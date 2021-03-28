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Россиянам рассказали, как не получить штраф за тюнинг авто
Россиянам рассказали, как не получить штраф за тюнинг авто
Автоюрист Дмитрий Славнов рассказал URA.RU, как правильно провести тюнинг машины. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T09:55
2021-03-28T09:55
2021-03-28T12:26
дмитрий славнов
мади
общество
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Автоюрист Дмитрий Славнов рассказал URA.RU, как правильно провести тюнинг машины.По его словам, не каждый тюнинг можно зарегистрировать. Так, например, не стоит заменять лампы фар на цветные или размещать светодиоды под корпусом.Он добавил, что незаконный тюнинг рассматривается как неисправность.Вместе с тем Славнов отметил, что, например, новые спойлеры подлежат сертификации, однако для их регистрации необходимо подтвердить безопасность тюнинга в качественных салонах.Ранее доцент кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис" МАДИ Лев Зиманов посоветовал автомобилистам менять резину, когда температура воздуха перестанет опускаться ниже плюс пяти, а также провести балансировку колес перед летом.
https://ria.ru/20210324/benzin-1602554171.html
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дмитрий славнов, мади, общество
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости.
Автоюрист Дмитрий Славнов рассказал URA.RU
, как правильно провести тюнинг машины.
По его словам, не каждый тюнинг можно зарегистрировать. Так, например, не стоит заменять лампы фар на цветные или размещать светодиоды под корпусом.
"Часто ставят на лампочки спереди не белолунные огни, а какие-нибудь красные. Это запрещено, вплоть до лишения прав", — пояснил эксперт.
Он добавил, что незаконный тюнинг рассматривается как неисправность.
Вместе с тем Славнов отметил, что, например, новые спойлеры подлежат сертификации, однако для их регистрации необходимо подтвердить безопасность тюнинга в качественных салонах.
"В основном ГИБДД определяет тюнинг визуально. Ни один из элементов тюнинга не является опасным, если он сделан в нормальных, сертифицированных автосервисах", — заключил автоэксперт.
Ранее доцент кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис" МАДИ Лев Зиманов посоветовал автомобилистам менять резину, когда температура воздуха перестанет опускаться ниже плюс пяти, а также провести балансировку колес перед летом.