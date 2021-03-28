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В США пригрозили России последствиями из-за "агрессивных действий"
В США пригрозили России последствиями из-за "агрессивных действий"
США примут "необходимые меры" в отношении России из-за "агрессивных действий", заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T17:47
2021-03-28T21:53
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
игорь краснов
энтони блинкен
виктор золотов
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. США примут "необходимые меры" в отношении России из-за "агрессивных действий", заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Мы предпримем необходимые действия в то время и в том месте, которые выберут США, как в отношении России, так и в отношении других стран, создающих проблемы", — добавил Блинкен.Евросоюз в начале марта впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России в связи с арестом Алексея Навального. В санкционный список попали председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников. США вслед за ЕС заявили о введении против России санкций. Новые санкции Вашингтона коснулись глав ФСБ, ФСИН, первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко и генпрокурора Краснова, двух замов Минобороны России, а также начальника управления президента Андрея Ярина. В санкционный список также включили 27-й научный центр Минобороны, 33-й Центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).В МИД России заявили, что Москва однозначно отреагирует на санкции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели. МИД России ранее заявлял, что утверждения о "преднамеренном отравлении" Навального ничем не подкреплены.Россия также неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, называя их "абсолютно голословными". Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла чушью заявления о так называемом российском вмешательстве в выборы США, по ее словам, эта тема перешла уже в разряд черного юмора.
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), игорь краснов, энтони блинкен, виктор золотов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сша, в мире

В США пригрозили России последствиями из-за "агрессивных действий"

17:47 28.03.2021 (обновлено: 21:53 28.03.2021)
 
© REUTERS / Tom BrennerГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. США примут "необходимые меры" в отношении России из-за "агрессивных действий", заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Мы видели различные примеры агрессивных действий России. <...> Мы находимся в процессе завершения обзора кибератак через SolarWinds, вмешательства в выборы в США, использования химического оружия в попытке убить Алексея Навального. <...> Будет цена и последствия", — сказал Блинкен в интервью телеканалу CNN.

"Мы предпримем необходимые действия в то время и в том месте, которые выберут США, как в отношении России, так и в отношении других стран, создающих проблемы", — добавил Блинкен.
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Евросоюз в начале марта впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России в связи с арестом Алексея Навального. В санкционный список попали председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников. США вслед за ЕС заявили о введении против России санкций. Новые санкции Вашингтона коснулись глав ФСБ, ФСИН, первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко и генпрокурора Краснова, двух замов Минобороны России, а также начальника управления президента Андрея Ярина. В санкционный список также включили 27-й научный центр Минобороны, 33-й Центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).
В МИД России заявили, что Москва однозначно отреагирует на санкции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели. МИД России ранее заявлял, что утверждения о "преднамеренном отравлении" Навального ничем не подкреплены.
Россия также неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, называя их "абсолютно голословными". Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла чушью заявления о так называемом российском вмешательстве в выборы США, по ее словам, эта тема перешла уже в разряд черного юмора.
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РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Игорь КрасновЭнтони БлинкенВиктор ЗолотовФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СШАВ мире
 
 
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