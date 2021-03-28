https://ria.ru/20210328/sanktsii-1603165127.html

Госсекретарь США Блинкен назвал санкции Китая безосновательными

Госсекретарь США Блинкен назвал санкции Китая безосновательными

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил санкции, введенные Китаем в ответ на ограничительные меры со стороны Соединенных Штатов. РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T05:23

2021-03-28T05:23

2021-03-28T11:35

энтони блинкен

китай

сша

экономика

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил санкции, введенные Китаем в ответ на ограничительные меры со стороны Соединенных Штатов.Накануне Китай объявил об ответе на канадские и американские санкции. Под ограничения попали глава комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Гейл Мэнчин, ее вице-председатель Тони Перкинс и член канадского парламента Майкл Чонг.США, Канада и Великобритания ввели санкции против Китая следом за Евросоюзом. Поводом для этого стали обвинения в нарушении прав уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне. Запад обвиняет власти Китая в притеснении уйгуров и других групп мусульман. В августе 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации представили доклад, в котором говорилось, что в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе могут находиться до миллиона уйгуров. Пекин отвергает все обвинения, утверждая, что связанные с Синьцзяном проблемы касаются не прав человека, а насилия, терроризма и сепаратизма.

https://radiosputnik.ria.ru/20210327/iran-1603143225.html

китай

сша

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энтони блинкен, китай, сша, экономика