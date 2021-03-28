https://ria.ru/20210328/sanktsii-1603214668.html

Эксперт оценил восприимчивость российской экономики к санкциям

Эксперт оценил восприимчивость российской экономики к санкциям

Российская экономика за последние семь лет заметно укрепилась, поэтому новый пакет санкций, которые планируется ввести против страны, не нанесут ей ущерба,... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T18:42

2021-03-28T18:42

2021-03-28T18:42

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в мире

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российская экономика за последние семь лет заметно укрепилась, поэтому новый пакет санкций, которые планируется ввести против страны, не нанесут ей ущерба, считает руководитель отдела развивающихся рынков компании Morgan Stanley Investment Management, автор бестселлера "Подъем и падение государств: силы перемен в посткризисном мире" Ручир Шарма.Шарма считает, что "Россия менее привязана к мировым ценам на нефть". Сейчас рубль менее зависим от колебаний цен на нефть, чем валюта таких развитых стран-энергоэкспортеров, как Канада и Норвегия.Важное значение в усилении российской экономики автор колонки придает импортозамещению, которое "оживило российское сельское хозяйство и сократило зависимость от иностранных поставщиков".Говоря о кризисе, вызванном пандемией, эксперт отмечает, что "впервые в современной истории у России были средства для противодействия кризису за счет увеличения государственных расходов и снижения процентных ставок".Эксперт заключает, что "сейчас Россия менее чувствительна к давлению извне, чем в 2014 году". Рассуждая о перспективах для экономики страны, он утверждает, что "крепость Россия хорошо выстроена, чтобы выжить в постпандемическом мире".

https://ria.ru/20210328/sanktsii-1603212620.html

https://ria.ru/20210328/sanktsii-1603203288.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сша, в мире