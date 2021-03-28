https://ria.ru/20210328/vaktsinirovanie-1603176740.html
Ветераны войны из Волгограда рассказали, почему привились от коронавируса
Ветераны войны из Волгограда рассказали, почему привились от коронавируса
Ветеранам Великой Отечественной войны Виктору Шестелю и Владимиру Павлушкину из Волгоградской области далеко за 90 лет, и в жизни им приходилось не раз... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T10:17
2021-03-28T10:17
2021-03-28T10:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 28 мар – РИА Новости, Светлана Самсонова. Ветеранам Великой Отечественной войны Виктору Шестелю и Владимиру Павлушкину из Волгоградской области далеко за 90 лет, и в жизни им приходилось не раз сталкиваться с трудностями и одерживать верх над обстоятельствами. Так же они поступили и с коварным коронавирусом: решили победить болезнь до ее наступления. Шестель и Павлушкин рассказали РИА Новости, почему вакцинировались сами, как перенесли прививку и зачем это нужно делать людям старшего возраста.Все нормальноВиктор Федорович Шестель живет в Волгограде, ему 95 лет. Несмотря на возраст, дома ему не сидится, вот и во время разговора с корреспондентом РИА Новости ветеран решил прогуляться по скверу имени Саши Филиппова в центре города."Сходил в магазин за хлебом и решил прогуляться. Погода хорошая", - говорит Виктор Федорович.Шестель попал на фронт в 1944 году, когда ему было 18 лет, воевал в войсках Белорусского фронта, а день Победы встретил в Берлине. У него много медалей, награжден орденом Отечественной войны II степени. После войны Виктор Федорович окончил военное училище и прослужил в армии более 30 лет. Последним местом службы стал Волгоград, здесь он и остался, после отставки двадцать лет проработал в политехническом институте.Ветеран внимательно следит за происходящим в стране и мире, читает газеты, смотрит телевизор. И, конечно, знает об опасном коронавирусе. О том, что началась вакцинация пожилых людей от COVID-19, узнал в местном совете ветеранов, а когда уже позвонили из поликлиники, пошел и сделал прививку – первую дозу "Спутника V" он получил в середине февраля, а вторую – в начале марта.По словам Виктора Федоровича, прививку он перенес хорошо, у него даже температура не поднималась. "И в первый, и второй раз все прошло нормально", - утверждает ветеран.Его родные - у Шестеля есть дочь, два внука и две правнучки – пока еще не решились на вакцинацию. Ветеран уверен, что со временем ему удастся их убедить сделать прививку.Чтобы не болетьВладимир Сергеевич Павлушкин из города Калач-на-Дону, который находится примерно в 80 километрах от Волгограда, получил вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции на прошлой неделе. По его словам, к нему домой медики приезжали сами."Конечно, сначала осмотрели, спросили, как себя чувствую. Сказали, что прививку можно делать всем, кроме беременных. В мои 94 года нужно, конечно, думать о здоровье, поэтому и решил сделать укол. Чтобы не болеть", - рассказал Павлушкин.Владимир Сергеевич признался, что практически все время с момента объявления пандемии он и его 90-летняя супруга Валентина Григорьевна находились в самоизоляции, поэтому они и не подхватили коронавирус. Конечно, их навещает сын и внук, которые тоже живут в Калаче-на-Дону."Еще один сын с семьей живет в Москве. Они болели коронавирусом, поэтому пока... не будут прививаться", - говорит Павлушкин.Владимир Сергеевич и Валентина Григорьевна женаты уже 70 лет, познакомились в 1951 году на стройке Волго-Донского канала, куда Павлушкин приехал работать после демобилизации из армии. Владимир Сергеевич попала на фронт в 1944 году в 17 лет, воевал в Западной Украине и Польше, награжден орденом Красной Звезды.По информации администрации Волгоградской области, в регионе на данный момент привились более 63 тысяч человек, примерно 60% из них – это люди старшего возраста.
https://ria.ru/20210323/vaktsinatsiya-1602436522.html
https://ria.ru/20210322/vaktsinatsiya-1602330132.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, волгоград
ВОЛГОГРАД, 28 мар – РИА Новости, Светлана Самсонова.
