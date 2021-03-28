https://ria.ru/20210328/sanktsii-1603197721.html

В Госдуме оценили возможность отмены эмбарго против западных стран

В Госдуме оценили возможность отмены эмбарго против западных стран

Продовольственное эмбарго против западных стран будет действовать еще долго, заявил депутат Госдумы Николай Арефьев в интервью радиостанции "Говорит Москва". РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T15:03

2021-03-28T15:03

2021-03-28T15:03

госдума рф

джо байден

николай арефьев

украина

экономика

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Продовольственное эмбарго против западных стран будет действовать еще долго, заявил депутат Госдумы Николай Арефьев в интервью радиостанции "Говорит Москва".Он также отметил, что Джо Байден гораздо больше направлен на эскалацию напряженности в отношениях с Россией и назвал происходящее санкционной войной, которая "до добра не доведет".Арефьев подчеркнул, что Россия в отличие от европейских фермеров не несет потерь от введенных мер.Депутат подчеркнул, что наладить производство новых товаров представляет трудности для любой страны, однако России удалось найти поставщиков.Вместе с тем Арефьев заключил, что лучшим выходом из сложившейся ситуации будет "курс на мирное сосуществование".Отношения России и ряда западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее ограничительные меры. Москва приняла ответные шаги, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

https://ria.ru/20210326/sanktsii-1602912616.html

https://ria.ru/20210325/potok-1602763040.html

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госдума рф, джо байден, николай арефьев, украина, экономика