https://ria.ru/20210328/sanktsii-1603212620.html
Блинкен заявил о планах наращивать санкции против "Северного потока — 2"
Блинкен заявил о планах наращивать санкции против "Северного потока — 2"
Вашингтон будет усиливать санкции против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток — 2", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T18:12
2021-03-28T18:12
2021-03-28T23:52
россия
санкции сша против "северного потока — 2"
санкции
nord stream 2 ag
северный поток — 2
энтони блинкен
балтийское море
газпром
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599995815_0:102:3098:1845_1920x0_80_0_0_935b2f5a98288aa22fec92e14a50c215.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Вашингтон будет усиливать санкции против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток — 2", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN.Чиновник подчеркнул, что в Америке по-прежнему считают проект "плохой идеей". "Для нас <…> важно иметь возможность сказать об этом непосредственно нашему близкому партнеру — Германии", — добавил Блинкен.Говоря об отношениях с Россией, глава американской дипломатии заявил, что против Москвы последуют новые санкции."Мы находимся в процессе завершения обзора кибератак через SolarWinds, вмешательства в выборы в США, использования химического оружия в попытке убить Алексея Навального. <...> Будет цена и последствия", — сказал госсекретарь.Вашингтон, продвигающий в ЕС свой СПГ, неоднократно вводил ограничительные меры против "Северного потока — 2" и компаний, участвующих в его строительстве.В Германии, в свою очередь, подчеркивали, что Евросоюз заинтересован в газопроводе, а проект носит коммерческий характер. Накануне глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков заявил, что "Северный поток — 2" достроят уже в этом году.Первая часть американских санкций по делу Алексея Навального была объявлена 2 марта, когда Блинкен заявил, что Москва якобы применяла отравляющие вещества против своих граждан. Их продолжение должно последовать через 90 дней — до 2 июня. Такой механизм предусматривает американский закон о контроле за химическим и биологическим оружием, принятый в 1991 году. Россия неоднократно заявляла, что обвинения безосновательны и голословны.
https://ria.ru/20210327/potok-1603110671.html
https://ria.ru/20210325/germaniya-1602742941.html
россия
балтийское море
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599995815_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_317f2f6327b950fe826c789d56899c90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкции сша против "северного потока — 2", санкции, nord stream 2 ag, северный поток — 2, энтони блинкен, балтийское море, газпром, евросоюз, сша, экономика
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости.
Вашингтон будет усиливать санкции против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток — 2", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN
.
Чиновник подчеркнул, что в Америке по-прежнему считают проект "плохой идеей".
"Для нас <…> важно иметь возможность сказать об этом непосредственно нашему близкому партнеру — Германии", — добавил Блинкен.
Говоря об отношениях с Россией, глава американской дипломатии заявил, что против Москвы последуют новые санкции.
"Мы находимся в процессе завершения обзора кибератак через SolarWinds, вмешательства в выборы в США, использования химического оружия в попытке убить Алексея Навального. <...> Будет цена и последствия", — сказал госсекретарь.
Вашингтон, продвигающий в ЕС свой СПГ, неоднократно вводил ограничительные меры против "Северного потока — 2" и компаний, участвующих в его строительстве.
В Германии, в свою очередь, подчеркивали, что Евросоюз
заинтересован в газопроводе, а проект носит коммерческий характер. Накануне глава совета директоров "Газпрома
" Виктор Зубков
заявил, что "Северный поток — 2" достроят уже в этом году.
Первая часть американских санкций по делу Алексея Навального была объявлена 2 марта, когда Блинкен заявил, что Москва якобы применяла отравляющие вещества против своих граждан. Их продолжение должно последовать через 90 дней — до 2 июня. Такой механизм предусматривает американский закон о контроле за химическим и биологическим оружием, принятый в 1991 году. Россия неоднократно заявляла, что обвинения безосновательны и голословны.