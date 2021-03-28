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Скриптонит объявил дату выхода нового альбома
Скриптонит объявил дату выхода нового альбома
Адиль Жалелов) сообщил в Instagram, когда выйдет его новый альбом под названием "Свистки и бумажки". РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T00:51
2021-03-28T00:51
2021-03-28T00:51
шоу-бизнес
скриптонит (адиль жалелов)
рэп
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Рэпер Скриптонит (Адиль Жалелов) сообщил в Instagram, когда выйдет его новый альбом под названием "Свистки и бумажки". В трек-лист войдет 15 композиций, названия которых пока неизвестны, кроме одной — "Жить как я живу". В комментариях поклонники в шутку написали, что "не будут спать следующие дни" в ожидании релиза. "Обратный отчет пошел", "Дождались", "Наконец-то", — высказались пользователи. Последний, пятый студийный альбом Скриптонита "2004" был представлен в 2019-м году. Сборник возглавил хит-парад Apple Music России, а позже попал в мировой чарт Apple Music, став первой русскоязычной премьерой, попавшей в эту подборку.
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шоу-бизнес, скриптонит (адиль жалелов), рэп, apple, музыка, новости культуры
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости.
Рэпер Скриптонит (
Адиль Жалелов) сообщил
в Instagram, когда выйдет его новый альбом под названием "Свистки и бумажки".
"Открыт предзаказ альбома. Полная версия будет доступна 30 марта", — написал исполнитель.
В трек-лист войдет 15 композиций, названия которых пока неизвестны, кроме одной — "Жить как я живу".
В комментариях поклонники в шутку написали, что "не будут спать следующие дни" в ожидании релиза. "Обратный отчет пошел", "Дождались", "Наконец-то", — высказались пользователи.
Последний, пятый студийный альбом Скриптонита "2004" был представлен в 2019-м году. Сборник возглавил хит-парад Apple Music России, а позже попал в мировой чарт Apple Music, став первой русскоязычной премьерой, попавшей в эту подборку.