https://ria.ru/20210328/sobaka-1603165683.html

В Красноярске бездомная собака напала на двухлетнего ребенка

В Красноярске бездомная собака напала на двухлетнего ребенка

Бездомная собака в Красноярске укусила двухлетнего ребенка, следователи начали проверку, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии. РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T06:18

2021-03-28T06:18

2021-03-28T07:46

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 28 мар - РИА Новости. Бездомная собака в Красноярске укусила двухлетнего ребенка, следователи начали проверку, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.По предварительным данным следователей, в субботу вечером ребенок гулял вместе с матерью и решил потрогать спящую собаку, а она в ответ укусила его. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Это не первый случай нападения бездомных собак на людей в Красноярске. В начале 2020 года правоохранители сообщали о нападениях собачьих стай на взрослых и детей в различных районах города. Последние громкие случаи произошли 23 и 24 февраля 2020 года в Кировском районе, где были обнаружены тела женщины и мужчины со следами собачьих укусов. В конце февраля прошлого года в ряде районов Красноярска вводился локальный режим ЧС из-за ситуации с бродячими собаками. Позже СК сообщил, что в отношении руководителя управления дорог, благоустройства и инфраструктуры администрации Красноярска Евгения Петрюка возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. Он был арестован.

https://ria.ru/20210311/novosibirsk-1600728111.html

красноярск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярск, происшествия