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Спикер Госдумы Володин назвал победы России причиной санкций Запада
Спикер Госдумы Володин назвал победы России причиной санкций Запада
Экономические санкции против России, претензии к ее политике, обвинения спортсменов в допинге появляются по одной причине — Россия развивается, и удары... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T16:09
2021-03-28T16:27
россия
санкции
санкции в отношении россии
госдума рф
вячеслав володин
экономика
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Экономические санкции против России, претензии к ее политике, обвинения спортсменов в допинге появляются по одной причине — Россия развивается, и удары наносятся по всему, что этому способствует, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Володин рассказал, что испытал чувство гордости за победы россиян в чемпионате мира по фигурному катанию. Он напомнил, что сегодня спортсмены-победители лишены флага и гимна России, хотя спорт должен быть вне политики.По словам Володина, эффективную политическую систему России, к примеру, обвиняют в недемократических решениях, хотя прошедшие выборы в США показали, насколько они далеки от тех стандартов, которые реализуются в нашей стране."Примеры можно продолжать. Совершенно очевидно: любые наши победы и успехи будут блокироваться, будут использоваться санкции и другие инструменты в виде обвинений, вмешательства в выборы и многое другое, с целью остановить развитие России ... в ситуации с нечестной конкуренцией, вызовы, с которыми сталкивается Россия, нас делают сильнее, если мы их преодолеваем. А другого пути в этой ситуации у нас просто нет", - считает спикер.
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россия, санкции, санкции в отношении россии, госдума рф, вячеслав володин, экономика

Спикер Госдумы Володин назвал победы России причиной санкций Запада

16:09 28.03.2021 (обновлено: 16:27 28.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Экономические санкции против России, претензии к ее политике, обвинения спортсменов в допинге появляются по одной причине — Россия развивается, и удары наносятся по всему, что этому способствует, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин рассказал, что испытал чувство гордости за победы россиян в чемпионате мира по фигурному катанию. Он напомнил, что сегодня спортсмены-победители лишены флага и гимна России, хотя спорт должен быть вне политики.
"Там, где мы выигрываем, нашими конкурентами делается все, чтобы победа не работала на Российскую Федерацию. Во всех сферах. Глядя на это, понимаешь, что все санкции в экономике, претензии в политике, обвинения в допинге появляются по одной простой причине: страна стала развиваться. Удары наносятся по всему, что способствует повышению нашей конкурентоспособности", - написал Володин в Telegram-канале.
По словам Володина, эффективную политическую систему России, к примеру, обвиняют в недемократических решениях, хотя прошедшие выборы в США показали, насколько они далеки от тех стандартов, которые реализуются в нашей стране.
"Примеры можно продолжать. Совершенно очевидно: любые наши победы и успехи будут блокироваться, будут использоваться санкции и другие инструменты в виде обвинений, вмешательства в выборы и многое другое, с целью остановить развитие России ... в ситуации с нечестной конкуренцией, вызовы, с которыми сталкивается Россия, нас делают сильнее, если мы их преодолеваем. А другого пути в этой ситуации у нас просто нет", - считает спикер.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 06:21
Financial Times сообщила о двух подходах США к антироссийским санкциям
 
РоссияСанкцииСанкции в отношении РоссииГосдума РФВячеслав ВолодинЭкономика
 
 
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