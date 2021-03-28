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Два буксира следуют для освобождения застрявшего в Суэцком канале судна
Два буксира следуют для освобождения застрявшего в Суэцком канале судна
Два дополнительных буксира следуют в Суэцкий канал для помощи в снятии севшего на мель контейнеровоза Ever Given, сообщает портал по отслеживанию судов в... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T11:05
2021-03-28T12:49
инцидент с судном ever given в суэцком канале
суэцкий канал
красное море
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Два дополнительных буксира следуют в Суэцкий канал для помощи в снятии севшего на мель контейнеровоза Ever Given, сообщает портал по отслеживанию судов в реальном времени Marine Traffic.Отмечается, что буксирные судна Alp Guard и Carlo Magno уже находятся недалеко от города Суэц.Ранее источник в администрации канала сообщил РИА Новости, что попытка снять с мели заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз не увенчалась успехом, судно вновь попробуют освободить в воскресенье во время прилива.В субботу глава администрации Суэцкого канала Усама Рабеа заявил, что снять судно с мели пытаются 10 буксиров. Он отметил, что ситуация осложняется размерами судна и числом контейнеров на нем. По его словам, число судов, ожидающих прохода через канал, достигло 321.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что потребуется как минимум два-три дня, чтобы снять судно с мели.
https://ria.ru/20210327/fotografiya-1603148543.html
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Работы по освобождению судна Ever Given, заблокировавшего Суэцкий канал
Контейнеровоз Evergreen, заблокировавший Суэцкий канал могут снять с мели в субботу, так как попытки освободить судно вечером в пятницу дали серьезный результат&
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инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, красное море, в мире

Два буксира следуют для освобождения застрявшего в Суэцком канале судна

11:05 28.03.2021 (обновлено: 12:49 28.03.2021)
 
© РИА Новости / Ахмед МахмудБуксир возле контейнеровоза Ever Given, севшего на мель на 151-м километре Суэцкого канала
Буксир возле контейнеровоза Ever Given, севшего на мель на 151-м километре Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Ахмед Махмуд
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Два дополнительных буксира следуют в Суэцкий канал для помощи в снятии севшего на мель контейнеровоза Ever Given, сообщает портал по отслеживанию судов в реальном времени Marine Traffic.
Отмечается, что буксирные судна Alp Guard и Carlo Magno уже находятся недалеко от города Суэц.
Ранее источник в администрации канала сообщил РИА Новости, что попытка снять с мели заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз не увенчалась успехом, судно вновь попробуют освободить в воскресенье во время прилива.
В субботу глава администрации Суэцкого канала Усама Рабеа заявил, что снять судно с мели пытаются 10 буксиров. Он отметил, что ситуация осложняется размерами судна и числом контейнеров на нем. По его словам, число судов, ожидающих прохода через канал, достигло 321.
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Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что потребуется как минимум два-три дня, чтобы снять судно с мели.
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Инцидент с судном Ever Given в Суэцком каналеСуэцкий каналКрасное мореВ мире
 
 
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