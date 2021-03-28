https://ria.ru/20210328/ukraina-1603129636.html

Промышленность Украины выбирает экологичную смерть

Промышленность Украины выбирает экологичную смерть

На днях в Верховной раде Украины появилась обновленная версия зарегистрированного ранее правительством законопроекта "О предупреждении, уменьшении и контроле... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T08:00

2021-03-28T08:00

2021-03-28T08:07

европарламент

еврокомиссия

евросоюз

ринат ахметов

украина

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На днях в Верховной раде Украины появилась обновленная версия зарегистрированного ранее правительством законопроекта "О предупреждении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности".Примечательно, что появилась она аккурат после состоявшегося в середине марта голосования Европарламента за резолюцию о введении углеродного налога (или механизма таможенной углеродной корректировки, carbon border adjustment mechanism — CBAM) на товары, импортируемые в Евросоюз из стран с низкими стандартами сокращения выбросов углекислого газа.Законопроект украинского правительства ни в коем случае не дублирует европейскую резолюцию. Сфера его регулирования выходит за рамки "углеродной" проблемы.Однако есть у этих начинаний и кое-что явно общее. Они не только совпали по времени, но и в случае принятия оба нанесут удар по остаткам украинской промышленности.Причем у украинского правительства таких проектов сразу несколько.Углеродный налог ЕС хоть и подается под соусом борьбы за экологию и против глобального потепления, но на самом деле является явной протекционистской мерой по поддержке европейской промышленности (прежде всего — энергоемкой). С учетом этого фактора любое государство, находящееся вне ЕС, должно было бы в свете перспектив его принятия озаботиться мерами по поддержке своей промышленности. Но украинская власть действует диаметрально противоположно, потому что куда больше зависит от внешних игроков, чем от своих промышленников.За принятие резолюции об углеродном налоге в Европарламенте проголосовали 444 евродепутата, против — 44, воздержался — 181. Теперь дело за Еврокомиссией. Во втором квартале этого года она должна внести свои предложения по формату взимания углеродного налога, введение которого должно случиться не позднее 1 января 2023 года.Однако уже примерно понятно, кто его будет платить. В резолюции указано, что CBAM должен охватывать прежде всего энергетический сектор и энергоемкие промышленные отрасли: производство цемента, стали, алюминия, бумаги, стекла, химикатов, удобрений и нефтепереработку.Не совсем понятен механизм. Но ранее предполагалось, что цена за одну тонну выбросов углекислого газа (методы подсчета выбросов — отдельная тема) может составить около 30 евро. Таким образом, декларируемая цель введения налога — сократить выбросы углерода на 50-55% к 2030 году. Фактическая — увеличить доходы бюджета ЕС на пять-четырнадцать миллиардов евро ежегодно (подсчет Еврокомиссии, по информации Euronews), причем за счет иностранных производителей, создавая тем самым преференции своим. Безусловно, вводимый налог не отменяет курса на декарбонизацию производств внутри ЕС. Но в Евросоюзе нынешнее положение дел, при котором выбросы СО2 на производстве существенно ниже, чем у восточных соседей, достигалось десятилетиями и стоило сотни миллиардов евро, значительная часть которых выделялась производителям в виде субсидий и других мер поддержки.Что касается украинского "углеродного" взноса в бюджет ЕС, то близкий к Ринату Ахметову народный депутат Муса Магомедов на днях заявил: "По оценке экспертов, СВАМ обойдется украинской экономике в 18 миллиардов гривен. Это может похоронить наш промышленный и аграрный экспорт, ведь в нашей продукции содержится значительный "углеродный след". Стоит заметить, что за исключением нефтепереработки, производства алюминия и бумаги, отрасли, с которых планируется взимать углеродный налог, все еще худо-бедно на Украине присутствуют.