Ветеранам Великой Отечественной войны Виктору Шестелю и Владимиру Павлушкину из Волгоградской области далеко за 90 лет, и в жизни им приходилось не раз сталкиваться с трудностями и одерживать верх над обстоятельствами. Так же они поступили и с коварным коронавирусом
: решили победить болезнь до ее наступления. Шестель и Павлушкин рассказали РИА Новости, почему вакцинировались сами, как перенесли прививку и зачем это нужно делать людям старшего возраста.
Все нормально
Виктор Федорович Шестель живет в Волгограде
, ему 95 лет. Несмотря на возраст, дома ему не сидится, вот и во время разговора с корреспондентом РИА Новости ветеран решил прогуляться по скверу имени Саши Филиппова в центре города.
"Сходил в магазин за хлебом и решил прогуляться. Погода хорошая", - говорит Виктор Федорович.
Шестель попал на фронт в 1944 году, когда ему было 18 лет, воевал в войсках Белорусского фронта, а день Победы встретил в Берлине. У него много медалей, награжден орденом Отечественной войны II степени. После войны Виктор Федорович окончил военное училище и прослужил в армии более 30 лет. Последним местом службы стал Волгоград, здесь он и остался, после отставки двадцать лет проработал в политехническом институте.
Ветеран внимательно следит за происходящим в стране и мире, читает газеты, смотрит телевизор. И, конечно, знает об опасном коронавирусе. О том, что началась вакцинация пожилых людей от COVID-19, узнал в местном совете ветеранов, а когда уже позвонили из поликлиники, пошел и сделал прививку – первую дозу "Спутника V
" он получил в середине февраля, а вторую – в начале марта.
"Почему решил привиться? Я полагаю, что наши ученые на правильном пути и чтобы победить эту заразу, надо обязательно сделать прививку. Иначе другого пути нет. У меня два товарища было, им тоже по 94 года, заболели вирусом и оба ушли от нас. Поэтому нашему возрасту, пожилому человеку обязательно надо делать вакцинацию", - сказал Шестель.
По словам Виктора Федоровича, прививку он перенес хорошо, у него даже температура не поднималась. "И в первый, и второй раз все прошло нормально", - утверждает ветеран.
Его родные - у Шестеля есть дочь, два внука и две правнучки – пока еще не решились на вакцинацию. Ветеран уверен, что со временем ему удастся их убедить сделать прививку.
Чтобы не болеть
Владимир Сергеевич Павлушкин из города Калач-на-Дону
, который находится примерно в 80 километрах от Волгограда, получил вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции на прошлой неделе. По его словам, к нему домой медики приезжали сами.
"Конечно, сначала осмотрели, спросили, как себя чувствую. Сказали, что прививку можно делать всем, кроме беременных. В мои 94 года нужно, конечно, думать о здоровье, поэтому и решил сделать укол. Чтобы не болеть", - рассказал Павлушкин.
Владимир Сергеевич признался, что практически все время с момента объявления пандемии он и его 90-летняя супруга Валентина Григорьевна находились в самоизоляции, поэтому они и не подхватили коронавирус. Конечно, их навещает сын и внук, которые тоже живут в Калаче-на-Дону.
"Еще один сын с семьей живет в Москве. Они болели коронавирусом, поэтому пока... не будут прививаться", - говорит Павлушкин.
Владимир Сергеевич и Валентина Григорьевна женаты уже 70 лет, познакомились в 1951 году на стройке Волго-Донского канала, куда Павлушкин приехал работать после демобилизации из армии. Владимир Сергеевич попала на фронт в 1944 году в 17 лет, воевал в Западной Украине и Польше, награжден орденом Красной Звезды.
"Стал бы я советовать другим делать прививку? Я же не пойду агитировать, дело ведь добровольное. Но болезнь коварная, это надо понимать", - сказал ветеран.
По информации администрации Волгоградской области
, в регионе на данный момент привились более 63 тысяч человек, примерно 60% из них – это люди старшего возраста.