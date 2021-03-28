https://ria.ru/20210328/tyuning--1603175476.html

Россиянам рассказали, как не получить штраф за тюнинг авто

Россиянам рассказали, как не получить штраф за тюнинг авто

Автоюрист Дмитрий Славнов рассказал URA.RU, как правильно провести тюнинг машины. РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T09:55

2021-03-28T09:55

2021-03-28T12:26

дмитрий славнов

мади

общество

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Автоюрист Дмитрий Славнов рассказал URA.RU, как правильно провести тюнинг машины.По его словам, не каждый тюнинг можно зарегистрировать. Так, например, не стоит заменять лампы фар на цветные или размещать светодиоды под корпусом.Он добавил, что незаконный тюнинг рассматривается как неисправность.Вместе с тем Славнов отметил, что, например, новые спойлеры подлежат сертификации, однако для их регистрации необходимо подтвердить безопасность тюнинга в качественных салонах.Ранее доцент кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис" МАДИ Лев Зиманов посоветовал автомобилистам менять резину, когда температура воздуха перестанет опускаться ниже плюс пяти, а также провести балансировку колес перед летом.

https://ria.ru/20210324/benzin-1602554171.html

https://ria.ru/20210225/avto-1598860333.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий славнов, мади, общество