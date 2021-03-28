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Саакашвили предложил властям Грузии пустить его в страну на сутки
Саакашвили предложил властям Грузии пустить его в страну на сутки
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который проходит на родине по ряду уголовных дел, предлагает грузинским властям разрешить ему въезд в страну на 24... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T07:24
2021-03-28T07:36
михаил саакашвили
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 28 мар - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который проходит на родине по ряду уголовных дел, предлагает грузинским властям разрешить ему въезд в страну на 24 часа и посмотреть на реакцию населения.По его словам, грузинские чиновники не раз приезжали на Украину и просили у местных властей не выдавать его Тбилиси.Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорен к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, заняв пост губернатора Одесской области, а перед этим получил гражданство Украины. Однако уже в ноябре 2016 года он был уволен: как заявлял на тот момент президент Петр Порошенко, Саакашвили не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего тот вернулся на Украину. Политик назначен главой исполнительного комитета национального совета реформ.
https://ria.ru/20210326/saakashvili-1602985740.html
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михаил саакашвили, грузия, в мире

Саакашвили предложил властям Грузии пустить его в страну на сутки

07:24 28.03.2021 (обновлено: 07:36 28.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ТБИЛИСИ, 28 мар - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который проходит на родине по ряду уголовных дел, предлагает грузинским властям разрешить ему въезд в страну на 24 часа и посмотреть на реакцию населения.

"Давайте проведем следственный эксперимент. Пускай пустят меня в страну, в течение 24 часов пусть пустят меня на улицу, клянусь, я буду без охраны. Дадим народу возможность свободно выразить мнение. Почему такого не допускают? Может быть, потому что, как только я ступлю на грузинскую землю, станет ясно, что их (действующих властей - ред.) поддержка составляет 5%, а моя - 70-75%?" - заявил Саакашвили в эфире "ТВ Пирвели".

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 14:56
Грузинской оппозиции посоветовали избегать Саакашвили "как прокаженного"
По его словам, грузинские чиновники не раз приезжали на Украину и просили у местных властей не выдавать его Тбилиси.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорен к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, заняв пост губернатора Одесской области, а перед этим получил гражданство Украины. Однако уже в ноябре 2016 года он был уволен: как заявлял на тот момент президент Петр Порошенко, Саакашвили не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.
Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего тот вернулся на Украину. Политик назначен главой исполнительного комитета национального совета реформ.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 15:46
Саакашвили назвал СБУ главной коррупционной организацией Украины
 
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