https://ria.ru/20210328/sudno-1603181284.html

Два буксира следуют для освобождения застрявшего в Суэцком канале судна

Два буксира следуют для освобождения застрявшего в Суэцком канале судна

Два дополнительных буксира следуют в Суэцкий канал для помощи в снятии севшего на мель контейнеровоза Ever Given, сообщает портал по отслеживанию судов в... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T11:05

2021-03-28T11:05

2021-03-28T12:49

инцидент с судном ever given в суэцком канале

суэцкий канал

красное море

в мире

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Два дополнительных буксира следуют в Суэцкий канал для помощи в снятии севшего на мель контейнеровоза Ever Given, сообщает портал по отслеживанию судов в реальном времени Marine Traffic.Отмечается, что буксирные судна Alp Guard и Carlo Magno уже находятся недалеко от города Суэц.Ранее источник в администрации канала сообщил РИА Новости, что попытка снять с мели заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз не увенчалась успехом, судно вновь попробуют освободить в воскресенье во время прилива.В субботу глава администрации Суэцкого канала Усама Рабеа заявил, что снять судно с мели пытаются 10 буксиров. Он отметил, что ситуация осложняется размерами судна и числом контейнеров на нем. По его словам, число судов, ожидающих прохода через канал, достигло 321.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что потребуется как минимум два-три дня, чтобы снять судно с мели.

https://ria.ru/20210327/fotografiya-1603148543.html

https://ria.ru/20210326/blokirovka-1602958109.html

суэцкий канал

красное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Работы по освобождению судна Ever Given, заблокировавшего Суэцкий канал Контейнеровоз Evergreen, заблокировавший Суэцкий канал могут снять с мели в субботу, так как попытки освободить судно вечером в пятницу дали серьезный результат& 2021-03-28T11:05 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, красное море, в мире