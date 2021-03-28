https://ria.ru/20210328/styd-1603201175.html

Ученые предупредили об опасности "ковидного стыда"

Ученые предупредили об опасности "ковидного стыда"

Ученые выяснили, что появление чувства стыда из-за заражения коронавирусом увеличивает сроки борьбы с пандемией, пишет Mail Online. РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T15:47

2021-03-28T15:47

2021-03-28T16:32

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

воз

университет джонса хопкинса

южная корея

италия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582722695_0:190:3055:1908_1920x0_80_0_0_165a57abc78394802cce431215e8c2a5.jpg

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Ученые выяснили, что появление чувства стыда из-за заражения коронавирусом увеличивает сроки борьбы с пандемией, пишет Mail Online.Так, исследователи из Кентского университета и Университета Лидса Беккета установили связь между чувством стыда после заражения коронавирусом и игнорированием принципов социального дистанцирования.Отмечается также, что люди, чувствовавшие стигматизацию из-за болезни, гораздо реже сообщали о своем заболевании в соответствующие инстанции или даже могли не рассказать об этом близким.Кроме того, специалисты назвали отсутствие доверия к правительству еще одним фактором, влияющим на то, рассказывали ли люди другим о своем заболевании.В частности, выяснилось, что жители Южной Кореи и Италии более строго придерживаются противоэпидемиологических правил, тогда как американцы чаще игнорируют меры изоляции.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 125,7 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 126,7 миллиона.

https://ria.ru/20210327/samolechenie-1603077992.html

https://rsport.ria.ru/20210324/koronavirus-1602653972.html

южная корея

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, университет джонса хопкинса, южная корея, италия, в мире