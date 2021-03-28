В Северную Македонию прибыла вторая партия "Спутника V"
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкРазгрузка первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в международном аэропорту имени Рафика Харири в Бейруте
БЕЛГРАД, 28 мар – РИА Новости. В Северную Македонию в воскресенье доставлена вторая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" из РФ, сообщил министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче.
Первая партия вакцины от коронавируса из России прибыла в Северную Македонию 7 марта. Препарат для иммунизации из РФ в это воскресенье прибыл в международный аэропорт Скопье на следующий день после поставки первой партии вакцин AstraZeneca через европейский механизм COVAX.
"Сегодня в 14.30 (16.30 мск) в международный аэропорт Скопье прибыла вторая партия российской вакцины "Спутник V", - написал министр здравоохранения в Twitter, уточнив, что она предназначена для работников здравоохранения, и приложил фотографии разгрузки препарата.
В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 50 странах. Северная Македония зарегистрировала "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры в начале марта.