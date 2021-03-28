https://ria.ru/20210328/roskosmos-1603218965.html

"Роскосмос" опроверг сообщения о смене руководства

"Роскосмос" опроверг сообщения о смене руководства

В "Роскосмосе" опровергли сообщения о скорой смене руководства госкорпорации, назвав их выдумками. РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T20:08

2021-03-28T20:08

2021-03-28T21:43

россия

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роскосмос

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В "Роскосмосе" опровергли сообщения о скорой смене руководства госкорпорации, назвав их выдумками.Подобные публикации ранее появились в некоторых Telegram-каналах.На 9 апреля назначен запуск корабля "Союз МС-18" с космодрома Байконур. В экипаж входят россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.Сейчас "Роскосмосом" руководит Дмитрий Рогозин. Он возглавил госкорпорацию в 2018 году. До этого Рогозин работал вице-премьером в российском правительстве и курировал оборонную, ракетно-космическую, авиационную, судостроительную отрасли.

https://ria.ru/20210326/sputnik-1603031311.html

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2021

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россия, космос - риа наука, роскосмос