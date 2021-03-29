https://ria.ru/20210329/akter-1603268766.html

Тело актера из "Глухаря" Хабарова нашли спустя месяц после смерти

Тело актера из "Глухаря" Хабарова нашли спустя месяц после смерти

Актер театра и кино, профессиональный каскадер Всеволод Хабаров умер в своей квартире при невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщила актриса Лариса... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T12:00

2021-03-29T12:00

2021-03-29T19:51

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происшествия

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Актер театра и кино, профессиональный каскадер Всеволод Хабаров умер в своей квартире при невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщила актриса Лариса Бравицкая в фейсбуке.Она рассказала, что в последний раз видела Хабарова на встрече однокурсников несколько лет назад и обратила внимание на его подавленное состояние.Всеволод Хабаров родился 16 сентября 1953 года. После окончания школы поступил в ВТУ имени Щепкина при Малом театре. Хабаров совмещал актерскую работу с преподаванием. В 1980-х он начал сниматься в кино. Наиболее известен ролями в сериалах "Глухарь", "Кулагин и партнеры", а также в исторической драме "Первая конная" и в фильме "Зверобой".

https://ria.ru/20210319/konashenkov-1601920143.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, происшествия