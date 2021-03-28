Ученые предупредили об опасности "ковидного стыда"
15:47 28.03.2021 (обновлено: 16:32 28.03.2021)
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Ученые выяснили, что появление чувства стыда из-за заражения коронавирусом увеличивает сроки борьбы с пандемией, пишет Mail Online.
Так, исследователи из Кентского университета и Университета Лидса Беккета установили связь между чувством стыда после заражения коронавирусом и игнорированием принципов социального дистанцирования.
Отмечается также, что люди, чувствовавшие стигматизацию из-за болезни, гораздо реже сообщали о своем заболевании в соответствующие инстанции или даже могли не рассказать об этом близким.
Кроме того, специалисты назвали отсутствие доверия к правительству еще одним фактором, влияющим на то, рассказывали ли люди другим о своем заболевании.
"Когда правительства разрабатывают политику и правила для борьбы с коронавирусом, они должны осознавать, что стигматизация или обвинение людей в заражении инфекцией может иметь неприятные последствия", — считает соавтор исследования доктор Джованни Траваглино.
В частности, выяснилось, что жители Южной Кореи и Италии более строго придерживаются противоэпидемиологических правил, тогда как американцы чаще игнорируют меры изоляции.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 125,7 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 126,7 миллиона.