В США пригрозили России последствиями из-за "агрессивных действий"
17:47 28.03.2021 (обновлено: 21:53 28.03.2021)
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. США примут "необходимые меры" в отношении России из-за "агрессивных действий", заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Мы видели различные примеры агрессивных действий России. <...> Мы находимся в процессе завершения обзора кибератак через SolarWinds, вмешательства в выборы в США, использования химического оружия в попытке убить Алексея Навального. <...> Будет цена и последствия", — сказал Блинкен в интервью телеканалу CNN.
"Мы предпримем необходимые действия в то время и в том месте, которые выберут США, как в отношении России, так и в отношении других стран, создающих проблемы", — добавил Блинкен.
Евросоюз в начале марта впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России в связи с арестом Алексея Навального. В санкционный список попали председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников. США вслед за ЕС заявили о введении против России санкций. Новые санкции Вашингтона коснулись глав ФСБ, ФСИН, первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко и генпрокурора Краснова, двух замов Минобороны России, а также начальника управления президента Андрея Ярина. В санкционный список также включили 27-й научный центр Минобороны, 33-й Центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).
В МИД России заявили, что Москва однозначно отреагирует на санкции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели. МИД России ранее заявлял, что утверждения о "преднамеренном отравлении" Навального ничем не подкреплены.
Россия также неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, называя их "абсолютно голословными". Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла чушью заявления о так называемом российском вмешательстве в выборы США, по ее словам, эта тема перешла уже в разряд черного юмора.
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