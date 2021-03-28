Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210328/styd-1603201175.html
Ученые предупредили об опасности "ковидного стыда"
Ученые предупредили об опасности "ковидного стыда"
Ученые выяснили, что появление чувства стыда из-за заражения коронавирусом увеличивает сроки борьбы с пандемией, пишет Mail Online. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T15:47
2021-03-28T16:32
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
университет джонса хопкинса
южная корея
италия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582722695_0:190:3055:1908_1920x0_80_0_0_165a57abc78394802cce431215e8c2a5.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Ученые выяснили, что появление чувства стыда из-за заражения коронавирусом увеличивает сроки борьбы с пандемией, пишет Mail Online.Так, исследователи из Кентского университета и Университета Лидса Беккета установили связь между чувством стыда после заражения коронавирусом и игнорированием принципов социального дистанцирования.Отмечается также, что люди, чувствовавшие стигматизацию из-за болезни, гораздо реже сообщали о своем заболевании в соответствующие инстанции или даже могли не рассказать об этом близким.Кроме того, специалисты назвали отсутствие доверия к правительству еще одним фактором, влияющим на то, рассказывали ли люди другим о своем заболевании.В частности, выяснилось, что жители Южной Кореи и Италии более строго придерживаются противоэпидемиологических правил, тогда как американцы чаще игнорируют меры изоляции.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 125,7 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 126,7 миллиона.
https://ria.ru/20210327/samolechenie-1603077992.html
https://rsport.ria.ru/20210324/koronavirus-1602653972.html
южная корея
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582722695_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6a0c9ab0c8100154e1bca83580285307.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, университет джонса хопкинса, южная корея, италия, в мире

Ученые предупредили об опасности "ковидного стыда"

15:47 28.03.2021 (обновлено: 16:32 28.03.2021)
 
© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкЛюди в масках в общественном транспорте
Люди в масках в общественном транспорте - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Ученые выяснили, что появление чувства стыда из-за заражения коронавирусом увеличивает сроки борьбы с пандемией, пишет Mail Online.
Так, исследователи из Кентского университета и Университета Лидса Беккета установили связь между чувством стыда после заражения коронавирусом и игнорированием принципов социального дистанцирования.
Медицинский работник в мобильном госпитале для пациентов с COVID-19 на территории Богородчанской центральной районной больницы в Ивано-Франковской области Украины - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
27 марта, 02:34Распространение коронавируса
Украинцы начали лечиться от коронавируса препаратом для скота
Отмечается также, что люди, чувствовавшие стигматизацию из-за болезни, гораздо реже сообщали о своем заболевании в соответствующие инстанции или даже могли не рассказать об этом близким.
Кроме того, специалисты назвали отсутствие доверия к правительству еще одним фактором, влияющим на то, рассказывали ли люди другим о своем заболевании.

"Когда правительства разрабатывают политику и правила для борьбы с коронавирусом, они должны осознавать, что стигматизация или обвинение людей в заражении инфекцией может иметь неприятные последствия", — считает соавтор исследования доктор Джованни Траваглино.

В частности, выяснилось, что жители Южной Кореи и Италии более строго придерживаются противоэпидемиологических правил, тогда как американцы чаще игнорируют меры изоляции.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 125,7 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 126,7 миллиона.
Ртутный градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 15:30ЗОЖ
Врач назвала десять самых опасных последствий коронавируса
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗУниверситет Джонса ХопкинсаЮжная КореяИталияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:11Названы самые востребованные работники в России
03:57При пожаре на НПЗ в Индонезии пострадали двадцать человек
03:43В России изменятся правила сдачи экзамена на права и выдачи удостоверений
03:22Из-за пожара на НПЗ в Индонезии эвакуировали около тысячи человек
03:12Название ракеты "Ангара" стало торговым знаком "Роскосмоса"
03:07Гинцбург предупредил об опасности распространения COVID-19 среди животных
02:57На Камчатке альпинист сорвался с вулкана
02:49При взрыве на НПЗ в Индонезии пострадали четыре человека
02:43РБК: ФНС предложила ужесточить контроль за продавцами на рынках
02:42В Праге прошел протест против ограничительных мер по COVID-19
02:31Турагенты рассказали, как россияне планируют поездки в период пандемии
02:29В чешской лаборатории обнаружили неизвестную ранее мутацию COVID-19
02:14Аналитик объяснил, как заработать тысячи процентов на биржевых активах
02:11Ведущий метеоролог Gismeteo дал прогноз на апрель
02:04Названа возможная причина пожара на НПЗ в Индонезии
01:58Климкин заявил о "фундаментальной ошибке" в стратегии Украины по Крыму
01:52Евгений Григорьев победил на выборах главы Якутска
01:29В Египте назвали возможную дату начала разгрузки судна в Суэцком канале
01:11Финансист назвал ситуации, когда инвестор может потерять все
00:42Источник спрогнозировал режим работы Суэцкого канала после разблокировки
Лента новостейМолния