https://ria.ru/20210328/skriptonit-1602959548.html

Скриптонит объявил дату выхода нового альбома

Скриптонит объявил дату выхода нового альбома

Адиль Жалелов) сообщил в Instagram, когда выйдет его новый альбом под названием "Свистки и бумажки". РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T00:51

2021-03-28T00:51

2021-03-28T00:51

шоу-бизнес

скриптонит (адиль жалелов)

рэп

apple

культура

музыка

новости культуры

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Рэпер Скриптонит (Адиль Жалелов) сообщил в Instagram, когда выйдет его новый альбом под названием "Свистки и бумажки". В трек-лист войдет 15 композиций, названия которых пока неизвестны, кроме одной — "Жить как я живу". В комментариях поклонники в шутку написали, что "не будут спать следующие дни" в ожидании релиза. "Обратный отчет пошел", "Дождались", "Наконец-то", — высказались пользователи. Последний, пятый студийный альбом Скриптонита "2004" был представлен в 2019-м году. Сборник возглавил хит-парад Apple Music России, а позже попал в мировой чарт Apple Music, став первой русскоязычной премьерой, попавшей в эту подборку.

https://ria.ru/20210312/morgenshtern-1600742950.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, скриптонит (адиль жалелов), рэп, apple, музыка, новости культуры