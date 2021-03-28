https://ria.ru/20210328/sudno-1603202654.html

Россия готова помочь Египту снять с мели контейнеровоз в Суэцком канале

Россия готова помочь Египту снять с мели контейнеровоз в Суэцком канале

Россия готова оказать содействие Египту по ситуации с заблокировавшим Суэцкий канал контейнеровозом, заявил РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко. РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T16:06

2021-03-28T16:06

2021-03-28T21:59

инцидент с судном ever given в суэцком канале

россия

георгий борисенко

суэцкий канал

египет

в мире

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КАИР, 28 мар — РИА Новости. Россия готова оказать содействие Египту по ситуации с заблокировавшим Суэцкий канал контейнеровозом, заявил РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко.По словам главы российской дипмиссии, в России "очень сопереживают тому, что сейчас происходит в Суэцком канале", являющимся "важной водной артерией для всего мира".По словам Борисенко, на данный момент официальных обращений от египетской стороны с просьбой о помощи не было.В воскресенье глава администрации Суэцкого канала заявил, что Египет может обратиться за международной помощью, если потребуется уменьшить нагрузку судна.Ранее источник в администрации канала сообщил РИА Новости, что попытка снять с мели заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз, проведенная в ночь на воскресенье, не увенчалась успехом, судно вновь попробуют освободить этим вечером во время прилива.В субботу глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что снять судно с мели пытаются 10 буксиров. Он отметил, что ситуация осложняется размерами судна и числом контейнеров на нем. По его словам, число судов, ожидающих прохода через канал, достигло 321.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что потребуется как минимум два-три дня, чтобы снять судно с мели.

https://ria.ru/20210328/gruzovik-1603190998.html

россия

суэцкий канал

египет

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2021

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Контейнеровоз перекрыл Суэцкий канал: кадры из космоса Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн, направлявшийся из Китая в Нидерланды, во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря. 2021-03-28T16:06 true PT1M59S

Работы по освобождению судна Ever Given, заблокировавшего Суэцкий канал Контейнеровоз Evergreen, заблокировавший Суэцкий канал могут снять с мели в субботу, так как попытки освободить судно вечером в пятницу дали серьезный результат& 2021-03-28T16:06 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с судном ever given в суэцком канале, россия, георгий борисенко, суэцкий канал, египет, в мире