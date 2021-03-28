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https://ria.ru/20210328/sanktsii-1603212620.html
Блинкен заявил о планах наращивать санкции против "Северного потока — 2"
Блинкен заявил о планах наращивать санкции против "Северного потока — 2"
Вашингтон будет усиливать санкции против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток — 2", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T18:12
2021-03-28T23:52
россия
санкции сша против "северного потока — 2"
санкции
nord stream 2 ag
северный поток — 2
энтони блинкен
балтийское море
газпром
евросоюз
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Вашингтон будет усиливать санкции против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток — 2", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN.Чиновник подчеркнул, что в Америке по-прежнему считают проект "плохой идеей". "Для нас &lt;…&gt; важно иметь возможность сказать об этом непосредственно нашему близкому партнеру — Германии", — добавил Блинкен.Говоря об отношениях с Россией, глава американской дипломатии заявил, что против Москвы последуют новые санкции."Мы находимся в процессе завершения обзора кибератак через SolarWinds, вмешательства в выборы в США, использования химического оружия в попытке убить Алексея Навального. &lt;...&gt; Будет цена и последствия", — сказал госсекретарь.Вашингтон, продвигающий в ЕС свой СПГ, неоднократно вводил ограничительные меры против "Северного потока — 2" и компаний, участвующих в его строительстве.В Германии, в свою очередь, подчеркивали, что Евросоюз заинтересован в газопроводе, а проект носит коммерческий характер. Накануне глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков заявил, что "Северный поток — 2" достроят уже в этом году.Первая часть американских санкций по делу Алексея Навального была объявлена 2 марта, когда Блинкен заявил, что Москва якобы применяла отравляющие вещества против своих граждан. Их продолжение должно последовать через 90 дней — до 2 июня. Такой механизм предусматривает американский закон о контроле за химическим и биологическим оружием, принятый в 1991 году. Россия неоднократно заявляла, что обвинения безосновательны и голословны.
https://ria.ru/20210327/potok-1603110671.html
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россия, санкции сша против "северного потока — 2", санкции, nord stream 2 ag, северный поток — 2, энтони блинкен, балтийское море, газпром, евросоюз, сша, экономика

Блинкен заявил о планах наращивать санкции против "Северного потока — 2"

18:12 28.03.2021 (обновлено: 23:52 28.03.2021)
 
© REUTERS / Anton VaganovСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© REUTERS / Anton Vaganov
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Вашингтон будет усиливать санкции против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток — 2", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN.
Чиновник подчеркнул, что в Америке по-прежнему считают проект "плохой идеей".
"Для нас <…> важно иметь возможность сказать об этом непосредственно нашему близкому партнеру — Германии", — добавил Блинкен.
Говоря об отношениях с Россией, глава американской дипломатии заявил, что против Москвы последуют новые санкции.
"Мы находимся в процессе завершения обзора кибератак через SolarWinds, вмешательства в выборы в США, использования химического оружия в попытке убить Алексея Навального. <...> Будет цена и последствия", — сказал госсекретарь.
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Вашингтон, продвигающий в ЕС свой СПГ, неоднократно вводил ограничительные меры против "Северного потока — 2" и компаний, участвующих в его строительстве.
В Германии, в свою очередь, подчеркивали, что Евросоюз заинтересован в газопроводе, а проект носит коммерческий характер. Накануне глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков заявил, что "Северный поток — 2" достроят уже в этом году.
Первая часть американских санкций по делу Алексея Навального была объявлена 2 марта, когда Блинкен заявил, что Москва якобы применяла отравляющие вещества против своих граждан. Их продолжение должно последовать через 90 дней — до 2 июня. Такой механизм предусматривает американский закон о контроле за химическим и биологическим оружием, принятый в 1991 году. Россия неоднократно заявляла, что обвинения безосновательны и голословны.
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