https://ria.ru/20210328/sudno-1603224637.html

Эксперт рассказал, к чему может привести инцидент в Суэцком канале

Эксперт рассказал, к чему может привести инцидент в Суэцком канале

Блокировка Суэцкого канала может побудить судоходные компании искать альтернативные маршруты, одним из которых является путь через Арктику, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T22:27

2021-03-28T22:27

2021-03-28T22:27

инцидент с судном ever given в суэцком канале

суэцкий канал

в мире

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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Блокировка Суэцкого канала может побудить судоходные компании искать альтернативные маршруты, одним из которых является путь через Арктику, сообщил РИА Новости бывший член Федеральной комиссии США по энергорегулированию (FERC) Бранко Терзич.Он отметил, что Египет планировал строительство еще одного канала, однако план создания был отклонен ввиду его высокой стоимости.По его словам, чтобы избежать подобной ситуацию в будущем, персонал, который отвечает за управление судном должен иметь более серьезный опыт в данной области. Он добавил, что предупреждения о погодных условиях также могут предотвратить такие инциденты.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря. Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что потребуется как минимум два-три дня, чтобы снять судно с мели.Ранее источник в администрации канала сообщил РИА Новости, что попытка снять с мели заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз не увенчалась успехом, судно вновь попробуют освободить в воскресенье во время прилива. В субботу глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что снять судно с мели пытаются 10 буксиров. Он отметил, что ситуация осложняется размерами судна и числом контейнеров на нем.

https://ria.ru/20210328/sudno-1603202654.html

https://ria.ru/20210328/kanal-1603215329.html

суэцкий канал

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инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, в мире