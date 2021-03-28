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Источники рассказали о планах испытаний "Цирконов" в 2021 году
Источники рассказали о планах испытаний "Цирконов" в 2021 году
Фрегат Северного флота проекта 22350 "Адмирал Горшков" выполнит первый в 2021 году пуск гиперзвуковых ракет "Циркон" в начале лета, с этой стрельбы начнутся... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T03:07
2021-03-28T11:07
россия
циркон
безопасность
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Фрегат Северного флота проекта 22350 "Адмирал Горшков" выполнит первый в 2021 году пуск гиперзвуковых ракет "Циркон" в начале лета, с этой стрельбы начнутся государственные испытания комплекса, сообщили РИА Новости два источника в оборонно-промышленном комплексе.Ранее в СМИ появилась информация, что "Адмирал Горшков" выполнил уже четыре пуска ракет "Циркон", тем самым завершив летно-конструкторские испытания гиперзвуковой ракеты с надводных носителей.Как уточнил другой источник в оборонно-промышленном комплексе, "запланированный, предварительно, на июнь пуск "Циркона" с "Горшкова" станет началом государственных испытаний ракетного комплекса на надводном носителе". "Не исключено, что будет выполнена залповая стрельба гиперзвуковыми ракетами", — добавил он.В настоящее время фрегат продолжает выполнять задачи в рамках плана боевой подготовки Северного флота. В пресс-службе Северного флота в четверг сообщили, что "Адмирал Горшков" выполнил в Баренцевом море стрельбу крылатой ракетой "Оникс" по наземной мишени на Новой Земле. Ракета пролетела около 300 километров и успешно поразила цель.Ранее озвученные детали программыВ 2020 году, по данным Минобороны, "Горшков" выполнил три пуска "Цирконов" в рамках испытаний, два — по морским мишеням и один — по наземной. Во всех случаях стрельба велась только одной ракетой.В ходе единого дня приемки, которой состоялся 29 января, замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что госиспытания гиперзвуковых ракет "Циркон" будут завершены в 2021 году после стрельбы с подводных лодок. Серийные поставки ракет для ВМФ должны начаться в 2022 году. Криворучко тогда упомянул, что результаты летно-конструкторских испытаний "Циркона" в прошлом году признаны положительными и позволяют приступить к следующему этапу.В начале января этого года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил РИА Новости, что "Адмирал Горшков" до конца 2021 года впервые выполнит залповый пуск гиперзвуковых "Цирконов" в рамках госиспытаний ракетного комплекса. Ракеты будут запущены с корабля с интервалом в несколько секунд.По данным другого источника РИА Новости, до конца года также будет выполнено несколько пусков гиперзвуковых ракет с атомной многоцелевой подлодки "Северодвинск" Северного флота. Ранее были выполнены стрельбы "Цирконом" с погружных стендов, имитирующих пуски с субмарин из подводного положения."Циркон" и первые носители"Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя. При этом скорость ракеты достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров). Максимальная дальность ракеты заявлена в тысячу километров. "Циркон" может поражать с одинаковой эффективностью как надводные, так и наземные цели.Фрегат "Адмирал Горшков" — головной корабль проекта 22350, его основное вооружение составляют 16 универсальных вертикальных пусковых установок крылатых ракет, которые могут применять ракеты "Калибр", "Оникс" или "Циркон". Подлодка "Северодвинск" — головная субмарина проекта 885, она имеет на борту 32 универсальные вертикальные пусковые установки для тех же крылатых ракет.
https://ria.ru/20210226/tsirkon-1599031178.html
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россия, циркон, безопасность

Источники рассказали о планах испытаний "Цирконов" в 2021 году

03:07 28.03.2021 (обновлено: 11:07 28.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкИспытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон"
Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты Циркон - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Фрегат Северного флота проекта 22350 "Адмирал Горшков" выполнит первый в 2021 году пуск гиперзвуковых ракет "Циркон" в начале лета, с этой стрельбы начнутся государственные испытания комплекса, сообщили РИА Новости два источника в оборонно-промышленном комплексе.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Адмирал Горшков" выполнил уже четыре пуска ракет "Циркон", тем самым завершив летно-конструкторские испытания гиперзвуковой ракеты с надводных носителей.

"Летно-конструкторские испытания с "Горшкова" были завершены третьим пуском ракеты "Циркон" в ноябре прошлого года, с того момента с борта фрегата стрельбы "Циркона" пока больше не проводились. Следующая стрельба с борта корабля должна состояться в начале лета", — сообщил один из собеседников агентства.

Как уточнил другой источник в оборонно-промышленном комплексе, "запланированный, предварительно, на июнь пуск "Циркона" с "Горшкова" станет началом государственных испытаний ракетного комплекса на надводном носителе". "Не исключено, что будет выполнена залповая стрельба гиперзвуковыми ракетами", — добавил он.
В настоящее время фрегат продолжает выполнять задачи в рамках плана боевой подготовки Северного флота. В пресс-службе Северного флота в четверг сообщили, что "Адмирал Горшков" выполнил в Баренцевом море стрельбу крылатой ракетой "Оникс" по наземной мишени на Новой Земле. Ракета пролетела около 300 километров и успешно поразила цель.
Моряк на ограждении боевой рубки атомной подводной лодки Северодвинск - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 08:05
Источник сообщил о планируемом пуске "Цирконов" с подлодки "Северодвинск"

Ранее озвученные детали программы

В 2020 году, по данным Минобороны, "Горшков" выполнил три пуска "Цирконов" в рамках испытаний, два — по морским мишеням и один — по наземной. Во всех случаях стрельба велась только одной ракетой.
В ходе единого дня приемки, которой состоялся 29 января, замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что госиспытания гиперзвуковых ракет "Циркон" будут завершены в 2021 году после стрельбы с подводных лодок. Серийные поставки ракет для ВМФ должны начаться в 2022 году. Криворучко тогда упомянул, что результаты летно-конструкторских испытаний "Циркона" в прошлом году признаны положительными и позволяют приступить к следующему этапу.
В начале января этого года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил РИА Новости, что "Адмирал Горшков" до конца 2021 года впервые выполнит залповый пуск гиперзвуковых "Цирконов" в рамках госиспытаний ракетного комплекса. Ракеты будут запущены с корабля с интервалом в несколько секунд.
По данным другого источника РИА Новости, до конца года также будет выполнено несколько пусков гиперзвуковых ракет с атомной многоцелевой подлодки "Северодвинск" Северного флота. Ранее были выполнены стрельбы "Цирконом" с погружных стендов, имитирующих пуски с субмарин из подводного положения.
Запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в акватории Северного Ледовитого океана - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 17:08Сказано в эфире
"Враг не дремлет". Эксперт о последнем этапе испытаний ракеты "Циркон"

"Циркон" и первые носители

"Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя. При этом скорость ракеты достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров). Максимальная дальность ракеты заявлена в тысячу километров. "Циркон" может поражать с одинаковой эффективностью как надводные, так и наземные цели.
Фрегат "Адмирал Горшков" — головной корабль проекта 22350, его основное вооружение составляют 16 универсальных вертикальных пусковых установок крылатых ракет, которые могут применять ракеты "Калибр", "Оникс" или "Циркон". Подлодка "Северодвинск" — головная субмарина проекта 885, она имеет на борту 32 универсальные вертикальные пусковые установки для тех же крылатых ракет.
Запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в Белом море - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 12:09Сказано в эфире
Капитан 1 ранга: ракету "Циркон" перехватить невозможно
 
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