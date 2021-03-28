https://ria.ru/20210328/sanktsii-1603165127.html
Госсекретарь США Блинкен назвал санкции Китая безосновательными
Госсекретарь США Блинкен назвал санкции Китая безосновательными
Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил санкции, введенные Китаем в ответ на ограничительные меры со стороны Соединенных Штатов. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T05:23
2021-03-28T05:23
2021-03-28T11:35
энтони блинкен
китай
сша
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155269/09/1552690974_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3759b190b36e88404f2d7fe2aebc0203.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил санкции, введенные Китаем в ответ на ограничительные меры со стороны Соединенных Штатов.Накануне Китай объявил об ответе на канадские и американские санкции. Под ограничения попали глава комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Гейл Мэнчин, ее вице-председатель Тони Перкинс и член канадского парламента Майкл Чонг.США, Канада и Великобритания ввели санкции против Китая следом за Евросоюзом. Поводом для этого стали обвинения в нарушении прав уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне. Запад обвиняет власти Китая в притеснении уйгуров и других групп мусульман. В августе 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации представили доклад, в котором говорилось, что в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе могут находиться до миллиона уйгуров. Пекин отвергает все обвинения, утверждая, что связанные с Синьцзяном проблемы касаются не прав человека, а насилия, терроризма и сепаратизма.
https://radiosputnik.ria.ru/20210327/iran-1603143225.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155269/09/1552690974_262:393:2468:2048_1920x0_80_0_0_164b9005905eae2dafa0ab2c74e0a6cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энтони блинкен, китай, сша, экономика