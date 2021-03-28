https://ria.ru/20210328/sobaka-1603162662.html

Доброе слово и собаке приятно: кинолог рассказал, зачем хвалить собаку

Доброе слово и собаке приятно: кинолог рассказал, зачем хвалить собаку

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев советует чаще хвалить питомцев за хорошее поведение. РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T03:02

2021-03-28T03:02

2021-03-28T03:02

россия

владимир голубев

общество

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев советует чаще хвалить питомцев за хорошее поведение."Чем чаще собаку поощрять, тем больше собаке хочется повторять нужное действие, это касается не только выполнения разученных команд, а в целом всего, что делает ваша собака. Похвала создаст предсказуемость для собаки. Она точно захочет вновь и вновь демонстрировать хорошее поведение. Если вам кажется, что вам не за что похвалить свою собаку, вы просто невнимательный хозяин", - добавил кинолог.Идеальное поведениеНапример, говорит Голубев, если собака не уверена в себе или слишком робкая, своей похвалой хозяин может приободрить ее, показать, что любое хорошее поведение приветствуется. Таким образом питомец становится менее робким. Это также помогает, если собака не знает, как себя вести в той или иной ситуации.По его словам, бывает так, что пес делает добрые или правильные дела случайно и именно похвала помогает ему понять, что это правильное поведение. Собака будет стараться это повторить, реже ошибаться и убеждаться в том, что хозяин ее любит.Голубев отметил, что развитие такого доверительного контакта - отличный метод коррекции недочетов в воспитании и способ, который поможет стать питомцу более уравновешенным и уверенным в себе."Похвала – это своего рода инвестиция в отношения и поведение собаки, которая будет давать свою прибыль", - отметил он.Профилактика стресса и заболеванийТакже Голубев рассказал, что по ошибочному мнению некоторых владельцев, собака будет слушать хозяина только если она его уважает, но у животного привычное для человека уважение основывается не на авторитете, а на чувстве безопасности.Похвала, по его словам, дает уверенность в себе, собака будет более инициативной и жизнерадостной. А если собака постоянно живет в стрессе, это обязательно отразится на ее здоровье. Таким образом, похвала служит профилактикой стресса, отметил он.

https://ria.ru/20210320/sobaki-1602085714.html

https://ria.ru/20210317/kinologi-1601627982.html

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россия, владимир голубев, общество