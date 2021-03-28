Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210328/sudno-1603224637.html
Эксперт рассказал, к чему может привести инцидент в Суэцком канале
Эксперт рассказал, к чему может привести инцидент в Суэцком канале
Блокировка Суэцкого канала может побудить судоходные компании искать альтернативные маршруты, одним из которых является путь через Арктику, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T22:27
2021-03-28T22:27
инцидент с судном ever given в суэцком канале
суэцкий канал
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1c/1603178821_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_532606f182e11ff353b16c7886aa25bd.jpg
ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Блокировка Суэцкого канала может побудить судоходные компании искать альтернативные маршруты, одним из которых является путь через Арктику, сообщил РИА Новости бывший член Федеральной комиссии США по энергорегулированию (FERC) Бранко Терзич.Он отметил, что Египет планировал строительство еще одного канала, однако план создания был отклонен ввиду его высокой стоимости.По его словам, чтобы избежать подобной ситуацию в будущем, персонал, который отвечает за управление судном должен иметь более серьезный опыт в данной области. Он добавил, что предупреждения о погодных условиях также могут предотвратить такие инциденты.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря. Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что потребуется как минимум два-три дня, чтобы снять судно с мели.Ранее источник в администрации канала сообщил РИА Новости, что попытка снять с мели заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз не увенчалась успехом, судно вновь попробуют освободить в воскресенье во время прилива. В субботу глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что снять судно с мели пытаются 10 буксиров. Он отметил, что ситуация осложняется размерами судна и числом контейнеров на нем.
https://ria.ru/20210328/sudno-1603202654.html
https://ria.ru/20210328/kanal-1603215329.html
суэцкий канал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1c/1603178821_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f1dbcfd835a8dcbb889131f18f20363c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, в мире

Эксперт рассказал, к чему может привести инцидент в Суэцком канале

22:27 28.03.2021
 
© РИА Новости / Ахмед МахмудБуксир возле контейнеровоза Ever Given, севшего на мель на 151-м километре Суэцкого канала
Буксир возле контейнеровоза Ever Given, севшего на мель на 151-м километре Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Ахмед Махмуд
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Блокировка Суэцкого канала может побудить судоходные компании искать альтернативные маршруты, одним из которых является путь через Арктику, сообщил РИА Новости бывший член Федеральной комиссии США по энергорегулированию (FERC) Бранко Терзич.

"Инцидент может вынудить судоходные компании обратить внимание на альтернативные маршруты, в том числе на путь через Арктику, который стал более выгодным в условиях глобального потепления", - заявил Терзич, который также является управляющим директором компании Branko Terzic & Associates LLC.

Буксир возле контейнеровоза Ever Given, севшего на мель на 151-м километре Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
Вчера, 16:06
Россия готова помочь Египту снять с мели контейнеровоз в Суэцком канале
Он отметил, что Египет планировал строительство еще одного канала, однако план создания был отклонен ввиду его высокой стоимости.

"Этот инцидент обратил внимание общественности и политиков на уязвимость нашей системы глобальной цепи поставок, включая зависимость от международных контейнерных перевозок и доставки топлива. В результате этой единственной аварии уже более 321 судна застряли в "пробке" с обеих сторон Суэцкого канала", - сказал Терзич.

По его словам, чтобы избежать подобной ситуацию в будущем, персонал, который отвечает за управление судном должен иметь более серьезный опыт в данной области. Он добавил, что предупреждения о погодных условиях также могут предотвратить такие инциденты.
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель на 151-м километре Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
Вчера, 19:03
Рогозин опубликовал снимок Суэцкого канала из космоса
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря. Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что потребуется как минимум два-три дня, чтобы снять судно с мели.
Ранее источник в администрации канала сообщил РИА Новости, что попытка снять с мели заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз не увенчалась успехом, судно вновь попробуют освободить в воскресенье во время прилива. В субботу глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что снять судно с мели пытаются 10 буксиров. Он отметил, что ситуация осложняется размерами судна и числом контейнеров на нем.
 
Инцидент с судном Ever Given в Суэцком каналеСуэцкий каналВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:11Названы самые востребованные работники в России
03:57При пожаре на НПЗ в Индонезии пострадали двадцать человек
03:43В России изменятся правила сдачи экзамена на права и выдачи удостоверений
03:22Из-за пожара на НПЗ в Индонезии эвакуировали около тысячи человек
03:12Название ракеты "Ангара" стало торговым знаком "Роскосмоса"
03:07Гинцбург предупредил об опасности распространения COVID-19 среди животных
02:57На Камчатке альпинист сорвался с вулкана
02:49При взрыве на НПЗ в Индонезии пострадали четыре человека
02:43РБК: ФНС предложила ужесточить контроль за продавцами на рынках
02:42В Праге прошел протест против ограничительных мер по COVID-19
02:31Турагенты рассказали, как россияне планируют поездки в период пандемии
02:29В чешской лаборатории обнаружили неизвестную ранее мутацию COVID-19
02:14Аналитик объяснил, как заработать тысячи процентов на биржевых активах
02:11Ведущий метеоролог Gismeteo дал прогноз на апрель
02:04Названа возможная причина пожара на НПЗ в Индонезии
01:58Климкин заявил о "фундаментальной ошибке" в стратегии Украины по Крыму
01:52Евгений Григорьев победил на выборах главы Якутска
01:29В Египте назвали возможную дату начала разгрузки судна в Суэцком канале
01:11Финансист назвал ситуации, когда инвестор может потерять все
00:42Источник спрогнозировал режим работы Суэцкого канала после разблокировки
Лента новостейМолния