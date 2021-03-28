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В Северную Македонию прибыла вторая партия "Спутника V"

В Северную Македонию прибыла вторая партия "Спутника V"

В Северную Македонию в воскресенье доставлена вторая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" из РФ, сообщил министр здравоохранения Северной Македонии Венко... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T18:33

2021-03-28T18:33

2021-03-28T18:33

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

astrazeneca

скопье

северная македония

в мире

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БЕЛГРАД, 28 мар – РИА Новости. В Северную Македонию в воскресенье доставлена вторая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" из РФ, сообщил министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче.Первая партия вакцины от коронавируса из России прибыла в Северную Македонию 7 марта. Препарат для иммунизации из РФ в это воскресенье прибыл в международный аэропорт Скопье на следующий день после поставки первой партии вакцин AstraZeneca через европейский механизм COVAX.В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 50 странах. Северная Македония зарегистрировала "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры в начале марта.

скопье

северная македония

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, astrazeneca , скопье, северная македония, в мире