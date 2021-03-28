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Госсекретарь США Блинкен назвал санкции Китая безосновательными
Госсекретарь США Блинкен назвал санкции Китая безосновательными
Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил санкции, введенные Китаем в ответ на ограничительные меры со стороны Соединенных Штатов. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T05:23
2021-03-28T11:35
энтони блинкен
китай
сша
экономика
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил санкции, введенные Китаем в ответ на ограничительные меры со стороны Соединенных Штатов.Накануне Китай объявил об ответе на канадские и американские санкции. Под ограничения попали глава комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Гейл Мэнчин, ее вице-председатель Тони Перкинс и член канадского парламента Майкл Чонг.США, Канада и Великобритания ввели санкции против Китая следом за Евросоюзом. Поводом для этого стали обвинения в нарушении прав уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне. Запад обвиняет власти Китая в притеснении уйгуров и других групп мусульман. В августе 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации представили доклад, в котором говорилось, что в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе могут находиться до миллиона уйгуров. Пекин отвергает все обвинения, утверждая, что связанные с Синьцзяном проблемы касаются не прав человека, а насилия, терроризма и сепаратизма.
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энтони блинкен, китай, сша, экономика

Госсекретарь США Блинкен назвал санкции Китая безосновательными

05:23 28.03.2021 (обновлено: 11:35 28.03.2021)
 
© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил санкции, введенные Китаем в ответ на ограничительные меры со стороны Соединенных Штатов.

"Попытка Пекина заглушить критику в отношении серьезных нарушений прав человека в Синьцзяне только способствует усилению пристального международного внимания", — написал он в Twitter.

Накануне Китай объявил об ответе на канадские и американские санкции. Под ограничения попали глава комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Гейл Мэнчин, ее вице-председатель Тони Перкинс и член канадского парламента Майкл Чонг.
США, Канада и Великобритания ввели санкции против Китая следом за Евросоюзом. Поводом для этого стали обвинения в нарушении прав уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне.
Запад обвиняет власти Китая в притеснении уйгуров и других групп мусульман. В августе 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации представили доклад, в котором говорилось, что в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе могут находиться до миллиона уйгуров. Пекин отвергает все обвинения, утверждая, что связанные с Синьцзяном проблемы касаются не прав человека, а насилия, терроризма и сепаратизма.
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