.
Она рассказала, что в последний раз видела Хабарова на встрече однокурсников несколько лет назад и обратила внимание на его подавленное состояние.
© DixiMedia, 2010Актер Всеволод Хабаров в сериале "Глухарь-3"
Актер Всеволод Хабаров в сериале Глухарь-3 - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© DixiMedia, 2010
Актер Всеволод Хабаров в сериале "Глухарь-3"
"Всегда аккуратный, элегантный, в последнюю нашу встречу он был смущенным, без привычного хабаровского лоска. У Севы наступили тяжелые времена, он бедствовал, подрабатывал где-то охранником, иногда появлялся на экране в эпизодах… Вчера я узнала, что Севы не стало. Его нашли мертвым в квартире, где он пролежал больше месяца", — рассказала Бравицкая.
Всеволод Хабаров родился 16 сентября 1953 года. После окончания школы поступил в ВТУ имени Щепкина при Малом театре. Хабаров совмещал актерскую работу с преподаванием. В 1980-х он начал сниматься в кино. Наиболее известен ролями в сериалах "Глухарь", "Кулагин и партнеры", а также в исторической драме "Первая конная" и в фильме "Зверобой".
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