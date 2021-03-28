https://ria.ru/20210328/samolet-1603213612.html

В Краснодаре приземлился самолет с неисправными закрылками

В Краснодаре приземлился самолет с неисправными закрылками

Самолет из Москвы, который готовился к аварийной посадке в Краснодаре, благополучно приземлился, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T18:26

2021-03-28T18:26

2021-03-28T23:57

москва

краснодар

происшествия

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КРАСНОДАР, 28 мар - РИА Новости. Самолет из Москвы, который готовился к аварийной посадке в Краснодаре, благополучно приземлился, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Представитель экстренных служб ранее сообщил РИА Новости, что летевший из Москвы Boeing-738, на борту которого находятся 149 человек, готовится к аварийной посадке в Краснодаре из-за неисправности закрылок."Аэрофлот" после аварийной посадки борта в Краснодаре из-за проблем с закрылками вывезет пассажиров на Москву дополнительным рейсом, сообщает пресс-служба аэропорта кубанской столицы.Там уточнили, что резервный борт прилетит в Краснодар за пассажирами пустой.

https://ria.ru/20210327/samolet-1603127439.html

https://ria.ru/20210313/samolet-1601088714.html

москва

краснодар

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2021

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москва, краснодар, происшествия