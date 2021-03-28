В Самаре женщина погибла из-за падения снега с крыши
21:59 28.03.2021 (обновлено: 23:49 28.03.2021)
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
САМАРА, 28 мар - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после схода снега с крыши дома в Самаре, в результате которого одна женщина погибла и одна пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, инцидент произошел в воскресенье вечером на улице Металлистов, на проходящих женщин с крыши многоквартирного дома упал снег. Обеих доставили в больницу, где одна из них скончалась.
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"Прокурором Кировского района Самары организована проверка соблюдения управляющей компанией требований законодательства при обслуживании дома, в том числе регламентирующего порядок очистки снега с кровли и карнизов", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что в настоящее время на месте происшествия работает прокурор района Иван Макогон, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В пресс-службе СУСК по региону сообщили о возбуждении уголовного дела после инцидента.
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"По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.