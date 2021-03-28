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В Красноярске бездомная собака напала на двухлетнего ребенка
В Красноярске бездомная собака напала на двухлетнего ребенка
Бездомная собака в Красноярске укусила двухлетнего ребенка, следователи начали проверку, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T06:18
2021-03-28T06:18
2021-03-28T07:46
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 28 мар - РИА Новости. Бездомная собака в Красноярске укусила двухлетнего ребенка, следователи начали проверку, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.По предварительным данным следователей, в субботу вечером ребенок гулял вместе с матерью и решил потрогать спящую собаку, а она в ответ укусила его. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Это не первый случай нападения бездомных собак на людей в Красноярске. В начале 2020 года правоохранители сообщали о нападениях собачьих стай на взрослых и детей в различных районах города. Последние громкие случаи произошли 23 и 24 февраля 2020 года в Кировском районе, где были обнаружены тела женщины и мужчины со следами собачьих укусов. В конце февраля прошлого года в ряде районов Красноярска вводился локальный режим ЧС из-за ситуации с бродячими собаками. Позже СК сообщил, что в отношении руководителя управления дорог, благоустройства и инфраструктуры администрации Красноярска Евгения Петрюка возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. Он был арестован.
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красноярск, происшествия
КРАСНОЯРСК, 28 мар - РИА Новости.
Бездомная собака в Красноярске
укусила двухлетнего ребенка, следователи начали проверку, сообщает пресс-служба управления СК
по Красноярскому краю
и Хакасии.
"В следственные органы поступило сообщение о том, что во дворе дома по улице Норильская краевого центра на двухлетнего ребенка напала бездомная собака, причинив ему травмы лица. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится проверка", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следователей, в субботу вечером ребенок гулял вместе с матерью и решил потрогать спящую собаку, а она в ответ укусила его. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Это не первый случай нападения бездомных собак на людей в Красноярске. В начале 2020 года правоохранители сообщали о нападениях собачьих стай на взрослых и детей в различных районах города. Последние громкие случаи произошли 23 и 24 февраля 2020 года в Кировском районе, где были обнаружены тела женщины и мужчины со следами собачьих укусов.
В конце февраля прошлого года в ряде районов Красноярска вводился локальный режим ЧС из-за ситуации с бродячими собаками. Позже СК сообщил, что в отношении руководителя управления дорог, благоустройства и инфраструктуры администрации Красноярска Евгения Петрюка возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. Он был арестован.