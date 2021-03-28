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Распространение коронавируса
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В Северную Македонию прибыла вторая партия "Спутника V"
В Северную Македонию прибыла вторая партия "Спутника V"
В Северную Македонию в воскресенье доставлена вторая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" из РФ, сообщил министр здравоохранения Северной Македонии Венко... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T18:33
2021-03-28T18:33
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
astrazeneca
скопье
северная македония
в мире
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БЕЛГРАД, 28 мар – РИА Новости. В Северную Македонию в воскресенье доставлена вторая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" из РФ, сообщил министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче.Первая партия вакцины от коронавируса из России прибыла в Северную Македонию 7 марта. Препарат для иммунизации из РФ в это воскресенье прибыл в международный аэропорт Скопье на следующий день после поставки первой партии вакцин AstraZeneca через европейский механизм COVAX.В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 50 странах. Северная Македония зарегистрировала "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры в начале марта.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, astrazeneca , скопье, северная македония, в мире

В Северную Македонию прибыла вторая партия "Спутника V"

18:33 28.03.2021
 
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкРазгрузка первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в международном аэропорту имени Рафика Харири в Бейруте
Разгрузка первой партии российской вакцины от коронавируса Спутник V в международном аэропорту имени Рафика Харири в Бейруте - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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БЕЛГРАД, 28 мар – РИА Новости. В Северную Македонию в воскресенье доставлена вторая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" из РФ, сообщил министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче.
Первая партия вакцины от коронавируса из России прибыла в Северную Македонию 7 марта. Препарат для иммунизации из РФ в это воскресенье прибыл в международный аэропорт Скопье на следующий день после поставки первой партии вакцин AstraZeneca через европейский механизм COVAX.

"Сегодня в 14.30 (16.30 мск) в международный аэропорт Скопье прибыла вторая партия российской вакцины "Спутник V", - написал министр здравоохранения в Twitter, уточнив, что она предназначена для работников здравоохранения, и приложил фотографии разгрузки препарата.

В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 50 странах. Северная Македония зарегистрировала "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры в начале марта.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19AstraZenecaСкопьеСеверная МакедонияВ мире
 
 
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