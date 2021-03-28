В Госдуме оценили возможность отмены эмбарго против западных стран
© РИА Новости / Управление Россельхознадзора по Брянской области / Перейти в фотобанкУничтожение санкционной продукции в России
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Продовольственное эмбарго против западных стран будет действовать еще долго, заявил депутат Госдумы Николай Арефьев в интервью радиостанции "Говорит Москва".
"Меры эти затянутся надолго. Сменился президент США, но ничего не изменилось. Предпосылок для снятия эмбарго пока нет", - считает депутат.
Он также отметил, что Джо Байден гораздо больше направлен на эскалацию напряженности в отношениях с Россией и назвал происходящее санкционной войной, которая "до добра не доведет".
Арефьев подчеркнул, что Россия в отличие от европейских фермеров не несет потерь от введенных мер.
"На территории России растет все абсолютно, даже бананы можно выращивать в теплицах. От этих санкций страдают только фермеры Запада, а нам надо развивать свое", - заявили он.
Депутат подчеркнул, что наладить производство новых товаров представляет трудности для любой страны, однако России удалось найти поставщиков.
Вместе с тем Арефьев заключил, что лучшим выходом из сложившейся ситуации будет "курс на мирное сосуществование".
Отношения России и ряда западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее ограничительные меры. Москва приняла ответные шаги, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.