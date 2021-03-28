https://ria.ru/20210328/rogozin-1603221589.html
"Родина" опровергла сообщение, что Рогозин пойдет от нее на выборы в ГД
"Родина" опровергла сообщение, что Рогозин пойдет от нее на выборы в ГД
Партия "Родина" опровергла информацию о том, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пойдет от нее на выборы в Госдуму в 2021 году. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T21:02
2021-03-28T21:02
2021-03-28T21:02
алексей журавлев
роскосмос
госдума рф
дмитрий рогозин
политика
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Партия "Родина" опровергла информацию о том, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пойдет от нее на выборы в Госдуму в 2021 году.Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение, что Рогозин пойдет на выборы в качестве одного из лидеров "Родины"."Это даже не обсуждалось, могу прямо сказать. Это информация, не соответствующая действительности, это 100%. Ничего подобного (переговоров с Рогозиным - ред.) не было", - сказал РИА Новости председатель партии Алексей Журавлев.
https://ria.ru/20210328/roskosmos-1603218965.html
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алексей журавлев , роскосмос, госдума рф, дмитрий рогозин, политика