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Названы лучшие смартфоны 2021 года
Названы лучшие смартфоны 2021 года
Американский журнал Consumer Reports составил рейтинг смартфонов на базе Android и iOS, рекомендованных к покупке в 2021 году. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T06:34
2021-03-28T12:58
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Американский журнал Consumer Reports составил рейтинг смартфонов на базе Android и iOS, рекомендованных к покупке в 2021 году.Лидером в категории "Лучший iPhone" стал iPhone 12 Pro Max. Он оснащен быстрым процессором A14 Bionic, OLED-дисплеем и возможностью подключения к сети 5G. Как отмечают эксперты, iPhone 12 Pro Max стоит на 100 долларов больше, чем 12 Pro, при этом обладает более продолжительной автономностью, большим дисплеем и лучшей камерой. При этом недостатком смартфона назвали большие размеры и вес в 226 грамм.Лидером среди Android-аппаратов назван Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G. Среди достоинств модели эксперты назвали отличное время автономной работы, камеру с пятикратным зумом и экран.Лучшим бюджетным аппаратом был назван OnePlus Nord N10 5G. Единственным его важным недостатком специалисты назвали отсутствие поддержки mmWave.Самым "долгоиграющим" смартфоном обозреватели Consumer Reports назвали OnePlus Nord N100, однако его камеры получили низкую оценку.Consumer Reports — ежемесячный журнал некоммерческой организации "Consumers Union", США. Публикует обзоры и сравнительные тесты потребительских товаров и услуг, базирующиеся на откликах пользователей и результатах тестирований, проводимых в 50 лабораториях журнала и исследовательских центрах.
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РИА Новости
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60
samsung, apple iphone, google android, apple ios, сша, технологии

Названы лучшие смартфоны 2021 года

06:34 28.03.2021 (обновлено: 12:58 28.03.2021)
 
© Fotolia / andongobТелефон
Телефон - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© Fotolia / andongob
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Американский журнал Consumer Reports составил рейтинг смартфонов на базе Android и iOS, рекомендованных к покупке в 2021 году.
Лидером в категории "Лучший iPhone" стал iPhone 12 Pro Max. Он оснащен быстрым процессором A14 Bionic, OLED-дисплеем и возможностью подключения к сети 5G. Как отмечают эксперты, iPhone 12 Pro Max стоит на 100 долларов больше, чем 12 Pro, при этом обладает более продолжительной автономностью, большим дисплеем и лучшей камерой. При этом недостатком смартфона назвали большие размеры и вес в 226 грамм.
Лидером среди Android-аппаратов назван Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G. Среди достоинств модели эксперты назвали отличное время автономной работы, камеру с пятикратным зумом и экран.
Лучшим бюджетным аппаратом был назван OnePlus Nord N10 5G. Единственным его важным недостатком специалисты назвали отсутствие поддержки mmWave.
Самым "долгоиграющим" смартфоном обозреватели Consumer Reports назвали OnePlus Nord N100, однако его камеры получили низкую оценку.
Смартфон Xiaomi - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
02:17
Специалист объяснил, как избавиться от шпионов в смартфоне
Consumer Reports — ежемесячный журнал некоммерческой организации "Consumers Union", США. Публикует обзоры и сравнительные тесты потребительских товаров и услуг, базирующиеся на откликах пользователей и результатах тестирований, проводимых в 50 лабораториях журнала и исследовательских центрах.
 
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