Конечно, до конца нельзя исключить, что в конечном счете под каким-нибудь предлогом украинских производителей или часть из них исключат из-под налогообложения СВАМ. Украину как своего клиента Запад как-то поддерживать должен. А квоты и так обеспечивают минимальный уровень поставок ряда украинских товаров в ЕС. Если уж якобы экологический налог по своей сути является протекционистским, то почему бы ему не стать еще и политическим.Но пока это только "мрии" украинского истеблишмента — формально речи ни о чем подобном не идет. А сколько подобных "мрий" не сбылось раньше — и не счесть.В этой ситуации украинская власть должна была бы задуматься о поддержке своих экспортеров. Но нет — в Раду вносится законопроект о промышленных выбросах, который усугубляет положение производственной сферы.В целом-то вопросов нет — на Украине и правда катастрофическая экологическая ситуация, страна выглядит как помойка. Исправлять ситуацию нужно. Вопрос в том, когда и с кого начинать. Скажем, вся Украина уже пять лет наблюдает, как львовский мусор развозится по разным регионам страны и зачастую вываливается в любых местах — в лесах, полях и т. д. И пять лет центральная власть ничего не делает с этим. Можно еще вспомнить совершенно варварскую застройку в водоохранных зонах, варварскую вырубку лесов (причем далеко не только в Карпатах, но даже на юге страны, где их при Российской империи и СССР взращивали с большим трудом и с немалыми капиталовложениями), варварское потребление грунтовых вод, нарушение севооборота и еще много всякого. Но взялись именно за промышленность. Хотя ее выбросы с начала 1990-х годов объективно сократились в несколько раз — конечно, не столько по причине улучшения технологий, сколько из-за ликвидации большей части промышленности.В соответствии с новым законопроектом, предложено ввести норму об интегрированных разрешениях для предприятий, без которых они просто не смогут работать. Чтобы такое разрешение получить, нужно пройти множество бюрократических процедур. С учетом того, что без взятки сегодня на Украине практически невозможно ввести в эксплуатацию построенное промышленное здание, подключиться к сетям или, например, начать добычу полезных ископаемых на законно оформленном участке, к чему приведут эти бюрократические процедуры, понятно. Под новое коррупционное поле параллельным законопроектом "О государственном экологическом контроле" предлагается создать и новое контролирующее ведомство. Его деятельность будет практически ничем не ограничена. При этом оно сможет во внесудебном порядке налагать штрафы до 3,6 миллиона гривен.Стоит еще добавить, что интегрированное разрешение можно будет получить только в том случае, если предельно допустимые выбросы предприятия соответствуют "требованиям лучших доступных технологий". Чтобы эти самые лучшие технологии внедрить, нужны миллиарды евро, которых, конечно же, нет ни у предприятий, ни у государства. Оно не озаботилось ни созданием какого-нибудь фонда повышения экологичности производств, ни фискальными стимулами, ни обеспечением длинными дешевыми кредитами.Зато вместе с двумя вышеописанными "подарками" украинская власть готовит своей промышленности еще и третий: кратное повышение ставок экологического налога (например, за выбросы СО2 — в три раза, до уровня Польши). Причем на Украине средства, полученные от экологического налога, идут в общий бюджетный котел, а не на экологические мероприятия, то есть банально проедаются.Резюмируя, следует заметить, что введение углеродного налога со стороны ЕС ударит по промышленности всех стран — контрагентов Евросоюза. Но остаткам украинской промышленности достанется больше других, поскольку киевские власти запрограммированы на достижение целей "западных партнеров". Кроме того, следует ожидать и драки среди самих украинских промышленников — они наверняка будут топить друг друга в стремлении получить более мягкий график перехода на повышенные экологические обязательства.

https://ria.ru/20210323/voda-1602542924.html

https://ria.ru/20210324/ukraina-1602513840.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210324/pushkov-1602638276.html

https://ria.ru/20210325/evroortimisty-1602693767.html

https://ria.ru/20210221/ukraina-1598480147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Валерий Михайлов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

европарламент, еврокомиссия, евросоюз, ринат ахметов, украина, авторы