https://ria.ru/20210328/rogozin-1603221589.html

"Родина" опровергла сообщение, что Рогозин пойдет от нее на выборы в ГД

"Родина" опровергла сообщение, что Рогозин пойдет от нее на выборы в ГД

Партия "Родина" опровергла информацию о том, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пойдет от нее на выборы в Госдуму в 2021 году. РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T21:02

2021-03-28T21:02

2021-03-28T21:02

алексей журавлев

роскосмос

госдума рф

дмитрий рогозин

политика

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Партия "Родина" опровергла информацию о том, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пойдет от нее на выборы в Госдуму в 2021 году.Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение, что Рогозин пойдет на выборы в качестве одного из лидеров "Родины"."Это даже не обсуждалось, могу прямо сказать. Это информация, не соответствующая действительности, это 100%. Ничего подобного (переговоров с Рогозиным - ред.) не было", - сказал РИА Новости председатель партии Алексей Журавлев.

https://ria.ru/20210328/roskosmos-1603218965.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей журавлев , роскосмос, госдума рф, дмитрий рогозин, политика