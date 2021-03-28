https://ria.ru/20210328/sanktsii-1603203288.html

Спикер Госдумы Володин назвал победы России причиной санкций Запада

Спикер Госдумы Володин назвал победы России причиной санкций Запада

Экономические санкции против России, претензии к ее политике, обвинения спортсменов в допинге появляются по одной причине — Россия развивается, и удары... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T16:09

2021-03-28T16:09

2021-03-28T16:27

россия

санкции

санкции в отношении россии

госдума рф

вячеслав володин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581629336_0:68:2860:1677_1920x0_80_0_0_ce7f939f42f8ef0a66f9be7b14c449cc.jpg

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Экономические санкции против России, претензии к ее политике, обвинения спортсменов в допинге появляются по одной причине — Россия развивается, и удары наносятся по всему, что этому способствует, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Володин рассказал, что испытал чувство гордости за победы россиян в чемпионате мира по фигурному катанию. Он напомнил, что сегодня спортсмены-победители лишены флага и гимна России, хотя спорт должен быть вне политики.По словам Володина, эффективную политическую систему России, к примеру, обвиняют в недемократических решениях, хотя прошедшие выборы в США показали, насколько они далеки от тех стандартов, которые реализуются в нашей стране."Примеры можно продолжать. Совершенно очевидно: любые наши победы и успехи будут блокироваться, будут использоваться санкции и другие инструменты в виде обвинений, вмешательства в выборы и многое другое, с целью остановить развитие России ... в ситуации с нечестной конкуренцией, вызовы, с которыми сталкивается Россия, нас делают сильнее, если мы их преодолеваем. А другого пути в этой ситуации у нас просто нет", - считает спикер.

https://ria.ru/20210326/sanktsii-1602912616.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, санкции, санкции в отношении россии, госдума рф, вячеслав володин, экономика