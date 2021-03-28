В Краснодаре приземлился самолет с неисправными закрылками
18:26 28.03.2021 (обновлено: 23:57 28.03.2021)
КРАСНОДАР, 28 мар - РИА Новости. Самолет из Москвы, который готовился к аварийной посадке в Краснодаре, благополучно приземлился, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Представитель экстренных служб ранее сообщил РИА Новости, что летевший из Москвы Boeing-738, на борту которого находятся 149 человек, готовится к аварийной посадке в Краснодаре из-за неисправности закрылок.
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"Благополучно сел, катится по ВПП", - сказал собеседник агентства.
"Аэрофлот" после аварийной посадки борта в Краснодаре из-за проблем с закрылками вывезет пассажиров на Москву дополнительным рейсом, сообщает пресс-служба аэропорта кубанской столицы.
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"Аэрофлот выполнит дополнительный рейс СУ 1780 для выполнения рейса СУ 1275 и вывоза пассажиров. Пассажиры рейса 1105 будут вывезены рейсом СУ 1274 ШРМ-КПА / СУ 1105 КПА-ШРМ, назначенное время отправления 29.03.2021/01:05", - сообщает пресс-служба аэропорта.
Там уточнили, что резервный борт прилетит в Краснодар за пассажирами пустой.