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Доброе слово и собаке приятно: кинолог рассказал, зачем хвалить собаку
Доброе слово и собаке приятно: кинолог рассказал, зачем хвалить собаку
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев советует чаще хвалить питомцев за хорошее поведение. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T03:02
2021-03-28T03:02
россия
владимир голубев
общество
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев советует чаще хвалить питомцев за хорошее поведение."Чем чаще собаку поощрять, тем больше собаке хочется повторять нужное действие, это касается не только выполнения разученных команд, а в целом всего, что делает ваша собака. Похвала создаст предсказуемость для собаки. Она точно захочет вновь и вновь демонстрировать хорошее поведение. Если вам кажется, что вам не за что похвалить свою собаку, вы просто невнимательный хозяин", - добавил кинолог.Идеальное поведениеНапример, говорит Голубев, если собака не уверена в себе или слишком робкая, своей похвалой хозяин может приободрить ее, показать, что любое хорошее поведение приветствуется. Таким образом питомец становится менее робким. Это также помогает, если собака не знает, как себя вести в той или иной ситуации.По его словам, бывает так, что пес делает добрые или правильные дела случайно и именно похвала помогает ему понять, что это правильное поведение. Собака будет стараться это повторить, реже ошибаться и убеждаться в том, что хозяин ее любит.Голубев отметил, что развитие такого доверительного контакта - отличный метод коррекции недочетов в воспитании и способ, который поможет стать питомцу более уравновешенным и уверенным в себе."Похвала – это своего рода инвестиция в отношения и поведение собаки, которая будет давать свою прибыль", - отметил он.Профилактика стресса и заболеванийТакже Голубев рассказал, что по ошибочному мнению некоторых владельцев, собака будет слушать хозяина только если она его уважает, но у животного привычное для человека уважение основывается не на авторитете, а на чувстве безопасности.Похвала, по его словам, дает уверенность в себе, собака будет более инициативной и жизнерадостной. А если собака постоянно живет в стрессе, это обязательно отразится на ее здоровье. Таким образом, похвала служит профилактикой стресса, отметил он.
https://ria.ru/20210320/sobaki-1602085714.html
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россия, владимир голубев, общество

Доброе слово и собаке приятно: кинолог рассказал, зачем хвалить собаку

03:02 28.03.2021
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкСобаки
Собаки - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев советует чаще хвалить питомцев за хорошее поведение.
"Если бы меня спросили универсальный совет, который помогает в воспитании собаки, я бы ответил: хвалите и поощряйте свою собаку как можно чаще. В нашей культуре в целом не принято хвалить за хорошее. Отличное поведение или благоприятная ситуация воспринимаются как должное. Мы часто ругаем собак за плохое поведение, но не даем им понять, что же считается хорошим", - рассказал он.
"Чем чаще собаку поощрять, тем больше собаке хочется повторять нужное действие, это касается не только выполнения разученных команд, а в целом всего, что делает ваша собака. Похвала создаст предсказуемость для собаки. Она точно захочет вновь и вновь демонстрировать хорошее поведение. Если вам кажется, что вам не за что похвалить свою собаку, вы просто невнимательный хозяин", - добавил кинолог.

Идеальное поведение

Например, говорит Голубев, если собака не уверена в себе или слишком робкая, своей похвалой хозяин может приободрить ее, показать, что любое хорошее поведение приветствуется. Таким образом питомец становится менее робким. Это также помогает, если собака не знает, как себя вести в той или иной ситуации.
"Хвалите ее за правильные, даже самые незначительные вещи. Она будет понимать, какой линии поведения придерживаться. Похвала создаст доверие и контакт между владельцем и питомцем. Без таких взаимоотношений невозможно обучать и воспитывать собаку", - рассказал кинолог.
По его словам, бывает так, что пес делает добрые или правильные дела случайно и именно похвала помогает ему понять, что это правильное поведение. Собака будет стараться это повторить, реже ошибаться и убеждаться в том, что хозяин ее любит.
Голубев отметил, что развитие такого доверительного контакта - отличный метод коррекции недочетов в воспитании и способ, который поможет стать питомцу более уравновешенным и уверенным в себе.
"Похвала – это своего рода инвестиция в отношения и поведение собаки, которая будет давать свою прибыль", - отметил он.
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Профилактика стресса и заболеваний

Также Голубев рассказал, что по ошибочному мнению некоторых владельцев, собака будет слушать хозяина только если она его уважает, но у животного привычное для человека уважение основывается не на авторитете, а на чувстве безопасности.
"Это значит, что хозяин ведет себя уверенно, предсказуемо, не проявляет немотивированной агрессии, поддерживает позитивный эмоциональный контакт и поощряет за хорошее поведение. Если не хвалить собаку, она будет лишена эмоциональной поддержки с вашей стороны, что приведет к проблемам поведения", - сказал он.
Похвала, по его словам, дает уверенность в себе, собака будет более инициативной и жизнерадостной. А если собака постоянно живет в стрессе, это обязательно отразится на ее здоровье. Таким образом, похвала служит профилактикой стресса, отметил он.
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