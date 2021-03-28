https://ria.ru/20210328/ssha-1603210552.html

В США пригрозили России последствиями из-за "агрессивных действий"

В США пригрозили России последствиями из-за "агрессивных действий"

США примут "необходимые меры" в отношении России из-за "агрессивных действий", заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T17:47

2021-03-28T17:47

2021-03-28T21:53

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

игорь краснов

энтони блинкен

виктор золотов

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599950928_0:0:2556:1439_1920x0_80_0_0_ce5bf84e8d9a096c9f1c455b45999288.jpg

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. США примут "необходимые меры" в отношении России из-за "агрессивных действий", заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Мы предпримем необходимые действия в то время и в том месте, которые выберут США, как в отношении России, так и в отношении других стран, создающих проблемы", — добавил Блинкен.Евросоюз в начале марта впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России в связи с арестом Алексея Навального. В санкционный список попали председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников. США вслед за ЕС заявили о введении против России санкций. Новые санкции Вашингтона коснулись глав ФСБ, ФСИН, первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко и генпрокурора Краснова, двух замов Минобороны России, а также начальника управления президента Андрея Ярина. В санкционный список также включили 27-й научный центр Минобороны, 33-й Центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).В МИД России заявили, что Москва однозначно отреагирует на санкции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели. МИД России ранее заявлял, что утверждения о "преднамеренном отравлении" Навального ничем не подкреплены.Россия также неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, называя их "абсолютно голословными". Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла чушью заявления о так называемом российском вмешательстве в выборы США, по ее словам, эта тема перешла уже в разряд черного юмора.

https://ria.ru/20210328/voyny-1603128720.html

https://ria.ru/20210313/ssha-1600997381.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), игорь краснов, энтони блинкен, виктор золотов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сша, в мире