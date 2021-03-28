https://ria.ru/20210328/sneg-1603223083.html

В Самаре женщина погибла из-за падения снега с крыши

В Самаре женщина погибла из-за падения снега с крыши

Прокуратура начала проверку после схода снега с крыши дома в Самаре, в результате которого одна женщина погибла и одна пострадала, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T21:59

2021-03-28T21:59

2021-03-28T23:49

россия

самара

происшествия

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САМАРА, 28 мар - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после схода снега с крыши дома в Самаре, в результате которого одна женщина погибла и одна пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.По данным прокуратуры, инцидент произошел в воскресенье вечером на улице Металлистов, на проходящих женщин с крыши многоквартирного дома упал снег. Обеих доставили в больницу, где одна из них скончалась.Она добавила, что в настоящее время на месте происшествия работает прокурор района Иван Макогон, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.В пресс-службе СУСК по региону сообщили о возбуждении уголовного дела после инцидента.

https://ria.ru/20210327/sneg-1603098734.html

https://ria.ru/20210129/sneg-1595129702.html

россия

самара

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россия, самара, происшествия