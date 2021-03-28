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Россия готова помочь Египту снять с мели контейнеровоз в Суэцком канале
Россия готова помочь Египту снять с мели контейнеровоз в Суэцком канале
Россия готова оказать содействие Египту по ситуации с заблокировавшим Суэцкий канал контейнеровозом, заявил РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T16:06
2021-03-28T21:59
инцидент с судном ever given в суэцком канале
россия
георгий борисенко
суэцкий канал
египет
в мире
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КАИР, 28 мар — РИА Новости. Россия готова оказать содействие Египту по ситуации с заблокировавшим Суэцкий канал контейнеровозом, заявил РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко.По словам главы российской дипмиссии, в России "очень сопереживают тому, что сейчас происходит в Суэцком канале", являющимся "важной водной артерией для всего мира".По словам Борисенко, на данный момент официальных обращений от египетской стороны с просьбой о помощи не было.В воскресенье глава администрации Суэцкого канала заявил, что Египет может обратиться за международной помощью, если потребуется уменьшить нагрузку судна.Ранее источник в администрации канала сообщил РИА Новости, что попытка снять с мели заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз, проведенная в ночь на воскресенье, не увенчалась успехом, судно вновь попробуют освободить этим вечером во время прилива.В субботу глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что снять судно с мели пытаются 10 буксиров. Он отметил, что ситуация осложняется размерами судна и числом контейнеров на нем. По его словам, число судов, ожидающих прохода через канал, достигло 321.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что потребуется как минимум два-три дня, чтобы снять судно с мели.
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Контейнеровоз перекрыл Суэцкий канал: кадры из космоса
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн, направлявшийся из Китая в Нидерланды, во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.
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Работы по освобождению судна Ever Given, заблокировавшего Суэцкий канал
Контейнеровоз Evergreen, заблокировавший Суэцкий канал могут снять с мели в субботу, так как попытки освободить судно вечером в пятницу дали серьезный результат&
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инцидент с судном ever given в суэцком канале, россия, георгий борисенко, суэцкий канал, египет, в мире

Россия готова помочь Египту снять с мели контейнеровоз в Суэцком канале

16:06 28.03.2021 (обновлено: 21:59 28.03.2021)
 
© REUTERS / Suez Canal AuthorityБуксир возле контейнеровоза Ever Given, севшего на мель на 151-м километре Суэцкого канала
Буксир возле контейнеровоза Ever Given, севшего на мель на 151-м километре Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© REUTERS / Suez Canal Authority
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КАИР, 28 мар — РИА Новости. Россия готова оказать содействие Египту по ситуации с заблокировавшим Суэцкий канал контейнеровозом, заявил РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко.
По словам главы российской дипмиссии, в России "очень сопереживают тому, что сейчас происходит в Суэцком канале", являющимся "важной водной артерией для всего мира".

"Мы надеемся, что данная проблема будет преодолена в самое ближайшее время, что работа канала восстановится, и, естественно, мы готовы оказать нашим египетским друзьям любое возможное содействие с нашей стороны", - сказал посол.

По словам Борисенко, на данный момент официальных обращений от египетской стороны с просьбой о помощи не было.
В воскресенье глава администрации Суэцкого канала заявил, что Египет может обратиться за международной помощью, если потребуется уменьшить нагрузку судна.
Ранее источник в администрации канала сообщил РИА Новости, что попытка снять с мели заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз, проведенная в ночь на воскресенье, не увенчалась успехом, судно вновь попробуют освободить этим вечером во время прилива.
В субботу глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что снять судно с мели пытаются 10 буксиров. Он отметил, что ситуация осложняется размерами судна и числом контейнеров на нем. По его словам, число судов, ожидающих прохода через канал, достигло 321.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.
Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что потребуется как минимум два-три дня, чтобы снять судно с мели.
Грузовик фирмы Evergreen на автомагистрали в Китае. Кадр с камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
Вчера, 13:39
Грузовик фирмы, чье судно заблокировало Суэцкий канал, перегородил дорогу
 
Инцидент с судном Ever Given в Суэцком каналеРоссияГеоргий БорисенкоСуэцкий каналЕгипетВ мире
 
 
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