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В Госдуме оценили возможность отмены эмбарго против западных стран
В Госдуме оценили возможность отмены эмбарго против западных стран
Продовольственное эмбарго против западных стран будет действовать еще долго, заявил депутат Госдумы Николай Арефьев в интервью радиостанции "Говорит Москва". РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T15:03
2021-03-28T15:03
госдума рф
джо байден
николай арефьев
украина
экономика
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Продовольственное эмбарго против западных стран будет действовать еще долго, заявил депутат Госдумы Николай Арефьев в интервью радиостанции "Говорит Москва".Он также отметил, что Джо Байден гораздо больше направлен на эскалацию напряженности в отношениях с Россией и назвал происходящее санкционной войной, которая "до добра не доведет".Арефьев подчеркнул, что Россия в отличие от европейских фермеров не несет потерь от введенных мер.Депутат подчеркнул, что наладить производство новых товаров представляет трудности для любой страны, однако России удалось найти поставщиков.Вместе с тем Арефьев заключил, что лучшим выходом из сложившейся ситуации будет "курс на мирное сосуществование".Отношения России и ряда западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее ограничительные меры. Москва приняла ответные шаги, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
https://ria.ru/20210326/sanktsii-1602912616.html
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госдума рф, джо байден, николай арефьев, украина, экономика

В Госдуме оценили возможность отмены эмбарго против западных стран

15:03 28.03.2021
 
© РИА Новости / Управление Россельхознадзора по Брянской области / Перейти в фотобанкУничтожение санкционной продукции в России
Уничтожение санкционной продукции в России - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Управление Россельхознадзора по Брянской области
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Продовольственное эмбарго против западных стран будет действовать еще долго, заявил депутат Госдумы Николай Арефьев в интервью радиостанции "Говорит Москва".
"Меры эти затянутся надолго. Сменился президент США, но ничего не изменилось. Предпосылок для снятия эмбарго пока нет", - считает депутат.
Он также отметил, что Джо Байден гораздо больше направлен на эскалацию напряженности в отношениях с Россией и назвал происходящее санкционной войной, которая "до добра не доведет".
Арефьев подчеркнул, что Россия в отличие от европейских фермеров не несет потерь от введенных мер.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 06:21
Financial Times сообщила о двух подходах США к антироссийским санкциям
"На территории России растет все абсолютно, даже бананы можно выращивать в теплицах. От этих санкций страдают только фермеры Запада, а нам надо развивать свое", - заявили он.
Депутат подчеркнул, что наладить производство новых товаров представляет трудности для любой страны, однако России удалось найти поставщиков.
Вместе с тем Арефьев заключил, что лучшим выходом из сложившейся ситуации будет "курс на мирное сосуществование".
Отношения России и ряда западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее ограничительные меры. Москва приняла ответные шаги, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
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Госдума РФДжо БайденНиколай АрефьевУкраинаЭкономика
 
 
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